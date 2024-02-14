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一中商圈人氣韓式炸雞”韓金量”豐原旗艦店開幕!炸雞控最愛13種醬料吃法、還有韓式主食料理、點心任你選、內用外帶外送都可！

2024-02-14 11:00:00 小凉 人氣：112
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窩客好文

小凉

發表篇數：1028篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 豐原區

造訪商家：韓金量新韓式炸雞 豐原環東店
phone04-25290589
place台中市豐原區圓環東路216號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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一中商圈人氣韓式炸雞”韓金量”豐原旗艦店開幕!炸雞控最愛13種醬料吃法、還有韓式主食料理、點心任你選、內用外帶外送都可！

2024-02-03

台中一中商圈人氣韓式炸雞”韓金量新韓式炸雞“展店到豐原囉！！且豐原環東店不只是賣各式口味韓式炸雞、還有韓式主食料理套餐半半炸雞辣炒年糕套餐系列以外，更多了內用區唷！！現在全台北中南都有韓金量新韓式炸雞分店，想吃的朋友可以上網站搜尋唷！

韓金量新韓式炸雞-環東店位在豐原農會和三信旁邊的圓環東路上，周邊有許多停車格可停放汽車、騎機車的朋友直接放在店門口即可。韓金量新韓式炸雞-環東店提供內用外帶熊貓外送店家自送(距離、金額請電洽04-25290589)，過年期間初二就開工

店內走的是溫馨風格，以2，4人座椅為主，人多亦可以併桌，還有提供兒童座椅，家庭客也很適合來這聚餐唷！！

店內還有提供不少韓國的飲品及燒酒、啤酒等，還有吃炸雞不可缺的氣泡飲品，最特別的還有52飲的果茶系列唷!!
(未滿18歲請勿飲酒、喝酒不開車、開車不喝酒)

韓金量新韓式炸雞菜單，以韓式炸雞為主，延伸出半半炸雞辣炒年糕等均可以選自己喜歡的醬類口味或是灑粉口味唷! 且現在更推出了主食專區、可單點亦可套餐(多了韓式小菜、可樂/雪碧選1，加15元可換52系列飲品)，還有大家最愛的韓金全家餐以及韓金大四喜，這次單點系列也多了不少品項，小涼推薦大家必點”韓金拔絲起司球韓金布朗尼球“吃過一次就回不去了！

餐具都是自取的唷！韓金量新韓式炸雞-環東店的公休日都會公布在粉專或IG唷

半半系列-半翅半肉(一半雞翅、一半去骨雞腿肉)附醃蘿蔔，口味小涼選了松露、辣醬兩口味。

炸雞都是現點現做的美味，如需外帶建議先打電話預訂再過來拿取就不用久候了！這去骨雞腿炸至金黃酥香再淋上松露醬，本身松露的味道淡淡的，還保留了肉香味，所以很建議大家試試不一樣的口味。

炸雞的外皮吃起來是有脆度的口感，肉質很柔嫩，加上松露醬的獨特滋味，好吃又不膩嘴!!

一口炸雞一口醃蘿蔔更是韓劇內主角們吃炸雞的最佳組合，且這醃蘿蔔都是老闆自己做的非代工，喜歡的朋友亦可單獨買回家唷！

另一半是雞翅3組6等分，就是有翅有小棒腿以紅通通的辣醬來呈現。

不管是翅或小棒腿裹上滿滿的韓式辣醬，淡淡的辛香味都特迷人。

雞翅外皮薄酥，肉嫩又帶汁，輕咬一口肉汁就從邊邊溢流出來，加上辣醬的加持更是讓人一隻接著一隻吃下去，剛吃沒啥辣感還帶點甜味，但過一下子尾韻上來，就開始辣香涮嘴了!

內用客人的限量優惠，只要到店內用就請你吃日本A5和牛~~ 不得不說老闆也太大氣了，直接和牛拿來送，這撒上些許的松露鹽後的和牛真的超嫩超好吃，但限量是殘酷的，當日送完就沒!!!

辣炒年糕拌麵(單點)，這個辣度對小涼來說是中辣XDD，但對有吃辣的朋友來說是小辣。

以手工麵條與辣炒年糕拌在一起，上桌前在撒上些許海苔絲增添香氣(年糕和魚板是小凉自行夾起來擺放的唷)，年糕吃起來軟Q帶勁的口感，更與醬汁交融出讓人嘴巴停不下來的涮嘴風味，小涼邊吃邊喊辣，但那種辣卻是很過癮的辣感。

最愛吃韓國魚板，那軟嫩的風味與年糕的Ｑ勁一起入嘴吃，更是豐富不已。

嚴選手工麵條來拌入辣炒年糕可說是絕配雙饗，麵條完全的沾附醬汁，滑順入嘴、細細咀嚼出不軟爛的口感，加上Ｑ彈年糕碰出層次豐富讓人一口接一口，然後這一碗的麵量真的很足唷！但建議上桌就趕快拍照後立馬開吃，畢竟年糕冷了會比較偏硬些唷！

只要點主食套餐都會附小菜，每日隨機；今日是涼拌海帶，不管搭配鍋物或麵食都很不賴！

韓金部隊鍋附白飯

上桌的部隊鍋還會滾呼呼的，可以趁機將起司片壓入最低，讓其融化於其中，融合湯頭就連吃微辣的兒童也能輕鬆吃，帶了點奶味。

給了不少柔嫩的豆腐，不管你是要單吃或是加入白飯內拌都很不賴！

不誇張這部隊鍋給的料相當的多，有豬肉、金針菇、德式香腸、豆腐、各式時蔬、魚板以及雞蛋等～～

將配料夾滿滿放在白飯上，就宛如一碗超澎湃的部隊丼飯呢～德式香腸的Ｑ彈，金針菇吸滿了湯汁更是可口，洋蔥的甜香也釋放在湯中，魚板的柔嫩讓人不想停口，尤其小凉喜歡將豆腐拌入米飯中吃，不只是增添風味及口感，更有著如韓劇般的吃法讓人宛如在韓國異地用餐的ＦＵ～

部隊鍋的湯頭相當濃郁順口，加上給了兩片起司與湯頭、配料交融後，不誇張那湯頭更是濃厚，拌飯一起吃滋味更棒唷！！

韓金大四喜，有11種點心可選四種，小凉選了韓金拔絲起司球韓金布朗尼球韓金迷你海鮮餅以及韓金莫扎瑞拉乳酪條

起司控絕對要吃這韓金拔絲起司球！趁熱一咬開裡面是滿滿的起司，超級濃郁又好吃！

外皮金黃香酥，爆漿牽絲起司鹹香誘人的濃濃奶香在口中蔓延，那美妙滋味絕對讓你一顆接著一顆不想分給別人吃！！

韓金布朗尼球，Q彈有勁的外皮包裹著香濃的巧克力布朗尼內餡、一口一顆入嘴，感受那爆漿的瞬間風味，既甜蜜又邪惡!!

韓金迷你海鮮餅，這個超好吃的說，而且很適合一個人想吃海鮮餅時來點一份，一份三片嘟嘟好！！

外表微酥內有蝦仁、魷魚、花枝，所以大口吃時能感受到海味的Q彈口感，加上外表有撒上胡椒帶來的鹹香風味，超級涮嘴好吃。

韓金莫扎瑞拉乳酪條，炸至酥脆的外衣搭上香濃滑順的起司，可是相當的邪惡又美味啊!! 尤其先來個牽絲面給大家聞香啦！！

以往只能外帶、外送的韓金量新韓式炸雞，現在豐原環東店有內用區了！愛吃韓食的朋友們可以手刀來吃一波囉～～～

韓金量新韓式炸雞 豐原環東店
電話：04-25290589
地址：台中市豐原區圓環東路216號
營業時間：12:00~23:30(賣完為止)，週一~週四下午14:00~16:30休息
臉書粉絲頁：韓金量新韓式炸雞 豐原環東店

韓金量 新韓式炸雞總部
電話：0975-673092
地址：台中市北區三民路三段164巷口《中友百貨星巴克正對面》
營業時間：12:00~11:00(賣完就收)
臉書粉絲頁：韓金量 新韓式炸雞總部

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