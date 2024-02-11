嗜麻殿麻辣乾炒鍋在台南起家，靠著獨特的祕方，在麻辣美食界打響名號！不僅獲得2023亞太十大餐飲優質連鎖品牌金獎，還成為2023台南40潛力特色店家之一！

採取套餐消費，份量十足，不論是單身族，或約親友一起來用餐都相當合適，這次跟台南朋友來高雄遊玩，她就特別帶我來朝聖

一上桌香氣立刻湧現，精選進口的中藥材及香料，在台灣還原最道地的重慶干鍋；老闆長時間研發的干鍋技術，讓食材可以處於最佳的熟度，同時又能吸附辛香料的精華，確保每一口的滋味都是最頂級的饗宴~

嗜麻殿麻辣乾炒鍋從2018年台南的外帶店開始，一路拓點，足跡遍及新北新店、高雄左營等地，讓更多人享受得到嗜麻殿獨特的好滋味~

這次朝聖的左營彩虹市集店，不論搭高鐵、捷運、公車、火車、開車都超方便，不論是外地人來轉車，或者高雄人來左營逛百貨公司，嗜麻殿麻辣乾炒鍋左營彩虹市集店都是絕佳的用餐去處

走入左營彩虹市集內，搭上手扶梯到四樓，嗜麻殿麻辣乾炒鍋就在左前方相當醒目，而且還有獨立的用餐空間，不用擔心得跟人搶位置

黑色基點相當有質感，牆上還有超美味的輪播影像，走過路過都會被吸引住，忍不住想要吃上一鍋！

嗜麻殿麻辣乾炒鍋菜單

內用剛起鍋現吃最好吃，還有提供多種辣度選擇，左營彩虹市集店還貼心準備外帶餐，就算要買上去搭車時享用也沒問題喔！

嗜麻殿麻辣乾炒鍋 全台分店

佳里加盟總部_店面資訊： 預約電話：06-7217081 營業時間：週六、週日 上午11:30~下午2:00 下午5:00～晚上9:00 公休時間：每週一～週五公休 店面住址：台南市佳里區安西里佳西路259號（安西夜市的旁邊）

新店碧潭店_店面資訊： 預約電話：02-89118333 營業時間：上午11:30 ～晚上9:00 公休時間：每週四 固定公休日 店面住址：新北市新店區光明街109號（新店捷運站約步行5分鐘可抵達）

高雄左營彩虹市集店_店面資訊： 預約電話：07-3505439 營業時間：上午11:00～晚上10:00 店面住址：高雄市左營區高鐵路115號 04F007（彩虹市集4F)

台南善化店_店面資訊： 預約電話：06-5839820 營業時間：每週一 ： 下午5:00～9:00 每週二～六：上午11:30 ～ 晚上 9:00 公休時間：每周日 固定公休日 店面住址：台南市善化區大成路198號

嗜麻殿麻辣乾炒鍋採取套餐的消費方式，份量十足，一人一餐很符合現在人的飲食習慣，衛生又可以吃飽飽～

就算是擔心也可以享受麻辣的美味，不用像市面的麻辣鍋，可能要很多人才比較好點，來嗜麻殿麻辣乾炒鍋就算一個人也能吃很爽！

經典金米飯套餐 附飲品 板腱牛肉片439元

冰友啊！期待已久嗜麻殿美食上桌囉！一大鍋干鍋、主食、飲品、清湯、特製辣椒粉～品項豐富話不多說我先來嚐嚐味道

不僅食材挑選謹慎，為了呈現每種食材最好吃的美味，嗜麻殿還很注重烹煮的細節，確保每一口都是最佳風味

真的又香又辣！我這鍋是基本辣跟基本麻，我之前都不太能吃辣，但沒想到嗜麻殿的辣度我很能接受～

不會很油膩、很刺激，是很溫順的辣度，吃完也不會嚴重的口乾舌燥，這股辣度、麻度不會蓋住食材的美味

就算我吃完一大鍋，整個人也不會很有負擔，完全符合嗜麻殿的核心價值「口味獨特，負擔輕盈」

板腱牛肉片

Ｑ彈的板腱牛肉片相當有彈性，牛肉口感紮實不是碎肉，沾上點辣椒粉更加提味，更能帶出牛肉本身的鮮甜

肉片選擇比較多高等級的肉品，除了一般火鍋肉片外，也有高檔的選擇，想吃好的朋友，來嗜麻殿就對了！

油條、花椰菜、高麗菜、百頁豆腐、洋蔥、蒟蒻、玉米筍、丸子等豐富的配料，通通都吸滿秘方中藥材的味道

我一問才知道裏頭不只有中藥材，還有添加了招牌辣牛油，怪不得那股香氣超有層次，跟一般的麻辣美食就是不一樣！

科學麵套餐 附飲品 松阪豬肉片399元

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除了有經典金米飯套餐可以吃很飽，科學麵套餐也是相當高人氣，裏頭的麵量是兩倍，可以吃得很飽足～

我朋友則挑戰一星級辣、一星級麻，這個辣度是令我眼睛一亮的等級，我吃完一鍋整個人噴汗，辣得超級過癮

松阪豬肉片

相當有厚度但口感不會乾柴，彈牙的口感很涮嘴，加上特調的香料跟風味，一吃就欲罷不能，宛如著魔一樣會停不下來～

不僅松阪豬肉片好好吃，嗜麻殿的干鍋配料也超讚，每吃一口主食，都不用擔心沒有料可以配，

配料跟科學麵同時在口中上演精采的三重奏演出，香、辣、麻，三種味蕾的饗宴一次通通滿足，真是幸福不已！

嗜麻辣椒乾粉

嗜麻殿的辣度最高居然可以十星級，果然是愛吃辣的天堂，我算出學者一級我就覺得很威猛了，真是佩服可以挑戰十級的朋友

貼心的嗜麻殿同時還附上乾粉，配料、肉品加上點辣椒粉，味道更多的層次感，口中的香麻滋味更多變喔

我有偷偷問到底是甚麼辣椒，店員說這是秘方不能透漏啦～ＸＤＤ味道特別香、特別美味，跟一般的麻辣鍋辣的感覺不同～

老闆致力於把自己喜歡的美味，分享給更多的人，這股獨特的麻與辣很順口，甚至有的小朋友也很可以接受！

科學麵

這個科學麵真的太好吃了！吸附了秘方的辣度跟麻度，香氣非常十足，干鍋的料理方式，更能讓麵條吸附香氣

麵條的Ｑ度熟度剛剛好，不會久煮軟爛影響口感，香辣彈牙，一不注意一大鍋就通通吃個精光了

金米飯

經典金米飯套餐，主食除了米飯裏頭還有科學麵，麵條吸附了干鍋中藥材及辣椒的美味，科學麵瞬間成了配菜

米飯加入橄欖油烹煮，粒粒分明，香Ｑ飽滿，是我們飯桶三餐不可或缺的精神糧食！干鍋美食跟米飯一起入口，可以綜合掉辣度，同時又能刺激味蕾，促進食欲。

清湯

吃完後喝點清湯，可以除去口中的辣度，又有食慾可以再來一鍋了ＸＤＤ

飲品

套餐還會附上冰涼的飲品，麻辣美食配汽水、配無糖綠茶真的很搭，更能刺激味蕾，同時又能促進消化，真的是吃麻辣美食的黃金配角～

隨身瓶若喝不完也可以帶到車上，嗜麻殿的用心跟貼心，以客為尊的出發點，我相當感動，馬上就被嗜麻殿圈粉了

嗜麻殿 ５大特色

1. 榮獲超多獎項肯定，多家媒體爭相報導的麻辣美食專賣店，不僅台南吃得到，新店、左營也有分店喔~現在也開放加盟未來想吃嗜麻殿的好味道，一定會更方便!

2. 嗜麻殿肉品有許多高檔選擇，彈彈厚實的松阪豬肉片、紮實的板腱牛肉片等通通點得到，乾鍋內還有超多配料及蔬菜，吃上一大鍋超級飽足！嗝

3. 嗜麻殿獨家研發的祕方，引進獨特的中藥材及香料，辣度、麻度都可以調整，是愛吃辣的朋友的天堂！辣度很順口不會嗆辣，很溫順的辣度，一吃就會上癮

4. 科學麵超級好吃，吸附香辣夠味的祕方，越吃越涮嘴！金米飯粒粒分明，加入橄欖油烹煮，米飯特別飽滿～再食材上灑上嗜麻乾粉，香氣更有層次，幸福不已的滋味

5. 嗜麻殿左營彩虹市集店，交通四通八達、也有配合外送平台，提供外送優惠菜單，來轉車、逛街時，千萬別忘了來吃個麻辣乾鍋美食喔~

💭店家資訊 嗜麻殿 麻辣乾炒鍋 彩虹市集店

🏠地址: 高雄市左營區高鐵路115號彩虹市集4F

🚌交通: 捷運左營站/台鐵新左營站/高鐵左營站

☎️電話: (07)350-5439

⏰時間: 1100-2200

😪公休: 無休

💰消費: 現金、信用卡、街口、LINE PAY、外送平台

👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊

💬官網: https://www.spicygriddle.com/

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