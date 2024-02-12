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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北陽明山亞尼克夢想村~幸福的甜蜜蛋糕屋~陽明山花鐘賞櫻花~

台北陽明山亞尼克夢想村~幸福的甜蜜蛋糕屋~陽明山花鐘賞櫻花~

2024-02-12 22:37:58 小青姐姐 人氣：109
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：209篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：亜尼克夢想村 甜蜜蛋糕屋
phone02-28626997
place台北市士林區長春街6巷5號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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   台北陽明山亞尼克夢想村~

  ↑113年2月2日週五~農曆年前~最後一個週末前夕

    小青和爸爸很想平日玩耍~沒錯~請了特休

    邀約菁夫婦~赴陽明山賞櫻花~喝下午茶趣~台北陽明山亞尼克夢想村~幸福的平日午茶時刻~陽明山花鐘賞櫻花

   台北陽明山亞尼克夢想村~

  ↑菁推薦了她來了幾回的亞尼克夢想村

    她說陽明山上~美軍宿舍變身蛋糕甜點屋

    小青肯定會喜歡~台北陽明山亞尼克夢想村~幸福的平日午茶時刻~陽明山花鐘賞櫻花

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  ↑果然是老宅變身~有庭院深深的感動~台北陽明山亞尼克夢想村~幸福的平日午茶時刻~陽明山花鐘賞櫻花

   台北陽明山亞尼克夢想村~

  ↑這個看板~說明陽明山成為美軍眷舍的歷史源起

    也是這樣~這裡成為台灣最早接受西方飲食文化的洗禮

    更進一步的成為甜點文化創新與延伸的亮點

   台北陽明山亞尼克夢想村~

  ↑手遊寶可夢與實境同景的補給站~截圖留影~台北陽明山亞尼克夢想村~幸福的平日午茶時刻~陽明山花鐘賞櫻花

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  ↑接近農曆年~公告著年節的營業時間及休假日

   台北陽明山亞尼克夢想村~

 ↑本店禁帶外食~每人低消150元~用餐時間為90分鐘

   當然若於平日或無人員等侯~不在此限~台北陽明山亞尼克夢想村~幸福的平日午茶時刻~陽明山花鐘賞櫻花

   台北陽明山亞尼克夢想村~

  ↑亞尼克甜蜜蛋糕屋~以飲品及甜點為主

    飲品以咖啡~茶品~奶茶及冰沙為主

    價格也很親民~約落在80-150元之間~台北陽明山亞尼克夢想村~幸福的平日午茶時刻~陽明山花鐘賞櫻花

   台北陽明山亞尼克夢想村~

  ↑甜點需到櫃檯前的冰櫃選購~琳琅滿目選項蠻多~台北陽明山亞尼克夢想村~幸福的平日午茶時刻~陽明山花鐘賞櫻花

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  ↑當日有活動~購買65元以上甜點4片

    送北海道泡芙蛋糕乙個~這個要說明

    菁和小青眼拙~看成買蛋糕送4個泡芙甜點

    還問服務員是不是給少了~真的蠻好笑的~台北陽明山亞尼克夢想村~幸福的平日午茶時刻~陽明山花鐘賞櫻花

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  ↑櫃檯的另一邊~擺滿了各式的手工餅乾~鳳梨酥等

    有需要都可向店員詢問購買~台北陽明山亞尼克夢想村~幸福的平日午茶時刻~陽明山花鐘賞櫻花

   台北陽明山亞尼克夢想村~

  ↑這組是小青和爸爸的午茶

    左~冰夏威夷拿鐵145元~爸爸說好喝~不甜膩

    右~熱夏威夷豆茶歐蕾115元~小青覺得偏甜

    熱度也不太夠~台北陽明山亞尼克夢想村~幸福的平日午茶時刻~陽明山花鐘賞櫻花

   台北陽明山亞尼克夢想村~

  ↑這組是菁夫婦點的午茶~飲品應該是拿鐵和卡布

    顏色深淺~層次很美~台北陽明山亞尼克夢想村~幸福的甜蜜蛋糕屋~陽明山花鐘賞櫻花~

   台北陽明山亞尼克夢想村~

  ↑瞧~4片蛋糕~送一個北海道泡芙蛋糕

    這樣端上桌~非常的有氣勢~都是好吃想再吃的甜點~台北陽明山亞尼克夢想村~幸福的甜蜜蛋糕屋~陽明山花鐘賞櫻花~

   台北陽明山亞尼克夢想村~

  ↑北海道泡芙蛋糕~單買一個60元

    今日活動~買4片蛋糕送乙個~這是草莓口味

    來不及拍照~2位男士就把它給瓜分了~台北陽明山亞尼克夢想村~幸福的甜蜜蛋糕屋~陽明山花鐘賞櫻花~

   台北陽明山亞尼克夢想村~

  ↑皇冠巧克力86元~菁說巧克力味道濃郁~很不錯吃~台北陽明山亞尼克夢想村~幸福的甜蜜蛋糕屋~陽明山花鐘賞櫻花~

   台北陽明山亞尼克夢想村~

  ↑草莓凍生乳捲120元~冰涼口感再搭上甜甜的奶香

    很有醒腦作用~台北陽明山亞尼克夢想村~幸福的甜蜜蛋糕屋~陽明山花鐘賞櫻花~

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  ↑我家爸爸的最愛~店內只要這類甜點必點

    德國布丁89元~外酥內嫩~頗得我家老公喜愛~台北陽明山亞尼克夢想村~幸福的甜蜜蛋糕屋~陽明山花鐘賞櫻花~

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  ↑小青點的點點藍莓塔189元~4份甜點

    價格最高的~藍莓是真材實料的真水果

    口感酸甜~搭著軟嫩酥脆的外皮~口感層次分明~台北陽明山亞尼克夢想村~幸福的甜蜜蛋糕屋~陽明山花鐘賞櫻花~

   台北陽明山亞尼克夢想村~

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  ↑當時在場用餐的客人~僅這對小情侶和歡樂四人幫

     安靜的餐廳內~放著輕音樂~沒有多餘的談笑聲

     在這享受了一個~舒服悠閒的午后時光~台北陽明山亞尼克夢想村~幸福的甜蜜蛋糕屋~陽明山花鐘賞櫻花~

   台北陽明山亞尼克夢想村~

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     ↑餐廳內桌椅不少~老宅的鐵窗~紅磚牆~老照片

    甚至連洗手間~都透著古色古香的老味道

    像是敘述美軍宿舍過往的美好記憶~台北陽明山亞尼克夢想村~幸福的甜蜜蛋糕屋~陽明山花鐘賞櫻花~

   台北陽明山亞尼克夢想村~

  ↑農曆年前的最後一個特休日~在陽明山

    亞尼克甜點夢想村~歡樂四人幫幸福合影~台北陽明山亞尼克夢想村~幸福的平日午茶時刻~陽明山花鐘賞櫻花

   台北陽明山亞尼克夢想村~

   台北陽明山亞尼克夢想村~

  ↑平日休假~真的很幸福~路上不塞車~餐廳內  

    也沒有擁擠人潮~算小包場~四人拍的很過癮喔~台北陽明山亞尼克夢想村~幸福的平日午茶時刻~陽明山花鐘賞櫻花

   台北陽明山亞尼克夢想村~

  ↑清幽的亞尼克夢想村美軍俱樂部~因疫情肆虐

    已大不如前的熱鬧景象~但悠雅的程度卻從未消減~台北陽明山亞尼克夢想村~

   台北陽明山亞尼克夢想村~   

   台北陽明山亞尼克夢想村~

   台北陽明山亞尼克夢想村~

   台北陽明山亞尼克夢想村~

   台北陽明山亞尼克夢想村~幸福的甜蜜蛋糕屋~陽明山花鐘賞櫻花~

  ↑吃喝結束~往陽明山公園~花鐘健走~賞櫻花

    年前的最後一個週末日~遊客不算多~開心逛拍~台北陽明山亞尼克夢想村~

   台北陽明山亞尼克夢想村~

    ↑店家資訊

    店名~亞尼克夢想村 甜蜜蛋糕屋

    地址~台北巿士林區長春街6巷5號

    電話~02-28626997

    營業時間~10:30-19:00

文章標籤
台北陽明山 亞尼克夢想村 藍莓塔 生乳捲 德國布丁 北海道泡芙蛋糕 美軍宿舍 美軍俱樂部 陌明山公園 陽明山花鐘 賞櫻花
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