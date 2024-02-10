風靡歐美明星的保養飲品 康普茶，微酸微甜帶些氣泡感，相當討喜！在Costco好市多獨家販售，上市就造成話題 一本有機 康普茶，新品推出黃金柚口味，選用台灣有機茶，無添加香料製作，每瓶含高達五億以上益生菌，清香微甜，好菌隨時輕鬆補充，協助維持消化道機能，康普茶清爽滋味，搭正餐、下午茶都好喝

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一本有機 康普茶 黃金柚口味 359元

三不五時就會前往Costco好市多悠晃，看有什麼好康新品上市！擺放在冷藏區的一本有機 康普茶，推出新品黃金柚口味，每箱共有六罐，採玻璃瓶裝，拿起來相當有質感，每罐約475毫升，熱量很輕盈，只有152大卡!

因內含五億好菌需保存在 冷藏 4°C 以下，勿離開冷藏 30 分鐘，未開封能保存45天，開封後請於 7 天內飲用完畢

一本有機康普茶黃金柚，使用，水、有機蔗糖、台灣在地有機紅茶，韓國進口柚子原汁、益生菌等製作，無添加香料、甜味劑，成份天然純粹，每瓶更富含高達五億以上的益生菌，能協助維持腸胃消化機能

一本有機康普茶黃金柚 獨特發酵氣泡感，帶些微醺風味令我著迷，清澈茶湯交織著柚子清香，酸甜清爽，冰冰喝不會過於刺激，我更愛加點冰塊一同品嚐更加暢快

一本有機康普茶黃金柚宜人茶香帶著酸甜，尤其是吃炸物時完美去油解膩，加上五億益生菌協助維繫腸道機能，好像更安心大嗑炸物去

一本有機康普茶黃金柚 清爽茶感搭配甜食也很合拍，居家享受下午茶就隨手來一罐

一本有機康普茶黃金柚 酸酸甜甜的好滋味，面對泰式料理的酸辣感，喝上幾口鮮辣刺激大大降低

逢年過節澎湃的團圓飯少不了大魚大肉，也很適合搭配一本有機康普茶，不僅去油解膩，富含高達五億的益生菌，更能協助維持腸道機能，讓我更能盡情大啖美食



以台灣有機紅茶發酵的一本有機康普茶，每瓶都有超過五億的益生菌，能隨時協助維持維持消化道機能，加上低卡低熱量，貪嘴多喝也輕鬆無負擔，輕盈甜度酸爽滋味，不管搭配鹹食甜點都很適合，隨時備著在冰箱中，比常見罐裝飲料、手搖飲來得更健康，喜愛康普茶的朋友，不妨買箱來試試吧

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