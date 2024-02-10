茶麋在家 高纖燕麥脆片推薦｜身為吃貨，療癒滿點的零食總是不可或缺，想貪嘴又要顧忌熱量，就選原麥低溫慢烤的茶麋在家 高纖燕麥脆片，每包含18克以上膳食纖維、低GI高飽足感，優質碳水無添加精緻糖，補足身體所需，還能維持消化道機能，輕鬆享受營養無負擔零食，為你打造迷人生活

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茶麋在家 高纖燕麥脆片推薦

身為吃貨擔當，常因為工作所需大啖各式美食，職業傷害日積月累在身材上顯露，加上年紀增長，代謝也漸漸變差，在挑選療癒滿點零嘴，更顯重要

茶麋在家 高纖燕麥脆片，可是集一身滿滿優勢！

嚴選原麥低溫慢烤，每包含18克以上膳食纖維、低GI高飽足感、蛋奶素可食，以大燕麥片、無糖豆漿、南瓜籽、黑糖，無添加精緻糖分，口感與味道上相當討喜，是大人小孩都能接受風味，推出四款口味鹹甜兼具，營養滿點健康零嘴，從早餐、下午茶、宵夜都能一次滿足

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茶麋在家 高纖燕麥脆片 開箱

這次開箱 茶麋在家 高纖燕麥脆片共有四款，鹹蛋黃、可可、起士、海苔，鹹甜口味兼具，包裝外帶有著超萌又Chill的麋妹，採不透光夾鏈袋包裝，吃不完也能妥善保存

高纖燕麥脆片 鹹蛋黃（蛋奶素）

高纖燕麥脆片添加鹹蛋黃入內，多份迷人醇厚香氣，堆疊著堅果香與獨到脆感，鹹中帶甜的風味相當討喜，尤其是咬到南瓜子時，真的好香好脆，不知覺一口接著一口

搭配點鮮奶、果乾，就是款健康美味的早餐、下午茶

高纖燕麥脆片 海苔（全素）

也是款涮嘴的鹹口味擔當，還沒開吃前，完全沒想到海苔與高纖燕麥脆片，居然能如此合拍！海苔獨到的鮮味與海潮味，交織著燕麥與南瓜子香氣，口感爽脆，滋味清新，美妙滋味縈繞嘴中，真的是越吃越尬藝

喜愛鹹食小點，海苔口味真的推推，不僅能單吃，搭配酒品也很適合唷

喝酒不開車，開車不喝酒

高纖燕麥脆片 起士（蛋奶素）

起士口味是許多人的心頭好，添加帕瑪森起士粉，讓高纖燕麥脆片，堅果之間多份起士醇香，整體風味恰到好處，濃得剛剛好，吃多也不顯膩

起士口味配上原味優格，讓風味更具層次，嘴饞時的小點心，輕鬆搭配出創意，品嚐起來更有趣

高纖燕麥脆片 可可（全素）

濃郁可可香氣，迷人的苦甜風味，與燕麥脆片和堅果相輔相成，大人味的營養零食，每一口都療癒

來點幸福健康的下午茶，巧克力和香蕉堪稱絕配，高纖燕麥脆片疊上新鮮香蕉一同品嚐，口感滋味都更豐富

不管來客健康營養的早餐、下午茶的小點心、大人深夜的小酌派對、或飲食控制及大啖大餐的隔日，茶麋在家 高纖燕麥脆片，都是我們的良伴，原麥低溫烘烤優質碳水、富含膳食纖維、低GI高飽足感，健康營養外，更推出四款口味，鹹甜兼具美味香脆，品嚐過就被圈粉，在找尋輕鬆無負擔的討喜零食嗎？茶麋在家 高纖燕麥脆片 推薦給你們，2024龍年健康伴手禮推薦

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茶麋在家 高纖燕麥脆片 哪裡買

官網： https://bit.ly/3O1OGSV

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以上文章提供給大家參考囉，文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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