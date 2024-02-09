這天來到鄰近大都會公園的中華路上覓食

這裡停車蠻方便的

附近就有公有地下停車場

看到了擺放多樣菜色的桶神滷味

搭配冷冷的天超適合吃滷味的日子拉

走進攤位一看多樣化的菜色讓人不禁有種選擇障礙

不管是肉類、豆類還是火鍋料種類都非常的多

肉類都先滷製過看起來就有味道的

店家蠻特別的有滷大腸跟蛋白呢

蛋白要滷半個小時到一個小時

大腸要滷一個半小時

都是很費工的食材

除了架上的菜外還有擺不下的鴨血、高麗菜跟空心菜

店家的滷味感覺很客製化

辣度可以選擇不辣、微辣、小辣、中辣、大辣

另外還有蒜頭、香菜、胡椒、沙茶、酸菜可以搭配

每日提供的菜色略有不同

常常來還可以吃到不同的菜色

一靠近店家的煮台就可以聞到陣陣的滷汁香氣

老闆說滷汁是經過開店一年來的修改達到的黃金比例

我們點的豆腐類和肉類老闆會事先幫我們先切過再丟進滷汁裡

老闆刀工還蠻細膩的

讓食材可以更好入味

滷味撈起鍋後還要再翻攪一下確認每一個熟度都足夠了

接著老闆進行醬料的調配

調配完醬料還會再幫客人把醬料調配均勻

我們這次主食點了韓國拉麵

一包的份量足夠兩個人吃了

麵條吃起來好Q彈

大推可以點這個當主食

愛吃辣的饕客一定要來試試他家的辣醬

店家提供了兩種辣醬

一種是香麻而不辣的醬

另外一種則是老闆特選擇的香辣醬

沾上後就會讓人上癮般一口接一口

嘴邊肉吃起來肉質很扎實

具有脆感帶點粉嫩的彈牙

鴨胗

具有脆感，帶點粉嫩的彈牙

香菇吸飽了滷汁

吃起來很有味道

魚豆腐

老闆切成了三角的形狀

Q彈的口感還帶點口齒留香

米血糕有滷過的香氣

口感很Q

搭配蒜頭更提香

愛吃米血糕的我

覺得一次可以來兩個

豆皮和豆包

吸飽了滷汁吃起來更顯扎實

蔬菜類軟硬煮得很適中

軟爛中又帶點脆度

兩個人一餐吃下來300多吃的超級飽

多種食物還真是挺划算的呢

從湯底到烹煮過程及醬料

可以感覺到老闆對自己滷味的用心

推薦大家路過可以來吃喔

地址： 241新北市三重區中華路110號

電話： 0902 399 209

營業時間：5:00~凌晨12:00

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