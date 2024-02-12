東區有家超高CP值的韓國燒肉店，你吃過了嗎？

啾哇嘿喲韓式烤肉

地址：台北市大安區敦化南路一段160巷23號

時間：週一至週日 17:00-21:00

電話：02-2752-2653

板南線忠孝復興站走大約十分鐘的啾哇嘿喲韓式烤肉，平日399元，假日459元，一口價燒肉和火鍋，二種美味料理吃到飽！小資族最愛！

方正明亮的店面，貼著韓國明星的海報，感覺彷彿車銀優在陪我吃飯！

啾哇嘿喲韓式烤肉的菜單簡單明瞭，吃到飽一口價，更有多款正宗韓國酒類和飲料可以選擇！

跟大家分享一下啾哇嘿喲韓式烤肉的美味！

綜合肉品及部隊鍋是此行的重點，韓國的啤酒和真露也是必要的呀！

新鮮看得見的肉類，真的讓人直流口水！

韓國的CASS啤酒和真露組成的燒酒特調，彷彿置身韓國！

特別要推薦一下啾哇嘿喲韓式烤肉的小菜和醬汁！

有留韓經驗的廚師，學習最傳統的做法，微辣的泡菜入味解膩，白蘿蔔也好脆甜！

醬汁也是正宗韓國烤肉醬及韓國醬油，最驚艷的是韓國香油加鹽巴，沾上烤肉，好吃到嘴巴停不了！

在啾哇嘿喲韓式烤肉，因為每桌都有支頂級的吸煙器，用餐空間沒有太多的油煙味，烤盤墊使肉塊受熱更均勻，能夠最舒服的享受美味！

脆綠的美生菜包上香噴噴的烤肉，加上蒜片及微辣的泡菜，豐富有層次的口感，吃過絕對會愛上！

再來碗部隊鍋的湯麵，直接把幸福感拉滿！

下班就約交通方便的啾哇嘿喲韓式烤肉，老闆精選的各種優質肉類，經過獨家秘方醃製，大口吃肉大口喝酒，超能夠解除上班一天的疲勞，平民的價格提供頂級的美味，CP值超高小資族的寶藏名單！

啾哇嘿喲韓式烤肉

地址：台北市大安區敦化南路一段160巷23號

時間：週一至週日 17:00-21:00

電話：02-2752-2653

FB：https://www.facebook.com/koreachuwaheiyo/?locale=zh_TW

文章標籤