文山包種茶水果脆皮卷 NT220
肉桂燉煮洋梨是我永遠的一見傾心，
草莓甜香，惹人食慾；
蜜柑就是蜜柑，符合心中期待: )
茶香奶油因為選用包種茶所以帶著花香，
混著水果品嚐時，花香隱身其後，若有似無
單獨品味時，則搭著輕盈香緹奶油質地徐徐舒展，
然後被真的有脆的脆皮捲裹覆著……
噢！
我也幸福地想打起滾來了……😊
優質的果物們與中澤乳霜真的是美味的基本保證。
草莓焙茶可可布丁蛋糕 NT180
永遠覺得布丁和蛋糕是本身屬性不能融合的組合，
可是就像我跟你一樣，即使我們有那麼多不同
但當我們一起出現，一搭一唱時，卻也讓人有一種奇妙的協調感。
從布丁直接往最下層的蛋糕連同焦糖醬一併舀起送入口中，
好愉悅地讓我瞇起笑眼🥰🥰🥰
不想細細辨認其中是什麼，只知道這組合老少咸宜地可親。
單吃布丁確實有焙茶香，內斂款的穩重氣息；
可可蛋糕則是令我驚豔，非常醇厚芳香的大人系可可風味，浸潤了焦糖汁液的蛋糕體鬆鬆軟軟軟綿綿😌😌😊
|（圖為黑糖香蕉奶蓋咖啡拿鐵😊）
酒陶不只是甜點品質優異，咖啡表現也很好。
卡布其諾奶泡細緻，咖啡溫和不苦，整體很好入喉，餘味乾淨。
在此渡過一段悠閒的休憩時光，冬日裡有咖啡有布丁和好友一同相伴，
真的覺得溫暖極了☺
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延伸閱讀：
焦糖、布丁與千層派皮的三位一體，《午冬甜點》
https://yobooo.blogspot.com/2020/11/blog-post.html
愉悅非常！米歇爾可可巴斯克乳酪蛋糕《Cun Siou Jia 村秀家 ベーカリー》
https://yobooo.blogspot.com/2021/07/cun-siou-jia.html
最柔情蜜意的包種茶，《Hsu Can Bake》文旦包種茶塔
https://yobooo.blogspot.com/2020/11/hsu-can-bake.html
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《Caffeine Stone 咖啡酒陶》
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