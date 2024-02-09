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【貓空美食】LAX慵懶文山區最美網紅餐廳【文山區美食】餐點好吃，美景好拍！貓空最舒服美麗的景觀酒吧！有菜單，停車場！【台北餐酒館】動物園餐廳推薦

2024-02-09 19:23:39 Phyllis 17 人氣：105
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Phyllis 17

發表篇數：331篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：LAX慵懶
phone02-29373207
place台北市文山區指南路三段12號
作者本次評價：
4.25
美味度
4.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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貓空最新網紅打卡景點在這裡啦！

LAX慵懶

 

地址：台北市文山區指南路三段34巷12號

時間：週日到週四　11：30-21：00．週五至週六 11：30-23：30

電話：02-2937-3207

LAX慵懶位於貓空半山腰，還有提供停車場喔！

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一踏上LAX慵懶，整個心都好興奮呀！餐廳的格風讓人好似到了峇里島，真的每一處都是美景，適合留下自己的倩影！

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LAX慵懶分室外及室內區；室外區視野遼闊，可以看到貓空覽車，非常適合人數較多的家族生日趴或者朋友求婚等等的活動，室內區享受音樂，三五好友及小情侶約會也很棒！

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因為實在太好拍，LAX慵懶還提供行動電源組借，隨時補充電力繼續拍拍拍！

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值得一提的事，LAX慵懶還有專門的酒窖存放餐廳要使用的紅白酒，以確保供餐或者調酒所需的酒品是最佳品質！

【貓空美食】LAX慵懶文山區最美網紅餐廳【文山區美食】餐點好

LAX慵懶的菜單，每一樣看起來都好可口，都好想嚐試！

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（未滿十八歲，禁正飲酒；開車不喝酒，喝酒不過量）

在LAX慵懶紅白酒是基本配備，還有各式基酒的選項，氣泡酒的種類也超多，酒單豐富！

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LAX慵懶的特色超酒超多款！

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不喝酒的朋友還有無酒精飲品和多種咖啡可以選擇！

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還有喜歡水煙的朋友，在這美好的景色下抽口LAX慵懶的的水煙，真的好享受呀！

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跟大家分享LAX慵懶的美味！

【貓空美食】LAX慵懶文山區最美網紅餐廳【文山區美食】餐點好

餐點

奶油培根蛋黃義大利麵 NT $480

蜜汁風味燉烤豬肋排 NT $980

台式麻油燉雞湯 NT $380

香料白酒燒淡菜 NT $480

調酒

性感海灘 NT $350

Black Forest Cake NT $380

自在 NT $450

【貓空美食】LAX慵懶文山區最美網紅餐廳【文山區美食】餐點好

奶油培根蛋黃義大利麵 NT $480

【貓空美食】LAX慵懶文山區最美網紅餐廳【文山區美食】餐點好

奶油的香氣，配上濃厚肉香的培根，巧妙的加了顆半生熟的太陽蛋，一口咬下，各式美味盡入喉中，超有層次感！

【貓空美食】LAX慵懶文山區最美網紅餐廳【文山區美食】餐點好

蜜汁風味燉烤豬肋排 NT $980

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我最喜歡的一道菜！厚實的豬肋排，超有肉感，滿嘴滿口肉肉才有幸福感，沾上燉豬肉的湯汁佐上蜂蜜熬煮的獨家秘醬，驚喜的口感，讓人難忘又想念！

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台式麻油燉雞湯 NT $380

【貓空美食】LAX慵懶文山區最美網紅餐廳【文山區美食】餐點好

個人份的麻油雞湯，香香的麻油味除了雞肉還加上豬血糕，熱熱喝好暖胃！

【貓空美食】LAX慵懶文山區最美網紅餐廳【文山區美食】餐點好

香料白酒燒淡菜 NT $480

【貓空美食】LAX慵懶文山區最美網紅餐廳【文山區美食】餐點好

不用繁瑣的調料，八顆淡菜用蒜末和橄欖油爆香，加上白酒和高湯，最自然的海味入口有感，鮮美的湯汁使得麵包和淡海檔次都提昇了！

【貓空美食】LAX慵懶文山區最美網紅餐廳【文山區美食】餐點好

（未滿十八歲，禁正飲酒；開車不喝酒，喝酒不過量）

調酒

性感海灘 NT $350

彷彿來到峇里島，悠閒傭懶的氣氛，來杯讓人臉紅心跳的性感海灘最適合！

【貓空美食】LAX慵懶文山區最美網紅餐廳【文山區美食】餐點好

Black Forest Cake NT $380

自在 NT $450

【貓空美食】LAX慵懶文山區最美網紅餐廳【文山區美食】餐點好

Black Forest Cake NT $380

喝Black Forest Cake時，不自覺想要酷酷的，鮮火的紅，甜膩的酒名，喝起來清爽不膩，入喉帶點巧克力的甘苦，讓你猜不透又深深著迷！

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自在 NT $450

茶組帶著葫蘆裝飾，超有中式風格超，有茶的濃郁，有酒的醇美，噴著煙霧的自由，好有意境！

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台北到峇里島就是這麼近，LAX慵懶提供你視野的美，滿足你口慾的香，留下美好回憶更讓你美照拍不完！

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LAX慵懶

地址：台北市文山區指南路三段34巷12號

時間：週日到週四　11：30-21：00．週五至週六 11：30-23：30

電話：02-2937-3207

FB：https://www.facebook.com/lax.maokong

IG：https://www.instagram.com/lax_maokong/

文章標籤
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