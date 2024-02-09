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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新北 三重 桶神現滷滷味 三重中華店~客製化的濃郁入味滷味

新北 三重 桶神現滷滷味 三重中華店~客製化的濃郁入味滷味

2024-02-09 18:44:43 sasa 人氣：111
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窩客好文

sasa

發表篇數：944篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：桶神現滷滷味
phone09-02399209
place新北市三重區中華路110號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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新北 三重 桶神現滷滷味 三重中華店~客製化的濃郁入味滷味

這天來到鄰近大都會公園的中華路上覓食

這裡停車蠻方便的

附近就有公有地下停車場

看到了擺放多樣菜色的桶神滷味

搭配冷冷的天超適合吃滷味的日子拉

走進攤位一看多樣化的菜色讓人不禁有種選擇障礙

新北 三重 桶神現滷滷味 三重中華店~客製化的濃郁入味滷味

 

新北 三重 桶神現滷滷味 三重中華店~客製化的濃郁入味滷味

新北 三重 桶神現滷滷味 三重中華店~客製化的濃郁入味滷味

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新北 三重 桶神現滷滷味 三重中華店~客製化的濃郁入味滷味

新北 三重 桶神現滷滷味 三重中華店~客製化的濃郁入味滷味

不管是肉類、豆類還是火鍋料種類都非常的多

肉類都先滷製過看起來就有味道的

店家蠻特別的有滷大腸跟蛋白呢

新北 三重 桶神現滷滷味 三重中華店~客製化的濃郁入味滷味

蛋白要滷半個小時到一個小時

大腸要滷一個半小時

都是很費工的食材

除了架上的菜外還有擺不下的鴨血、高麗菜跟空心菜

新北 三重 桶神現滷滷味 三重中華店~客製化的濃郁入味滷味

店家的滷味感覺很客製化

辣度可以選擇不辣、微辣、小辣、中辣、大辣

另外還有蒜頭、香菜、胡椒、沙茶、酸菜可以搭配

新北 三重 桶神現滷滷味 三重中華店~客製化的濃郁入味滷味

每日提供的菜色略有不同

常常來還可以吃到不同的菜色

 

一靠近店家的煮台就可以聞到陣陣的滷汁香氣

新北 三重 桶神現滷滷味 三重中華店~客製化的濃郁入味滷味

老闆說滷汁是經過開店一年來的修改達到的黃金比例

我們點的豆腐類和肉類老闆會事先幫我們先切過再丟進滷汁裡

新北 三重 桶神現滷滷味 三重中華店~客製化的濃郁入味滷味

 

老闆刀工還蠻細膩的

讓食材可以更好入味

新北 三重 桶神現滷滷味 三重中華店~客製化的濃郁入味滷味

滷味撈起鍋後還要再翻攪一下確認每一個熟度都足夠了

新北 三重 桶神現滷滷味 三重中華店~客製化的濃郁入味滷味

接著老闆進行醬料的調配

新北 三重 桶神現滷滷味 三重中華店~客製化的濃郁入味滷味

調配完醬料還會再幫客人把醬料調配均勻

新北 三重 桶神現滷滷味 三重中華店~客製化的濃郁入味滷味

 

我們這次主食點了韓國拉麵

新北 三重 桶神現滷滷味 三重中華店~客製化的濃郁入味滷味

一包的份量足夠兩個人吃了

麵條吃起來好Q彈

大推可以點這個當主食

 

愛吃辣的饕客一定要來試試他家的辣醬

店家提供了兩種辣醬

一種是香麻而不辣的醬

新北 三重 桶神現滷滷味 三重中華店~客製化的濃郁入味滷味

另外一種則是老闆特選擇的香辣醬

沾上後就會讓人上癮般一口接一口

新北 三重 桶神現滷滷味 三重中華店~客製化的濃郁入味滷味

 

嘴邊肉吃起來肉質很扎實

具有脆感帶點粉嫩的彈牙

新北 三重 桶神現滷滷味 三重中華店~客製化的濃郁入味滷味

 

鴨胗

具有脆感，帶點粉嫩的彈牙

新北 三重 桶神現滷滷味 三重中華店~客製化的濃郁入味滷味

香菇吸飽了滷汁

吃起來很有味道

 

魚豆腐

老闆切成了三角的形狀

Q彈的口感還帶點口齒留香

 

米血糕有滷過的香氣

新北 三重 桶神現滷滷味 三重中華店~客製化的濃郁入味滷味

口感很Q

搭配蒜頭更提香

愛吃米血糕的我

覺得一次可以來兩個

 

豆皮和豆包

吸飽了滷汁吃起來更顯扎實

新北 三重 桶神現滷滷味 三重中華店~客製化的濃郁入味滷味

 

蔬菜類軟硬煮得很適中

軟爛中又帶點脆度

新北 三重 桶神現滷滷味 三重中華店~客製化的濃郁入味滷味

 

兩個人一餐吃下來300多吃的超級飽

新北 三重 桶神現滷滷味 三重中華店~客製化的濃郁入味滷味

多種食物還真是挺划算的呢

從湯底到烹煮過程及醬料

可以感覺到老闆對自己滷味的用心

推薦大家路過可以來吃喔

 

地址： 241新北市三重區中華路110號

電話： 0902 399 209

營業時間：5:00~凌晨12:00

 

 

Clairegarden
文章標籤
新北 新北美食 三重 三重美食 大都會公園 中華路美食 滷味 現滷 米血糕 滷大腸 火鍋料 平價 宵夜
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