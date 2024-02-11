莿桐鄉孩沙里花海預計至2月14日都是最佳賞花期

過年走春還能欣賞大面積花海真的太賞心悅目了！

縣道154、156線沿線及樹仔腳堤防公園都有花海

我們這次幾乎都在樹仔腳堤防公園賞花

公園有裝置藝術可以拍照

天氣不是太熱，在堤防上散步賞花蠻輕鬆自在的

（賞花日期：2024/02/01）

▲圖片下載自莿桐鄉公所粉絲團

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▲花海沿路有指標

A區孩沙里縣道156線、B區樹仔腳堤防公園

主要以向日葵、混色波斯菊與百日草為主

在新的一年裡充滿著欣欣向榮的景象！

▲車子就停在路邊，步行至堤防

▲一下車旁邊就是百日草，陽光照射下顯得熱情如火

▲當時花況極佳，怎麼看怎麼美

▲堤防上有許多裝置藝術

▲之前看過介紹，這棵樹是苦楝花，苦楝盛開時就是熱門拍照點

▲棚架上種有九重葛

▲草坡下方有通道

▲右邊有好幾片花海

▲下方道路也會有車輛經過，要多留意腳步喔！

▲這次真的蠻幸運的看到這麼好的花況

▲最後來拍步道旁的風鈴木，印象中有兩三種顏色，有淡粉也有比較深色的

趁著年假最後幾天

如果花況還不錯也可以順路走走來賞花！

【2024雲林縣莿桐鄉孩沙里花海】

賞花地點

A區孩沙里縣道156線

B區樹仔腳堤防公園

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