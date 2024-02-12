芬芳咖啡廰 Fen Fang Cafe｜老厝芬芳。為生活添一抹質樸｜台中咖啡廳推薦｜北區老屋景點下午茶

芬芳咖啡廰 Fen Fang Cafe｜老厝芬芳。為生活添一抹質樸☕️

芬芳咖啡廰｜店家環境

走在北區小巷弄裡，就像踏上一場探奇之旅，以紅磚為外衣、綠植為陪襯的芬芳咖啡廰，還有悠然的傳統小庭院景色，盡顯老厝的質樸～

獨家自製的義式冰淇淋為其最大特色，還有荷蘭寶貝鬆餅也是人桌必點，中城值得收藏的指南再添一！

大紅鐵門往內走，映入眼簾的是潔淨方正的小庭院，

牆邊攀附的青青草木，更顯老屋的魅顏容貌。

芬芳咖啡廰的空間寬敞、兼具也合宜舒適，幽靜的莫蘭迪綠，穿行於藤編木質和皮件元素之間，結合適度留白，

這個午後時光，舉止儀態不自覺小婦人一樣，優雅了許多呢

還有數個座位沐浴在浪漫陽光下，真是個得天獨厚的環境呀！

芬芳咖啡廰獨家自製的義式冰淇淋為其最大特色，現場也有提供試吃，試了青森蘋果和栗子味道都棒極了～建議甜點一定要加上他，美味指數是一加一大於二！台中推薦咖啡廳底加～

芬芳咖啡廰｜菜單MENU

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▎MENU：點我

(取自 芬芳咖啡廰 官方)

芬芳咖啡廰｜餐點介紹

✿ 荷蘭寶貝鬆餅冰淇淋｜＄280

➤ 日本青森蘋果肉桂+威士忌

看著中央凹陷似碗公，四周膨漲成圓鼓鼓的Dutch Baby，還未品嚐就能想像其Q軟！

刀叉一劃像切披薩一樣品嚐，外微酥、內柔軟，帶點彈Q咬勁與濕潤，酸甜草莓與爽滑冰淇淋起了很好陪襯，冰心和似布蕾的口感交融極好，

擠入威士忌後大腦也聞香了幾分，荷蘭寶貝果然是個寶貝。

義式冰淇淋做得很不錯風味表現強，除了青森蘋果，栗子味道也蠻好，試吃了幾個口味都很喜歡，重點是融化較慢，可以多拍幾張((喂~

✿ 金萱｜＄200

➤ 台茶27號

金萱，又是俗稱的二七仔，

茶湯金黃，帶有柔柔奶香，不只順滑還能感受綠茶般的清新爽口；

不過這個壺，可能是我們不太會倒，現場有點狼籍((後來老闆有回饋，茶湯要一口氣沖下去～

✿ 蜂蜜咖啡｜＄140

醇香咖啡相疊耀金蜂蜜，看著賞心悅目，喝著也盈爽

芬芳咖啡廰｜店家資訊

芬芳咖啡廰 Fen Fang Cafe

評分： / 4.8

/ 4.8 地址：404台灣台中市北區華中街2巷9號( 地圖 )

電話：0975 091 984

營業時間

星期一: 12:00 – 18:00,



星期二: 休息,



星期三: 休息,



星期四: 12:00 – 18:00,



星期五: 12:00 – 18:00,



星期六: 12:00 – 18:00,



星期日: 12:00 – 18:00

星期一: 12:00 – 18:00, 星期二: 休息, 星期三: 休息, 星期四: 12:00 – 18:00, 星期五: 12:00 – 18:00, 星期六: 12:00 – 18:00, 星期日: 12:00 – 18:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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▎低消一杯飲品

┺ 週二三公休

🅿️ 鄰近收費停車場：CITY PARKING 城市車旅停車場、台中路邊停車

芬芳咖啡廰｜店家地圖