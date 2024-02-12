為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【台北食記】正宗韓國啾哇嘿喲韓式烤肉，吃到飽！【東區燒烤推薦】高CP值燒烤火鍋雙享受！【捷運美食】東區必吃燒烤，聚餐推薦，板南線美食！有菜單

【台北食記】正宗韓國啾哇嘿喲韓式烤肉，吃到飽！【東區燒烤推薦】高CP值燒烤火鍋雙享受！【捷運美食】東區必吃燒烤，聚餐推薦，板南線美食！有菜單

2024-02-12 23:33:25 Phyllis 17 人氣：113
share
邀約
窩客好文

Phyllis 17

發表篇數：332篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：啾哇嘿喲韓式烤肉專門店-忠孝創始店
place台北市大安區敦化南路一段160巷23號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

東區有家超高CP值的韓國燒肉店，你吃過了嗎？

啾哇嘿喲韓式烤肉

地址：台北市大安區敦化南路一段160巷23號

時間：週一至週日 17:00-21:00

電話：02-2752-2653

【台北食記】正宗韓國啾哇嘿喲韓式烤肉，吃到飽！【東區燒烤推薦

板南線忠孝復興站走大約十分鐘的啾哇嘿喲韓式烤肉，平日399元，假日459元，一口價燒肉和火鍋，二種美味料理吃到飽！小資族最愛！

【台北食記】正宗韓國啾哇嘿喲韓式烤肉，吃到飽！【東區燒烤推薦

方正明亮的店面，貼著韓國明星的海報，感覺彷彿車銀優在陪我吃飯！

【台北食記】正宗韓國啾哇嘿喲韓式烤肉，吃到飽！【東區燒烤推薦【台北食記】正宗韓國啾哇嘿喲韓式烤肉，吃到飽！【東區燒烤推薦【台北食記】正宗韓國啾哇嘿喲韓式烤肉，吃到飽！【東區燒烤推薦【台北食記】正宗韓國啾哇嘿喲韓式烤肉，吃到飽！【東區燒烤推薦

啾哇嘿喲韓式烤肉的菜單簡單明瞭，吃到飽一口價，更有多款正宗韓國酒類和飲料可以選擇！

【台北食記】正宗韓國啾哇嘿喲韓式烤肉，吃到飽！【東區燒烤推薦【台北食記】正宗韓國啾哇嘿喲韓式烤肉，吃到飽！【東區燒烤推薦

跟大家分享一下啾哇嘿喲韓式烤肉的美味！

【台北食記】正宗韓國啾哇嘿喲韓式烤肉，吃到飽！【東區燒烤推薦

綜合肉品及部隊鍋是此行的重點，韓國的啤酒和真露也是必要的呀！

【台北食記】正宗韓國啾哇嘿喲韓式烤肉，吃到飽！【東區燒烤推薦【台北食記】正宗韓國啾哇嘿喲韓式烤肉，吃到飽！【東區燒烤推薦

新鮮看得見的肉類，真的讓人直流口水！

【台北食記】正宗韓國啾哇嘿喲韓式烤肉，吃到飽！【東區燒烤推薦【台北食記】正宗韓國啾哇嘿喲韓式烤肉，吃到飽！【東區燒烤推薦

韓國的CASS啤酒和真露組成的燒酒特調，彷彿置身韓國！

【台北食記】正宗韓國啾哇嘿喲韓式烤肉，吃到飽！【東區燒烤推薦【台北食記】正宗韓國啾哇嘿喲韓式烤肉，吃到飽！【東區燒烤推薦

特別要推薦一下啾哇嘿喲韓式烤肉的小菜和醬汁！

有留韓經驗的廚師，學習最傳統的做法，微辣的泡菜入味解膩，白蘿蔔也好脆甜！

醬汁也是正宗韓國烤肉醬及韓國醬油，最驚艷的是韓國香油加鹽巴，沾上烤肉，好吃到嘴巴停不了！

【台北食記】正宗韓國啾哇嘿喲韓式烤肉，吃到飽！【東區燒烤推薦【台北食記】正宗韓國啾哇嘿喲韓式烤肉，吃到飽！【東區燒烤推薦

在啾哇嘿喲韓式烤肉，因為每桌都有支頂級的吸煙器，用餐空間沒有太多的油煙味，烤盤墊使肉塊受熱更均勻，能夠最舒服的享受美味！

【台北食記】正宗韓國啾哇嘿喲韓式烤肉，吃到飽！【東區燒烤推薦【台北食記】正宗韓國啾哇嘿喲韓式烤肉，吃到飽！【東區燒烤推薦

脆綠的美生菜包上香噴噴的烤肉，加上蒜片及微辣的泡菜，豐富有層次的口感，吃過絕對會愛上！

【台北食記】正宗韓國啾哇嘿喲韓式烤肉，吃到飽！【東區燒烤推薦【台北食記】正宗韓國啾哇嘿喲韓式烤肉，吃到飽！【東區燒烤推薦

再來碗部隊鍋的湯麵，直接把幸福感拉滿！

【台北食記】正宗韓國啾哇嘿喲韓式烤肉，吃到飽！【東區燒烤推薦【台北食記】正宗韓國啾哇嘿喲韓式烤肉，吃到飽！【東區燒烤推薦

下班就約交通方便的啾哇嘿喲韓式烤肉，老闆精選的各種優質肉類，經過獨家秘方醃製，大口吃肉大口喝酒，超能夠解除上班一天的疲勞，平民的價格提供頂級的美味，CP值超高小資族的寶藏名單！

【台北食記】正宗韓國啾哇嘿喲韓式烤肉，吃到飽！【東區燒烤推薦【台北食記】正宗韓國啾哇嘿喲韓式烤肉，吃到飽！【東區燒烤推薦

啾哇嘿喲韓式烤肉

地址：台北市大安區敦化南路一段160巷23號

時間：週一至週日 17:00-21:00

電話：02-2752-2653

FB：https://www.facebook.com/koreachuwaheiyo/?locale=zh_TW

文章標籤
台北食記 韓國燒肉推薦 啾哇嘿喲韓式烤肉 烤肉吃到飽 東區燒烤推薦 高CP值 東區燒烤 東區火鍋 捷運美食 東區必吃燒烤 東區聚餐推薦 板南線美食 忠孝復興美食 大安區燒烤 大安區火鍋 東區吃到飽 燒肉吃到飽 東區部隊鍋 大安區吃到飽 韓國烤肉推薦
創作者介紹
創作者 Phyllis Wang 的頭像
Phyllis Wang

和Phyllis 17 分享生活玩轉世界




#台北食記
morechevron_right
文章關鍵字
台北食記 韓國燒肉推薦 啾哇嘿喲韓式烤肉 烤肉吃到飽 more
檢舉
share
chevron_left

【貓空美食】LAX慵懶文山區最美網紅餐廳【文山
延伸閱讀
野菜料理／盆中自來生長茂盛的龍葵(烏甜仔)／煮烏甜仔糜一級棒
 Big Fish
台北市信義區「想肉了-火鍋自助式吃到飽」
 姬蝶
台北最狂499韓國烤肉吃到飽！韓國炸雞、海鮮煎餅、炒冬粉、部隊鍋、春川辣炒雞、烤豬五花、通通無限供應
 梅格
【電影首映會】充滿驚慄氣氛的七樓，讓人起雞皮疙瘩的 #七月返歸，陰陽眼看到人間似地獄【電影欣賞】【電影推薦】
 Phyllis 17
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up