凱絡國際美學概念管理中心 台中按摩美體推薦｜現代生活步調飛快，更要懂得寵愛自己，適時安排趟按摩美體，舒緩身心，充好電再出發

鄰近南屯文心森林公園 凱絡國際美學，採全預約制，主理人有十年豐富美業經驗，這次體驗特別的精油SPA，結合絮暖心癒卡，直覺選擇對應適合精油，搭配專業老師按摩舒壓，從內到外達到全面身心靈放鬆，現場提供多種療程，從臉部保養、肌膚健康管理、美肌熱臘、呵護妊娠、頭癒水療、雙燭調理，從頭至腿部都細心呵護，為你的美好專屬訂製

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凱絡國際美學概念管理中心 在哪裡？

鄰近南屯文心森林公園 凱絡國際美學概念管理中心，位在東興路的巷弄中，多年前從五坪工作室出發，至今搬至暖心寬敞的百坪店面，採全面預約制，量身訂製細心面對每一位顧客所需，提供服務項目多元，從臉部保養、肌膚健康管理、美肌熱臘、呵護妊娠、頭癒水療、雙燭調理，全方面都有專屬療程，加上不定時推出優惠，寵愛自己同時也照料荷包

凱絡國際美學概念管理中心

地址：台中市西區東興路三段11巷13號

營業時間：11:00-19:30（週一公休

電話：04-2471-8007 (採預約制）

ＦＢ ｜ ＩＧ ｜官網｜LINE

凱絡國際美學概念管理中心 環境

一樓空間

嶄新的凱絡國際美學概念管理中心現址，有著寬敞的百坪場域，簡約暖色設計，一樓為諮詢空間，踏進來要換上室內拖，倍感溫馨自在

率先看到門口的小空間，擺放著一 魔肌AI智能皮膚檢測儀，舉凡臉部相關保養療程，都會使用這台檢測膚況

牆面擺放著課程會使用的精油與保養品們，有興趣的朋友也能選購合宜產品回家持續呵護

店內每處設計都很細緻，像是梯間的溫暖光線，讓我們在課程開始前，就先放鬆心情

二樓空間

步上二樓，維持一樣的簡約暖色風格，有著寬敞的雙人美容室，很適合好友/情侶/夫妻，一同前往體驗舒壓美好

另一側為梳化盥洗空間，療程前後都能再此打理整理儀容，最讚是放鬆完身心，一樣能打理美美的，前往下個行程，小細節也很重視，像梳子經過高溫殺菌，讓顧客能更安心使用

凱絡國際美學概念管理中心 價目表

詳細課程資訊與價格，請參考凱絡國際美學概念管理中心官網 ，不定時推出優惠價格，可以好好把握一下

凱絡國際美學概念管理中心 課程

這次帶著諮商師友人前往凱絡國際美學，身為助人工作者更是需要好好呵護放鬆，才能恢復最佳狀態有好的能量持續服務別人，所以這次選擇深層全脈輪森媞療癒SPA，著重在身體、生理調理，結合由主理人凱絡老師親自製作 絮暖心癒卡，感受真我對應合宜精油，帶來有別以往的精油按摩，達到全面性身心平衡

在進行療程前，美容師會讓新客戶填寫資料，以便後續彙整

接著請顧客靜下心，運用左手抽取三張絮暖心癒卡，由直覺對應近期身體狀態，針對卡面上敘述挑選合宜精油，分別是喉輪、海底輪、腹輪，讓我們不禁驚呼，果真友人正是這三部位顯著疲勞與不適，在忙碌現代，一不小心就會忽略自身狀態，剛好由文字提點我們，要好好觀照自己身體，接著美容師依抽取卡牌內容，了解顧客狀況，看要三方面平均執行，或是加強任一部位，量身定制專屬精油按摩療程

在開始深層全脈輪森媞療癒SPA前，率先會請顧客盥洗，並換上免洗內褲與浴衣，一旁備有衣架與置物籃，可放置私人衣物與貴重物品

首先以純手技舒緩肌肉經絡，從腳掌、腿部、身體、到肩頸，依序推壓放鬆，讓後續的精油按摩，能更深層適切的與肌膚接觸

友人長期工作多以坐著為主，導致背部與肩頸僵硬，此時美容師就會針對此部位加強，以更深層力道按壓，推開緊繃的肌肉們

深層全脈輪森媞療癒SPA 講究生理調理，帶來深層身心靈的平靜和放鬆，美容師以多年美體經驗，研發中西合併的按壓技法，有別以往的精油按摩，像是友人的肩頸與背部，從指壓、到加強力道的拳頭按壓，輕重兼具的細緻按壓，體驗起來格外有感，按壓後像是卸下肩上與背部大石，輕盈自在，整個都舒緩

接著運用火山熱石，釋放背部痠痛，舒緩肌肉緊繃，溫度不會過高，體感恰到好處，擔當肩頸背部療程收尾

手臂後側肌肉與內側淋巴區塊，因長期工作姿勢固定，不知覺堆積不少乳酸，在美容師專業按壓下感受分明，略顯酸痛感，但按完後整個手臂感受開闊，伸展也靈活許多，還有按摩手指節也相當舒壓

容易水腫緊繃的腿部，在家按摩或抬腿，都覺得效果有限，由專業美容師按腿感受截然不同，以專業手技，搭配精油按摩推勻舒緩，尤其按到肝筋時，格外有感酸脹鮮明，但按完後雙腿都輕飄飄，整個走路有風

最後來到頭部按摩，隨著精油香氣，與手技搭配，更是達到全面放鬆與舒展，感覺視線體感都輕快了起來，相當暢快

最後的背部喚醒，深層全脈輪森媞療癒SPA的美好體驗，就告一段落

課程後都備有暖心茶飲與點心，劃下完美句點

在凱絡國際美學概念管理中心 的絕美場域，能體驗到截然不同的各式美體課程，真的大姆哥推薦！

像這次由絮暖心癒卡對應自身狀態的合宜精油，能更直覺貼近身心現況，透過美容師專業細緻手法與客製化調整，帶來全面性的舒心感受，身體充飽電，又能繼續接受嶄新挑戰，記得適時呵護寵愛自己，想找專業隱私性高的美容美體課程，凱絡國際美學推薦給你們



感謝凱絡國際美學概念管理中心 邀請，以上文章提供給大家參考囉

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