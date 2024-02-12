↑113年2月2日週五~農曆年前~最後一個週末前夕
小青和爸爸很想平日玩耍~沒錯~請了特休
邀約菁夫婦~赴陽明山賞櫻花~喝下午茶趣~
↑菁推薦了她來了幾回的亞尼克夢想村
她說陽明山上~美軍宿舍變身蛋糕甜點屋
小青肯定會喜歡~
↑果然是老宅變身~有庭院深深的感動~
↑這個看板~說明陽明山成為美軍眷舍的歷史源起
也是這樣~這裡成為台灣最早接受西方飲食文化的洗禮
更進一步的成為甜點文化創新與延伸的亮點
↑手遊寶可夢與實境同景的補給站~截圖留影~
↑接近農曆年~公告著年節的營業時間及休假日
↑本店禁帶外食~每人低消150元~用餐時間為90分鐘
當然若於平日或無人員等侯~不在此限~
↑亞尼克甜蜜蛋糕屋~以飲品及甜點為主
飲品以咖啡~茶品~奶茶及冰沙為主
價格也很親民~約落在80-150元之間~
↑甜點需到櫃檯前的冰櫃選購~琳琅滿目選項蠻多~
↑當日有活動~購買65元以上甜點4片
送北海道泡芙蛋糕乙個~這個要說明
菁和小青眼拙~看成買蛋糕送4個泡芙甜點
還問服務員是不是給少了~真的蠻好笑的~
↑櫃檯的另一邊~擺滿了各式的手工餅乾~鳳梨酥等
有需要都可向店員詢問購買~
↑這組是小青和爸爸的午茶
左~冰夏威夷拿鐵145元~爸爸說好喝~不甜膩
右~熱夏威夷豆茶歐蕾115元~小青覺得偏甜
熱度也不太夠~
↑這組是菁夫婦點的午茶~飲品應該是拿鐵和卡布
顏色深淺~層次很美~
↑瞧~4片蛋糕~送一個北海道泡芙蛋糕
這樣端上桌~非常的有氣勢~都是好吃想再吃的甜點~
↑北海道泡芙蛋糕~單買一個60元
今日活動~買4片蛋糕送乙個~這是草莓口味
來不及拍照~2位男士就把它給瓜分了~
↑皇冠巧克力86元~菁說巧克力味道濃郁~很不錯吃~
↑草莓凍生乳捲120元~冰涼口感再搭上甜甜的奶香
很有醒腦作用~
↑我家爸爸的最愛~店內只要這類甜點必點
德國布丁89元~外酥內嫩~頗得我家老公喜愛~
↑小青點的點點藍莓塔189元~4份甜點
價格最高的~藍莓是真材實料的真水果
口感酸甜~搭著軟嫩酥脆的外皮~口感層次分明~
↑當時在場用餐的客人~僅這對小情侶和歡樂四人幫
安靜的餐廳內~放著輕音樂~沒有多餘的談笑聲
在這享受了一個~舒服悠閒的午后時光~
↑餐廳內桌椅不少~老宅的鐵窗~紅磚牆~老照片
甚至連洗手間~都透著古色古香的老味道
像是敘述美軍宿舍過往的美好記憶~
↑農曆年前的最後一個特休日~在陽明山
亞尼克甜點夢想村~歡樂四人幫幸福合影~
↑平日休假~真的很幸福~路上不塞車~餐廳內
也沒有擁擠人潮~算小包場~四人拍的很過癮喔~
↑清幽的亞尼克夢想村美軍俱樂部~因疫情肆虐
已大不如前的熱鬧景象~但悠雅的程度卻從未消減~
↑吃喝結束~往陽明山公園~花鐘健走~賞櫻花
年前的最後一個週末日~遊客不算多~開心逛拍~
↑店家資訊
店名~亞尼克夢想村 甜蜜蛋糕屋
地址~台北巿士林區長春街6巷5號
電話~02-28626997
營業時間~10:30-19:00