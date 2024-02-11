文山包種茶水果脆皮卷 NT220

肉桂燉煮洋梨是我永遠的一見傾心，

草莓甜香，惹人食慾；

蜜柑就是蜜柑，符合心中期待: )

茶香奶油因為選用包種茶所以帶著花香，

混著水果品嚐時，花香隱身其後，若有似無

單獨品味時，則搭著輕盈香緹奶油質地徐徐舒展，

然後被真的有脆的脆皮捲裹覆著……

噢！

我也幸福地想打起滾來了……😊

優質的果物們與中澤乳霜真的是美味的基本保證。

草莓焙茶可可布丁蛋糕 NT180

永遠覺得布丁和蛋糕是本身屬性不能融合的組合，

可是就像我跟你一樣，即使我們有那麼多不同

但當我們一起出現，一搭一唱時，卻也讓人有一種奇妙的協調感。

從布丁直接往最下層的蛋糕連同焦糖醬一併舀起送入口中，

好愉悅地讓我瞇起笑眼🥰🥰🥰

不想細細辨認其中是什麼，只知道這組合老少咸宜地可親。

單吃布丁確實有焙茶香，內斂款的穩重氣息；

可可蛋糕則是令我驚豔，非常醇厚芳香的大人系可可風味，浸潤了焦糖汁液的蛋糕體鬆鬆軟軟軟綿綿😌😌😊

酒陶不只是甜點品質優異，咖啡表現也很好。

卡布其諾奶泡細緻，咖啡溫和不苦，整體很好入喉，餘味乾淨。





在此渡過一段悠閒的休憩時光，冬日裡有咖啡有布丁和好友一同相伴，

真的覺得溫暖極了☺

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延伸閱讀：

焦糖、布丁與千層派皮的三位一體，《午冬甜點》

https://yobooo.blogspot.com/2020/11/blog-post.html





愉悅非常！米歇爾可可巴斯克乳酪蛋糕《Cun Siou Jia 村秀家 ベーカリー》

https://yobooo.blogspot.com/2021/07/cun-siou-jia.html

最柔情蜜意的包種茶，《Hsu Can Bake》文旦包種茶塔

https://yobooo.blogspot.com/2020/11/hsu-can-bake.html

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《Caffeine Stone 咖啡酒陶》

地 址：台北市大同區南京西路212號

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電 話：0 2 – 2558-9786

營業時間：週四休，週五週六12:00~20:00

週日至週三12:00~18:00

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