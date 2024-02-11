莿桐鄉孩沙里花海預計至2月14日都是最佳賞花期
過年走春還能欣賞大面積花海真的太賞心悅目了！
縣道154、156線沿線及樹仔腳堤防公園都有花海
我們這次幾乎都在樹仔腳堤防公園賞花
公園有裝置藝術可以拍照
天氣不是太熱，在堤防上散步賞花蠻輕鬆自在的
（賞花日期：2024/02/01）
▲圖片下載自莿桐鄉公所粉絲團
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▲花海沿路有指標
A區孩沙里縣道156線、B區樹仔腳堤防公園
主要以向日葵、混色波斯菊與百日草為主
在新的一年裡充滿著欣欣向榮的景象！
▲車子就停在路邊，步行至堤防
▲一下車旁邊就是百日草，陽光照射下顯得熱情如火
▲當時花況極佳，怎麼看怎麼美
▲堤防上有許多裝置藝術
▲之前看過介紹，這棵樹是苦楝花，苦楝盛開時就是熱門拍照點
▲棚架上種有九重葛
▲草坡下方有通道
▲右邊有好幾片花海
▲下方道路也會有車輛經過，要多留意腳步喔！
▲這次真的蠻幸運的看到這麼好的花況
▲最後來拍步道旁的風鈴木，印象中有兩三種顏色，有淡粉也有比較深色的
趁著年假最後幾天
如果花況還不錯也可以順路走走來賞花！
【2024雲林縣莿桐鄉孩沙里花海】
賞花地點
A區孩沙里縣道156線
B區樹仔腳堤防公園