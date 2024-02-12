之前看到縮畫美食的格友-蓇蓇(IG：＠cucu.good)到『與魚咖啡』

就很想來吃看看『與魚咖啡』的"金鯱燒"

店家離台中車站不遠,也在台中李方艾美酒店的巷弄裡,

大家若有想和外地朋友在車站附近找個地方坐坐聊天,『與魚咖啡』是蠻推薦離車站近又平價的咖啡店~

在李方艾美酒店的巷弄、民族路旁的巷弄裡,很溫馨的店面

進入後,可以先看看想喝的飲料~

這次來我最想吃的就是店家的"金鯱燒" ,內饀是很特別的紅豆粉貴,價格也不貴

※現今價格以店家為主

1F環境

1F櫃台旁有一些小物及咖啡沖泡包,喜歡可以購買帶回家^^

2F環境

2F比1F的位子還多,也適合多人來坐坐喝咖啡聊天

西西里咖啡、抹茶那堤、布朗尼、金鯱燒

西西里咖啡

是我喝過好喝順口的西西里咖啡前1、2名好喝的店家.. 也喜歡西西里咖啡的人可來喝喝~

抹茶那堤有漂亮的拉花,雖然不是我order的,但看起來就很香醇好喝

金鯱燒

其實有點像紅豆餅,但金鯱燒的表面是金鯱的mark,感覺很有日本味的小茶點~

金鯱是在日本傳說中是個能滅火的龍首魚身神物,日本的城堡屋頂上都會看到

與魚咖啡的金鯱燒有2種口味~紅豆嬌貴、黑糖麻糬鮮奶,我們2種口味各點一個來吃~

蓇蓇還幫把紙袋折的好漂亮~

金鯱燒-紅豆嬌貴

紅豆和粉貴各半,內饀都給好多~

紅豆顆料綿密、粉貴軟嫰,是很結合日式風的台式點心

金鯱燒-黑糖麻糬鮮奶

相較於紅豆粉貴,黑糖麻糬就比較偏日式感了

黑糖麻糬軟Q+鮮奶內饀吃起來甜甜的,有鮮奶香味

2個金鯱燒口味好吃到讓人吃完會想再棶2、3個都沒問題~

布朗尼

也喜歡吃布朗尼的我,看到有布朗尼的店家幾乎都會想點來吃~

但布朗尼也真是個令人既期待又怕受傷害的甜點之一

吃了『與魚咖啡』的布朗尼真的讓我又是一推!! 沒想到還有核果在內饀~

『與魚咖啡』離車站近,交通便利上已佔優勢,咖啡飲品和甜點又更加分!!

是很值得前來品嚐、坐坐休憩聊天的優質咖啡店家~

與魚咖啡Yu's cafe/金鯱燒

【店址】台中市中區民權路14巷19號

【TEL】04-2227-0123

【營業時間】週一~日 10:30~18:30 (週三休)