小凉的美食小天地

偽出國秘境！2024全新打造牛耳町藝術村，日式鳥居燈籠、紫藤花隧道、神社、彩虹步道，輕鬆秒飛日本!！

過年去哪兒？無法出國又想要置身日本街景，只要到南投埔里 牛耳石雕藝術度假村 就能輕鬆達陣。民國76年成立的埔里牛耳石雕公園，佔地約2萬坪，隨著時光流逝蛻變，已經從單純的石雕展示，發展成多元化的休閒渡假中心。2024年更是創新打造日式景觀園區”牛耳町”，在新的一年帶領大家輕鬆秒飛日本！

牛耳町藝術村活動日期為113年2月10日起，除了有固定的日式動漫場景裝置藝術提供拍照之外，假日更多了創意屋台市集、日式餐飲，傳統茶席體驗等，更重要的是，為了回饋前來的旅客，門票還可以抵消費唷！過年連假就帶家人、朋友一起來牛耳町享受濃厚的日本年味！

牛耳町藝術村從113/02/10起，邀請大家一起來牛耳感受一秒抵達日本的夢幻藝術氛圍。

門票200元可抵消費

動漫場景提供拍照

同人誌服裝租借

周邊商品販售

假日創意市集、日式餐飲市集

拍照重點就是這入口的迎賓鳥居可說是超人氣打卡地標，背景有綠林、祈願牆以外，還會經過雙側燈籠牆，白天拍有種置身日本街道的感覺，晚上點燈後不只是更美且更有日式氛圍拍照起來十分漂亮。當然還有不少藝術裝置必拍區域先提供給大家，如燈籠街、神社、紫藤花隧道、彩虹步道，以及來到日本絕對不能錯過的祈福許願亭，另一重點就是來到園區還可以租借動漫角色人物的和服，搭配道具、配件，穿梭在各景點拍照，真的有1秒置身日本的感覺。

當日記者會活動相當的熱鬧，開場由中峰國小的太鼓隊表演，別看這年紀小，打起太鼓來可是架勢十足!

現場還有提供租借COSPLAY(動漫角色人物)的和服及道具，讓你在這日式氛圍下可以盡情享受牛耳町藝術村的用心，給家人好友一個美好回憶。

記者會少不了長官、貴賓的蒞臨致詞及大合照。

緊接著就跟著小涼來去探訪這日式景觀園區”牛耳町”，映入眼簾的是巨大眾人搶拍的絕美鳥居，一旁的櫻花樹及藍天白雲當背景，眼前春櫻浪漫，加上後方的紫藤花隧道，這景色美得讓人窒息！

高掛的壯觀日式燈籠海拍起來好有美感，晚上點燈後更是美到讓人流連忘返。看到這麼日本風的庭園，是不是很想穿上日式服裝來拍照呢？別忘了到達這邊可以先尋找租借和服場地，換上和服再來慢慢拍照更有fu~

記者會當日有不少cosplay動漫人物，讓媒體記者朋友拍照，再來就輪到大家來玩時分享美照給小凉囉~

日本緣結祈願所，這是個敲銅鑼就可以許願的地方，輕輕搖晃一下，發出聲音後，雙手合十，向結緣大神祈願，就能讓你願望實現~~

紫藤花隧道更是唯美，兩旁還有繽紛的花朵來襯托隧道的美，但好的造景是需要大家一起來維持的，請留給下一位旅客完美的氛圍。

紫色沛然的花海，沿著底下漫步賞花，超浪漫~

不管從哪個角度拍下來都超好看!!

漫步紫色花海隧道，滿滿的幸福與浪漫，心動嗎? 那就快點安排南投埔里之旅吧!!

紅色的小千鳥居造型上更以紫藤花來吸引網友們前往拍照，日式造景中又多了唯美浪漫風，且兩旁還有樹蔭、傳統茶席體驗以及蝴蝶造景唷! 活動期間假日以及過年會有假日創意屋台市集、日式餐飲可逛逛，彷彿來到日本街道般的熱鬧唷!!

園區還提供和服租借與傳統茶席體驗等，讓人體驗道地的傳統日式風情。

記者會現場還有傳統茶席體驗(需預約)，不用出國就能感受到滿滿日式氣息，超專業的茶道讓我看得目不轉睛~~

茶藝老師們各個穿著和服來介紹茶道基本知識及茶道的文化，最後請旅客們體驗這茶香味~

現場還有古箏聲響起，老師們都很專業，也讓現場活動進行得順暢且歡樂。

這就是鬼滅之刃內的蝴蝶人的代表，小孩一看到立馬要一起合影呢

現場可以慢慢逛慢慢拍，不少造景就看你如何取景，拍出自己喜愛的樣子囉!

紫藤花的獨特色系，真的是取景中的好背景呢

來到緣結祈願所別忘了輕敲一下許願，願新的一年裡，大家都能如龍般翱翔，展翅高飛，收穫滿滿！

後方還有兒童喜歡玩樂的地球儀，且掛滿了許多面具都有造型，這一區小孩可說是玩不停。

這些設施更是消耗小孩不少體力，可說是親子、姊妹、好友等一起來感受日式氛圍，喜迎龍年的好去處。

還規劃超夢幻的紙傘懸掛在半空中，相信女孩兒來這裡一定會很開心，拍不停地場景！

滿滿茂密綠意包圍著牛耳規畫的餐廳以及住宿區，雖然開園至今37年依舊將園區維持得很好唷!

這一區是小木屋住宿區，從小徑前拍攝過去，很像似童話般中的小精靈屋，晚點是否有精靈出沒XDD

彩虹步道這邊也相當的好拍，尤其搭配藍天白雲不管坐著拍、躺著俯拍也都好好看。

鳥居造景加上日式意境造景的氛圍感，不只是吸引許多遊客到此打卡拍照，還能俯瞰埔里地區與山景的絕佳視野，免出國來牛耳也能體驗到日本旅遊的感覺。

探索牛耳町藝術村 x 水与松驛館動漫奇境， 活動辦法

step1：依照寶藏地圖尋找五處指定處場景拍照

step2：上傳FB或IG 並tag

#牛耳藝術渡假村 / #水与松森林莊園 / #水与松驛館

就可以到水与松驛驛領取價值250元的珍貴牛樟精油紫雲膏一份。

牛耳町藝術村

電話：049-2912248

地址：南投縣埔里鎮中山路四段1號 (地圖)

官網： 牛耳町藝術村

粉絲團： 牛耳町藝術村



