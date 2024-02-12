之前看到縮畫美食的格友-蓇蓇(IG：＠cucu.good)到『與魚咖啡』
就很想來吃看看『與魚咖啡』的"金鯱燒"
店家離台中車站不遠,也在台中李方艾美酒店的巷弄裡,
大家若有想和外地朋友在車站附近找個地方坐坐聊天,『與魚咖啡』是蠻推薦離車站近又平價的咖啡店~
在李方艾美酒店的巷弄、民族路旁的巷弄裡,很溫馨的店面
進入後,可以先看看想喝的飲料~
這次來我最想吃的就是店家的"金鯱燒" ,內饀是很特別的紅豆粉貴,價格也不貴
※現今價格以店家為主
1F環境
1F櫃台旁有一些小物及咖啡沖泡包,喜歡可以購買帶回家^^
2F環境
2F比1F的位子還多,也適合多人來坐坐喝咖啡聊天
西西里咖啡、抹茶那堤、布朗尼、金鯱燒
西西里咖啡
是我喝過好喝順口的西西里咖啡前1、2名好喝的店家.. 也喜歡西西里咖啡的人可來喝喝~
抹茶那堤有漂亮的拉花,雖然不是我order的,但看起來就很香醇好喝
金鯱燒
其實有點像紅豆餅,但金鯱燒的表面是金鯱的mark,感覺很有日本味的小茶點~
金鯱是在日本傳說中是個能滅火的龍首魚身神物,日本的城堡屋頂上都會看到
與魚咖啡的金鯱燒有2種口味~紅豆嬌貴、黑糖麻糬鮮奶,我們2種口味各點一個來吃~
蓇蓇還幫把紙袋折的好漂亮~
金鯱燒-紅豆嬌貴
紅豆和粉貴各半,內饀都給好多~
紅豆顆料綿密、粉貴軟嫰,是很結合日式風的台式點心
金鯱燒-黑糖麻糬鮮奶
相較於紅豆粉貴,黑糖麻糬就比較偏日式感了
黑糖麻糬軟Q+鮮奶內饀吃起來甜甜的,有鮮奶香味
2個金鯱燒口味好吃到讓人吃完會想再棶2、3個都沒問題~
布朗尼
也喜歡吃布朗尼的我,看到有布朗尼的店家幾乎都會想點來吃~
但布朗尼也真是個令人既期待又怕受傷害的甜點之一
吃了『與魚咖啡』的布朗尼真的讓我又是一推!! 沒想到還有核果在內饀~
『與魚咖啡』離車站近,交通便利上已佔優勢,咖啡飲品和甜點又更加分!!
是很值得前來品嚐、坐坐休憩聊天的優質咖啡店家~
與魚咖啡Yu's cafe/金鯱燒
【店址】台中市中區民權路14巷19號
【TEL】04-2227-0123
【營業時間】週一~日 10:30~18:30 (週三休)