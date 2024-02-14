一中商圈人氣韓式炸雞”韓金量”豐原旗艦店開幕!炸雞控最愛13種醬料吃法、還有韓式主食料理、點心任你選、內用外帶外送都可！

台中一中商圈人氣韓式炸雞” 韓金量新韓式炸雞 “展店到豐原囉！！且豐原環東店不只是賣各式口味韓式炸雞、還有韓式主食料理套餐，半半炸雞、辣炒年糕套餐系列以外，更多了內用區唷！！現在全台北中南都有韓金量新韓式炸雞分店，想吃的朋友可以上網站搜尋唷！

韓金量新韓式炸雞-環東店 位在豐原農會和三信旁邊的圓環東路上，周邊有許多停車格可停放汽車、騎機車的朋友直接放在店門口即可。韓金量新韓式炸雞-環東店提供內用、外帶、熊貓外送、店家自送(距離、金額請電洽04-25290589)， 過年期間初二就開工 ！

店內走的是溫馨風格，以2，4人座椅為主，人多亦可以併桌，還有提供兒童座椅，家庭客也很適合來這聚餐唷！！

店內還有提供不少韓國的飲品及燒酒、啤酒等，還有吃炸雞不可缺的氣泡飲品，最特別的還有52飲的果茶系列唷!!

( 未滿18歲請勿飲酒、喝酒不開車、開車不喝酒 )

韓金量新韓式炸雞菜單 ，以韓式炸雞為主，延伸出半半炸雞、辣炒年糕等均可以選自己喜歡的醬類口味或是灑粉口味唷! 且現在更推出了主食專區、可單點亦可套餐(多了韓式小菜、可樂/雪碧選1，加15元可換52系列飲品)，還有大家最愛的韓金全家餐以及韓金大四喜，這次單點系列也多了不少品項，小涼推薦大家必點”韓金拔絲起司球、韓金布朗尼球“吃過一次就回不去了！

餐具都是自取的唷！韓金量新韓式炸雞-環東店的公休日都會公布在粉專或IG唷

半半系列- 半翅半肉 (一半雞翅、一半去骨雞腿肉)附醃蘿蔔，口味小涼選了松露、辣醬兩口味。

炸雞都是現點現做的美味，如需外帶建議先打電話預訂再過來拿取就不用久候了！這去骨雞腿炸至金黃酥香再淋上松露醬，本身松露的味道淡淡的，還保留了肉香味，所以很建議大家試試不一樣的口味。

炸雞的外皮吃起來是有脆度的口感，肉質很柔嫩，加上松露醬的獨特滋味，好吃又不膩嘴!!

一口炸雞一口醃蘿蔔更是韓劇內主角們吃炸雞的最佳組合，且這醃蘿蔔都是老闆自己做的非代工，喜歡的朋友亦可單獨買回家唷！

另一半是雞翅3組6等分，就是有翅有小棒腿以紅通通的辣醬來呈現。

不管是翅或小棒腿裹上滿滿的韓式辣醬，淡淡的辛香味都特迷人。

雞翅外皮薄酥，肉嫩又帶汁，輕咬一口肉汁就從邊邊溢流出來，加上辣醬的加持更是讓人一隻接著一隻吃下去，剛吃沒啥辣感還帶點甜味，但過一下子尾韻上來，就開始辣香涮嘴了!

內用客人的限量優惠，只要到店內用就請你吃日本A5和牛~~ 不得不說老闆也太大氣了，直接和牛拿來送，這撒上些許的松露鹽後的和牛真的超嫩超好吃，但限量是殘酷的，當日送完就沒!!!

辣炒年糕拌麵 (單點)，這個辣度對小涼來說是中辣XDD，但對有吃辣的朋友來說是小辣。

以手工麵條與辣炒年糕拌在一起，上桌前在撒上些許海苔絲增添香氣(年糕和魚板是小凉自行夾起來擺放的唷)，年糕吃起來軟Q帶勁的口感，更與醬汁交融出讓人嘴巴停不下來的涮嘴風味，小涼邊吃邊喊辣，但那種辣卻是很過癮的辣感。

最愛吃韓國魚板，那軟嫩的風味與年糕的Ｑ勁一起入嘴吃，更是豐富不已。

嚴選手工麵條來拌入辣炒年糕可說是絕配雙饗，麵條完全的沾附醬汁，滑順入嘴、細細咀嚼出不軟爛的口感，加上Ｑ彈年糕碰出層次豐富讓人一口接一口，然後這一碗的麵量真的很足唷！但建議上桌就趕快拍照後立馬開吃，畢竟年糕冷了會比較偏硬些唷！

只要點主食套餐都會附小菜，每日隨機；今日是涼拌海帶，不管搭配鍋物或麵食都很不賴！

韓金部隊鍋 附白飯

上桌的部隊鍋還會滾呼呼的，可以趁機將起司片壓入最低，讓其融化於其中，融合湯頭就連吃微辣的兒童也能輕鬆吃，帶了點奶味。

給了不少柔嫩的豆腐，不管你是要單吃或是加入白飯內拌都很不賴！

不誇張這部隊鍋給的料相當的多，有豬肉、金針菇、德式香腸、豆腐、各式時蔬、魚板以及雞蛋等～～

將配料夾滿滿放在白飯上，就宛如一碗超澎湃的部隊丼飯呢～德式香腸的Ｑ彈，金針菇吸滿了湯汁更是可口，洋蔥的甜香也釋放在湯中，魚板的柔嫩讓人不想停口，尤其小凉喜歡將豆腐拌入米飯中吃，不只是增添風味及口感，更有著如韓劇般的吃法讓人宛如在韓國異地用餐的ＦＵ～

部隊鍋的湯頭相當濃郁順口，加上給了兩片起司與湯頭、配料交融後，不誇張那湯頭更是濃厚，拌飯一起吃滋味更棒唷！！

韓金大四喜 ，有11種點心可選四種，小凉選了韓金拔絲起司球、韓金布朗尼球、韓金迷你海鮮餅以及韓金莫扎瑞拉乳酪條。

起司控絕對要吃這 韓金拔絲起司球 ！趁熱一咬開裡面是滿滿的起司，超級濃郁又好吃！

外皮金黃香酥，爆漿牽絲起司鹹香誘人的濃濃奶香在口中蔓延，那美妙滋味絕對讓你一顆接著一顆不想分給別人吃！！

韓金布朗尼球 ，Q彈有勁的外皮包裹著香濃的巧克力布朗尼內餡、一口一顆入嘴，感受那爆漿的瞬間風味，既甜蜜又邪惡!!

韓金迷你海鮮餅 ，這個超好吃的說，而且很適合一個人想吃海鮮餅時來點一份，一份三片嘟嘟好！！

外表微酥內有蝦仁、魷魚、花枝，所以大口吃時能感受到海味的Q彈口感，加上外表有撒上胡椒帶來的鹹香風味，超級涮嘴好吃。

韓金莫扎瑞拉乳酪條 ，炸至酥脆的外衣搭上香濃滑順的起司，可是相當的邪惡又美味啊!! 尤其先來個牽絲面給大家聞香啦！！

以往只能外帶、外送的韓金量新韓式炸雞，現在豐原環東店有內用區了！愛吃韓食的朋友們可以手刀來吃一波囉～～～

韓金量新韓式炸雞 豐原環東店

電話：04-25290589

地址：台中市豐原區圓環東路216號

營業時間：12:00~23:30(賣完為止)，週一~週四下午14:00~16:30休息

臉書粉絲頁： 韓金量新韓式炸雞 豐原環東店



韓金量 新韓式炸雞總部

電話：0975-673092

地址：台中市北區三民路三段164巷口《中友百貨星巴克正對面》

營業時間：12:00~11:00(賣完就收)

臉書粉絲頁： 韓金量 新韓式炸雞總部