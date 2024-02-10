嘉義繼台18線、166觀光軸線，近期推出162觀光軸線旅程，這次走訪梅山最高吊橋太平雲梯、漫步雲之南茶園步道、品嚐太平老街特色美食、搭乘阿里山小火車穿梭山林、入住特色閩式建築民宿，還能賞梅、品冠軍茶，夕陽雲海秘境盡收眼中，嘉義特色漫遊這樣玩！

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梅山太平36彎

繼台18線、166觀光軸線，近期推出162觀光軸線旅程，連結大林、梅山太平及瑞峰地區，沿途許多知名景點，梅山公園、太平雲梯、空氣圖書館、佐登妮絲城堡、梅問屋觀光工廠等，一路從山腳玩到山上，很適合安排兩日深度特色漫遊，更能一併安排阿里山小火車，茶園步道、特色民宿入內，行程好玩又豐富！

隨著嘉義162縣道緩慢向上，會經過知名『梅山太平36彎』，蜿蜒崎嶇山路，共有36處剪紙藝術裝置標註打氣小語，讓我們克服暈車恐懼，堅持至山頂，短短十多公里路程海拔差距大，沿途特色美景盡收眼中，真的很值得

嘉義賞梅景點推薦 梅山公園

梅花梅花幾月開？首站就來到嘉義知名賞梅景點 梅山公園，來欣賞一月雪這浪漫『梅』景！在六公頃園區內，共有三千棵梅樹，一月中旬前往梅花綻放約五成，空氣中飄散著淡雅芬芳，怎拍怎美

徜徉梅花海中，相當有新年氛圍，花期約兩週，很推薦賞花走春行程安排起來

梅山公園

地址：嘉義縣梅山鄉梅仔山9-1號

阿里山小火車

透過這次深度小旅行才知道阿里山涵蓋範圍極廣！從阿里山鄉、番路鄉、竹崎鄉和梅山鄉一帶都有，安排梅山太平附近無人小站 獨立山站上車， 隱身山林間奔波小步道抵達 ，畢竟每天上山下山都只有各一班小火車，錯過真的只能明天見

以「螺旋式」爬上獨立山，穿梭在山林間的百年鐵道，獨特的180度大迴旋景緻，讓我們驚呼

從獨立山站上車後，沿途經過梨園寮站，選在交力坪站下車，這兒有間百年歷史的柑仔店欣茂商店，復古懷舊氛圍販售日用品、零食和茶葉蛋，可在此小歇一會，拍拍照留念

阿里山林業鐵路

電話：05 277 9843

地址：嘉義市文化路308號

官網｜粉專

雲端太平 82砂鍋魚頭

中午來到 雲端。太平82用餐，店面位在太平老街尾端，別小看樸實店外觀，據說招牌沙鍋魚頭相當厲害，讓我們一行人滿滿期待

彈嫩多汁的放山雞油雞腿，獨立山摘種的龍鬚菜，還有加入大埤酸菜的麻竹筍、香醇緊實的苦茶油雞、杏鮑菇香腸，超酥脆的山藥捲，每一道好料都讓我們再三回味，最後再來碗冬瓜愛玉，飽足到不行

超大份量的砂鍋魚頭，除有滿滿魚肉，鍋中還有大白菜及許多配料，湯頭甘醇清甜，相當耐喝

雲端。太平82

地址：嘉義縣梅山鄉太平村9鄰82號

電話：0980-494-808

時間：11:00-18:00（週三公休、週二週四不定休）

太平雲梯

來到梅山請來試試什麼是漫步雲端！

太平雲梯 為全台最長、海拔最高的景觀吊橋，純白色系的夢幻長廊，橫跨太平山與龜山間，總長度為281公尺、海拔約1000公尺，徜徉在吊橋上周邊常有雲霧裊裊，來此欣賞夕陽、雲海都很推薦

太平雲梯入園門票一百元，門票設計成春夏秋冬，湊起來就是完整四季景緻！入夜更精彩還有燈光秀，夏季為7點-8點、冬季為6點-8點，每日點燈時間是整點半小時 18:00-18:30 、19:00-19:30 、20:00-20:30，就像在山城中懸掛著一抹微笑

在廣場入口處擺設「犀迎曙光、犀象太平」金剛犀牛裝置藝術，展出至2024/04，很值得在春節假期安排起來欣賞其神采

太平雲梯

地址：嘉義縣梅山鄉5號

電話：05-257-1215

時間：09:00-16:30（週三公休）

雲之南道，茶園步道

穿越了太平雲梯，我們選擇前往雲之南道，茶園步道，漫遊在阿里山茶海中，一開始坡度看起來略陡，但緩慢步行上升其實不算累人

沿途設置三座涼亭可稍做休息，這處最有詩意，結合當地文學家張文環詩詞，與杉木打造而成，格外有韻味

雲之南道，茶園步道出入口處，會接至無二窯與一抹紅趣，能緊接安排前往太平老街悠晃，順道品茶品美食

雲之南道步道

位置：23.55866003152247, 120.60289233522069

有著豐富人文歷史的太平老街，離太平雲梯只需五分鐘步行路程，迷人的山城古街，是早期進出鄰近高山村落的必經之地，更孕育了文學作家，還有眾多特色小吃與伴手禮，自由穿梭其中相當愜意

隆榮商店為太平老街上歷史最悠久雜貨店，專賣高山茶、高山咖啡、農特產品、更是文學家張文環故居，還是太平旅遊的借問站，熱情老闆娘，致力推廣梅山太平村的自產好茶，讓我們品茗多款茶飲，更狂是連茶具都是自行設計，真的太有才

太平老街上超人氣冬瓜妹，不僅有百年歷史自產自銷的冬瓜茶磚，還有總統府欽點的茶葉蛋！

以高山茶葉、中藥滷製的茶葉蛋，鹹香醇厚，蛋黃濕潤不乾柴，豆乾保水帶有茶香，搭配當家自製辣醬，更添風味

想來點療癒甜甜，位在冬瓜妹對面的地瓜燒，香甜細緻，搭配茶飲、咖啡都很對味

太平老街

時間：多為週三公休，店家為四點左右打烊

空氣圖書館

超人氣梅山景點 空氣圖書館，一樣位在太平老街周邊，前身由蘭花培育場改建，裏頭收藏可不是書本，而是大量會呼吸的植物們，像是各式蕨類、空氣鳳梨、蘭花等植栽，營造寬闊靜謐的療癒感，並供應早午餐、下午茶、鍋物等餐食，好適合來次放空享受一番

穿透感極佳的空間設計，隨著陽光灑落、植栽搖曳，宛如會呼吸般，每一處都好迷人

空氣圖書館

地址：嘉義縣梅山鄉太平村下坑仔2號附12

電話：05-257-2366

時間：09:00~18:00（週三公休）

望風斷崖

望風斷崖 是司機大哥極力推薦的私房景點，可一覽太平雲梯、大巃頂一帶，更是欣賞夕陽餘暉的絕佳觀景處，金黃色的餘暉，灑落在雲海與茶園上，閃亮亮的景緻令人相當陶醉

望風斷崖

導航位置：23.56414377771267, 120.59993618594834

雲境山城

入夜來到 雲境山城享受晚餐，不僅供應下午茶、合菜、簡餐，更是間民宿。餐點價位不算貴，約300-400元，氣溫驟降的夜晚，很適合來份當家小火鍋套餐，清爽湯頭，搭配多樣化新鮮在地蔬菜，暖心暖胃

雲境山城

電話：05-257-1126

地址：嘉義縣梅山鄉太平村下坑仔2-7號

時間：一至五 09:00-18:00，六 08:00-20:00，日 09:00-19:00( 週三公休）

龍眼林茶工場／大山自在民宿

今夜入住大山自在民宿，古色古香特色民宿由三合院改建，連門鎖都保留用傳統門閂，因傳統建築關係，衛浴設備在外頭，確實在這天氣要踏出去盥洗有點需要勇氣，但房間溫馨空間也很寬敞，多為四人房，若包棟入住可容納至多20人，相揪三五好友一同，一定是滿滿有趣回憶

首次入住傳統閩式建築，感覺好新鮮，但隔天一早真的太冷，完全爬不起來欣賞日出，帶點美麗的遺憾

民宿另一側為龍眼林茶工場，在這沒產龍眼只有生產五星好茶，早上陽光灑進品茗室，心曠神怡，不僅能欣賞山巒景緻，一旁還有竹林秘境可探險，盡情享受山林間的悠活

龍眼林製茶廠。大山自在民宿

地址：嘉義縣梅山鄉龍眼林9鄰3號

電話：05-257-1123

回嘉又有新玩法，這次漫遊嘉義162觀光軸線，收穫滿滿！



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