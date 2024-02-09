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香港少有的泰式火鍋吃到飽，酸辣火山排骨、多樣泰式熟食飲品，旺角火鍋放題推薦| 【香港 旺角】泰金鍋泰式火鍋

2024-02-09 23:55:59 安妮 Anny 人氣：99
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窩客好文

安妮 Anny

發表篇數：553篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 香港

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到香港前，一直在看要吃什麼晚餐，滑一滑IG，就被一堆人的火山排骨火鍋吸引🤩

熱愛火鍋的我立刻查！原來是香港少有的泰式火鍋吃到飽

資深泰籍主廚操刀，有各種泰式熟食、飲品、醬料、甜點，沙嗲和蝦餅是我個人超愛的

火山排骨的酸辣湯底真的好好吃！還能現撈流水蝦～

 

 

泰金鍋泰式火鍋 環境

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地點在交通方便的旺角站，位於創興廣場的6樓～由資深泰籍主廚創立，帶入泰國的特色

 

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因此一定要介紹他們家的泰式自助吧！有咖哩、泰式油飯、海南雞等熟食

 

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飲品有綠奶、泰奶、香茅水及一整櫃冰箱超過60種的豐富選擇

 

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最特別的是連醬料都是泰國風情，沙爹醬、泰式醬油、酸辣醬等

 

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但我覺得有點可惜的是，不知道是不是香港餐廳習慣這樣，很多自助碗都是濕的沒有烘乾，害我有點不太敢直接用

 

大家還可以來享受現捉流水蝦的服務！

 

 

泰金鍋泰式火鍋 自助吧熟食推薦

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自助吧的熟食我最喜歡的是泰式粉絲蝦，粉絲吸飽蝦的鮮甜、混入醬香，超涮嘴～

海南雞淋上秘製泰醬、青木瓜沙律等，都是道地泰式菜色，一般吃到飽火鍋幾乎不會有的

 

 

泰金鍋泰式火鍋 餐點

火山排骨套餐吃到飽 HKD.328+10% 不客觀推薦★★★★★

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以酸辣湯汁為基底，加入排骨後淋上酒再火燒，酸香清爽的湯、尾韻漸漸竄出中辣辣度

辣度會持續在嘴裡，因此會越吃越辣

另外湯中的排骨超好吃，輕咬便骨肉分離，肉質軟嫩，連平常不吃排骨的朋友都一直接連嗑排骨🤣

 

 

澳洲M6和牛

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大推泰金鍋的澳洲和牛，肉香濃厚、肉質細緻，酸辣湯底更是誘出牛肉的鮮甜

 

 

澳洲穀飼肩胛牛小排、嚴選特級牛胸腹、美國產下肩胛肉眼

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另一個我很推的就是牛小排吸附湯香，十分嫩口

泰金鍋的肉都沒有太多脂肪，連牛胸腹都是帶點脆脆、油花沒有很多的肉質

 

 

泰國宋卡蝦片、泰式雞寶、泰式蝦餅、泰式炸蝦魚餅、泰串沙嗲雞肉、蟹子墨魚滑、香脆炸魚皮

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除了肉品吃到飽外，也有些沙嗲、熟食小點可以無限選

雞肉沙嗲鹹味濃郁，略帶一絲甜度，蘊含微辛辣，層層香氣絕對是必吃之一

蝦餅也是其中我特愛的品項，脆脆口感、不乾柴，越吃越有鮮味

墨魚滑爽彈牙，又有粒粒一點脆的蟹子，口感韻有雙重鮮味

魚皮燙個一兩秒，就會有脆脆酸辣的香氣！

 

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泰金鍋真的是少見以泰式為主題的火鍋吃到飽，有視覺衝擊的火山排骨，酸辣湯香涮什麼都好好吃！泰式熟食、醬料、飲品，讓你有深處道地泰式的錯覺！

 

 

 

泰金鍋泰式火鍋(粉專/官網)

地址：香港旺角彌敦道601號創興廣場6樓(港鐵旺角中心)

電話：+852 8118 2228

營業時間：週一至週日 12:00~00:00

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