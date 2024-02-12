↑113年2月2日週五~農曆年前~最後一個週末前夕

小青和爸爸很想平日玩耍~沒錯~請了特休

邀約菁夫婦~赴陽明山賞櫻花~喝下午茶趣~

↑菁推薦了她來了幾回的亞尼克夢想村

她說陽明山上~美軍宿舍變身蛋糕甜點屋

小青肯定會喜歡~

↑果然是老宅變身~有庭院深深的感動~

↑這個看板~說明陽明山成為美軍眷舍的歷史源起

也是這樣~這裡成為台灣最早接受西方飲食文化的洗禮

更進一步的成為甜點文化創新與延伸的亮點

↑手遊寶可夢與實境同景的補給站~截圖留影~

↑接近農曆年~公告著年節的營業時間及休假日

↑本店禁帶外食~每人低消150元~用餐時間為90分鐘

當然若於平日或無人員等侯~不在此限~

↑亞尼克甜蜜蛋糕屋~以飲品及甜點為主

飲品以咖啡~茶品~奶茶及冰沙為主

價格也很親民~約落在80-150元之間~

↑甜點需到櫃檯前的冰櫃選購~琳琅滿目選項蠻多~

↑當日有活動~購買65元以上甜點4片

送北海道泡芙蛋糕乙個~這個要說明

菁和小青眼拙~看成買蛋糕送4個泡芙甜點

還問服務員是不是給少了~真的蠻好笑的~

↑櫃檯的另一邊~擺滿了各式的手工餅乾~鳳梨酥等

有需要都可向店員詢問購買~

↑這組是小青和爸爸的午茶

左~冰夏威夷拿鐵145元~爸爸說好喝~不甜膩

右~熱夏威夷豆茶歐蕾115元~小青覺得偏甜

熱度也不太夠~

↑這組是菁夫婦點的午茶~飲品應該是拿鐵和卡布

顏色深淺~層次很美~

↑瞧~4片蛋糕~送一個北海道泡芙蛋糕

這樣端上桌~非常的有氣勢~都是好吃想再吃的甜點~

↑北海道泡芙蛋糕~單買一個60元

今日活動~買4片蛋糕送乙個~這是草莓口味

來不及拍照~2位男士就把它給瓜分了~

↑皇冠巧克力86元~菁說巧克力味道濃郁~很不錯吃~

↑草莓凍生乳捲120元~冰涼口感再搭上甜甜的奶香

很有醒腦作用~

↑我家爸爸的最愛~店內只要這類甜點必點

德國布丁89元~外酥內嫩~頗得我家老公喜愛~

↑小青點的點點藍莓塔189元~4份甜點

價格最高的~藍莓是真材實料的真水果

口感酸甜~搭著軟嫩酥脆的外皮~口感層次分明~

↑當時在場用餐的客人~僅這對小情侶和歡樂四人幫

安靜的餐廳內~放著輕音樂~沒有多餘的談笑聲

在這享受了一個~舒服悠閒的午后時光~

↑餐廳內桌椅不少~老宅的鐵窗~紅磚牆~老照片

甚至連洗手間~都透著古色古香的老味道

像是敘述美軍宿舍過往的美好記憶~

↑農曆年前的最後一個特休日~在陽明山

亞尼克甜點夢想村~歡樂四人幫幸福合影~

↑平日休假~真的很幸福~路上不塞車~餐廳內

也沒有擁擠人潮~算小包場~四人拍的很過癮喔~

↑清幽的亞尼克夢想村美軍俱樂部~因疫情肆虐

已大不如前的熱鬧景象~但悠雅的程度卻從未消減~

↑吃喝結束~往陽明山公園~花鐘健走~賞櫻花

年前的最後一個週末日~遊客不算多~開心逛拍~

↑店家資訊

店名~亞尼克夢想村 甜蜜蛋糕屋

地址~台北巿士林區長春街6巷5號

電話~02-28626997

營業時間~10:30-19:00