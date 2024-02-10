2024春節禮盒推薦｜轉眼將到我最愛年節，此時怎能少了流傳一甲子經典手工火腿的好滋味 美而香 台宗哈姆！因應2024龍年推出全新筷子肉乾禮盒，內含原味、黑胡椒、泰式三款口味，每條都是獨立包裝，口感極佳，攜帶分享都便利，還能搭配圓滾飽滿的大小圓招牌煙燻火腿，包裝外貌喜氣洋洋，新年與親友相聚拜年就選這一組

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美而香 台宗哈姆 在哪裡？

創立於1957年的 美而香 台宗哈姆，中台灣鄉親最熟悉的經典美味！店面位在五權五街上，鄰近台中美術館綠園道，承襲日式煙燻火腿技法，60年來堅持手工製作，更是台中許多三明治老舖指定使用火腿

美而香 台宗哈姆

地址：台中市西區五權五街99號

電話：04 2372 5854

營業時間：星期一到六：09:00-19:00，日:13:00-18:00

傳承至第三代的 美而香 台宗哈姆，三年前搬至現址，俐落店面設計，讓這份傳統美味，多份新穎潮流感，也越來越多年輕朋朋，知道這般雋永好味

展示櫃中擺放著60年來只有一款當家招牌手工煙燻火腿，分成大圓、小圓的份量，切片即食的鹹香好味，可是家家戶戶常備食材，擔當下酒小點也非常可以，除有手工火腿外，還有香腸、臘肉、豬肉絲、牛肉乾、肉鬆等多款產品可一併選購

美而香 台宗哈姆 2024龍年春節禮盒

美而香 台宗哈姆 在2024龍年前夕，推出期間限定春節禮盒，內含筷子肉乾乙盒，有原味、黑胡椒、泰式三款口味共18入，搭配小圓煙燻火腿或大圓煙燻火腿，紅通渾圓喜氣洋洋，更象徵著福氣圓滿

小圓煙燻火腿＋300g筷子肉乾 660元

喜氣大方的紅色禮盒，很適合年節送禮，內含當家招牌小圓煙燻火腿及筷子肉乾，厚工的手工美味，皆是開封即食，滿足饕客們的味蕾

大圓煙燻火腿＋300g筷子肉乾 950元

想更澎湃份量請選大圓煙燻火腿禮盒組，重達一公斤的大圓煙燻火腿，絕對可以爽爽吃！小提醒，大小圓煙燻火腿都需要冷層保鮮，若需長途攜帶送禮，記得帶上保冷袋確保其新鮮度唷

購買2024龍年春節禮盒，皆附贈不織布環保提袋，沈穩棕色系搭配美而香 台宗哈姆金色字樣LOGO，簡約耐看，已榮登我最常用的購物袋

筷子肉乾禮盒 390元

想單買筷子肉乾也可以！推出筷子肉乾禮盒，每盒共有三款口味，分別是原味、黑胡椒、泰式，分別有六條約100g，就像筷子長條形，每條都採獨立包裝，拆封即食，攜帶分享都方便

筷子肉乾 黑胡椒

筷子肉乾使用溫體豬肉，皆採一公分厚切，保有豬肉纖維與嚼感，彈嫩潤澤一點也不顯乾，長條狀的肉乾上有著黑點點，就是黑胡椒本人，迷人肉香點綴著黑胡椒辛香，微微的辣度刺激，更加涮嘴

筷子肉乾 原味

鹹香中帶著甜感的筷子肉乾原味，是接受度最廣的口味！以獨家配方醬汁高溫烘烤，每一口都品嘗到香甜肉汁與彈嫩嚼感，越吃越欲罷不能，最讚的是每條獨立包裝，大嗑肉乾之時再也不會黏黏沾手，真的愛了

筷子肉乾 泰式

傳統中式風味的肉乾揉和泰式風味，原來那麼合拍！彈牙的筷子肉感，散發著迷人泰式獨有的酸辣香醇，辣感比黑胡椒來得更刺激些，喜歡東洋風情和適辣的朋朋們，泰式口味就很適合你

台宗哈姆煙燻火腿 切片即食的便利性（記得取下外層不可食用腸衣），鹹香涮嘴吃過就會圈粉！

哪怕是切丁、切片，都請保留一定厚度，方能品嘗到手工火腿質地與嚼感，我最愛吃法，就是將煙燻火腿切丁擔當下酒小品，不管是搭配啤酒、威士忌、紅酒，都是好吃到停不下來

喝酒不開車，開車不喝酒

中台灣鄉親最熟悉的美而香台宗哈姆，2024春節前夕推出龍年春節禮盒，60年雋永的手工好味 煙燻火腿，搭上新品筷子肉乾，兩款開封即食的美味，搭配大方喜氣包裝，送禮自食兩相宜，若想單純大嗑筷子肉乾滋味的朋朋，筷子肉乾也有獨立販售，將記憶中家常滋味分享給親友們，讓春節相聚更顯圓滿歡樂

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