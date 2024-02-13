2024最新 宜蘭酒吧推薦》西江水坊 I 一間中式風格、台式音樂、完美融合茶入酒並入菜的慵懶度假勝地

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【宜蘭西江水坊】宜蘭酒吧探店心得

在寫這篇文章之前，理智派就知道一定會有二訪了…XD。

宜蘭美食推薦 西江水坊 門店照02

說到宜蘭酒吧推薦，理智派身為半網帥第一個就想到位於宜蘭礁溪的西江水坊。宜蘭西江水坊雖位於礁溪火車站周圍鬧區，但由於身處小巷弄，燈光不顯眼，很容易就略過了它。通常理智派會從建議方向著手，

但對於西江水坊，理智派只有一句話：「 給他一次機會，進去一次你就懂了 」。

功夫細膩的程度，從他們家主打的茶酒開始，一直到裝潢的細節，你都能夠看的到店家的用心。茶酒就不特別說了，完全是0缺點可以挑剔，連第一名都僅僅是靠喜愛程度劃分，而非其他餐點有甚麼樣的缺點；餐食則是需要靠運氣，當天太忙的話則會讓你點外送來吃，店家則是專注在茶酒的製作上。這點理智派完全驚訝，店家情願將重點放在招牌茶酒的製作上，也不會為了多賺一點錢而犧牲品質。

如果真要理智派四個字介紹西江水坊，只能說「永生難忘」。當旅遊美食部落客到現在，這也是理智派很不情願寫的其中一家…，深怕火起來之後理智派去就沒位置了QQ。

【宜蘭西江水坊】特色一覽

基本上，要讓理智派能夠寫到特色一覽這四個字，代表店家的細節多到理智派想一一介紹，以茶酒著稱的宜蘭西江水坊酒吧就是如此。

宜蘭酒吧特色01 西江水坊的隱私空間政策

宜蘭美食推薦 西江水坊 菜單05

沒認真看菜單的話，還真不會看到店家居然在小細節上都這麼用心。由於西江水坊是酒吧類別，不免俗客人喝到微醺後會有些失控的行為。為了避免微醺後吵雜影響到其他客人的權益，店家禁止打牌、骰盅等飲酒活動，更明確表示若是過分吵鬧，店家有權終止服務。且為了避免打擾到客人隱私權益，其中更是明文「禁止店內搭訕，尊重店內各客人之個人空間」。店家這樣的用心對待每一位客人，連女生來都不用擔心會有人生安全上的疑慮。

宜蘭酒吧特色02 以茶酒細膩描繪酒吧的新定義

理智派喝過海內外許多酒吧與餐酒館，多數都是居酒屋與美式酒吧等設計。供應的酒類或調酒也都是大同小異，不免俗的會是Suntory、威士忌、螺絲起子、long Island……等較為知名的酒種。許多店家會基於這個基礎，在自創許多不同的調酒，比如使用情緒、使用甜點刻劃等，這些理智派後續會放上來。但西江水坊主打「茶酒」這個類別，倒是頭一次。頭一次不是說只有他們家在做，而是頭一次讓理智派在茶或酒的調配上，挑不到毛病(是那種雞蛋裡挑骨頭理智派都找不到的那種，理智派已經盡力過了QQ)。

宜蘭美食推薦 西江水坊 調製茶酒

店家使用冠軍茶入酒，每一項產品在出品之前都經歷過無數次的測試，使用科學方法統計並品味風味，最後才出現在菜單上。以往其他家的茶酒，口感偏向茶香佐酒，淡淡的木質帶著辛辣的酒感；而西江水坊的茶酒，用相同程度的木質調調和烈酒本身的風味，恰如其分地呈現茶與酒兩者的特色。入口後，尾韻不會有烈酒獨有的辛辣，反到抿嘴時會有茶香氣的回甘，真的是難以想像的好喝…。

P.S. 當你點了不只一杯的調酒時，店家還會依照口感輕重程度，推薦你品嘗的順序。這種細膩程度，只能說可愛的國手老闆有點強阿!!!

宜蘭酒吧特色03 獨家且絕無僅有的細膩質感

宜蘭美食推薦 西江水坊 門店照

細膩質感，在最後定版為這四個字之前，理智派斟酌了好久。原因是店家為了營造屬於西江水坊的細膩與功夫，從視覺、聽覺、嗅覺、味覺與感覺等方向著手，每一個面相都可以看出店家的用心程度。理智派很想把每一個類別都寫出令人意外的細膩點，但文章篇幅完全無法負荷XD，這會從一篇散文變成小說吧(?。沒關係，今天就讓理智派用店家的經典引言：「一口吸盡西江水」來做開場吧，其他的我們放到二訪再說。其經典出自《禪門公案》，比喻融貫萬法不可能一氣呵成，而西江水坊的茶酒，也是透過最細膩的每一道功夫細膩製作，呈現最佳風味與口感。

【宜蘭西江水坊】環境簡介

西江水坊為宜蘭酒吧的類別，環境設計上卻和附近的酒吧大相逕庭。比起傳統酒吧的壅塞感，西江水坊雖占地約60-70坪，座位數卻僅70位左右(此為理智派體感測量，請勿認真XD)。

宜蘭美食推薦 西江水坊 環境照01 宜蘭美食推薦 西江水坊 環境照02

一進門可以看到大大的棋盤，暗示著老闆的另一個身為台灣國手的身分。

宜蘭美食推薦 西江水坊 特色大棋盤

視覺營造上，燈光則是保有酒吧一貫的微弱燈光，讓你在這裡可以自在的放鬆。

宜蘭美食推薦 西江水坊 環境照04

【宜蘭西江水坊】餐點與茶酒評價

理智派今天很幸運，在週六夜晚因緣際會來到茶酒著稱的宜蘭酒吧「西江水坊」，還能點到餐食。店家通常忙碌時是不提供餐點，讓你可以點外送或攜帶外食前往。而今天店家破例開伙，讓我們品嘗最招牌的兩道餐點。

。茶琴通寧。

宜蘭美食推薦 西江水坊 茶琴通寧

茶琴通寧這款調酒，是理智派在西江水坊的第一支開胃酒。這款調酒可以說是名副其實，原料僅使用冠軍茶等級茶葉、琴酒與通寧水等，看似非常簡單，卻餘韻不絕的一款調酒。入口是濃郁的茶香，緊接而來是琴酒獨有的香氣，尾韻則是兩者與通寧水氣泡感的感受。喝了一口，有種暢快的感覺。此款「茶琴通寧」茶與酒香不算最淡，但店家推薦第一支喝這支理智派猜測是他的味道最純粹。在你還沒被其他味道覆蓋時，用最單純的茶葉和琴酒，喚醒你的微醺之夜。

。探春令。

宜蘭美食推薦 西江水坊 探春令

探春令同名自宋朝趙長卿的詞，意在傳達年夜時節和家人團聚的快樂氛圍。此款探春令的原料使用伏特加、文山包種茶、楊桃醋、蜂蜜、紅心芭樂艾普羅泡沫、氣泡水、梅粉等。使用味道較輕的包種茶底與純粹酒感的伏特加，營造輕鬆感，再透過水果酸甜的調味，刻畫出屬於年節歡樂氛圍。這款理智派沒特別喝，但令人意外的是，同行友人原本對於此款平價稍平，喝到後來發現到探春令的酸甜之味時在難忘，最後竟把MVP頒給了這款酒。可見探春令的層次感營造非常成功，需要你用心品味到最後一刻。

。花非花。

宜蘭美食推薦 西江水坊 花非花

花飛花取自唐朝白居易的詩詞，旨在表達花非花而茶非茶的意境。原料使用琴酒、酸柑熟普洱茶、洛神花糖漿、酸梅與氣泡水。透過獨特的酸柑熟普洱，營造出柑橘與煙燻烏梅香氣，以此融合琴酒獨特的風味。最後更是透過洛神花、酸梅和氣泡水，在層次感上更是做出了酸甜與酒精融合的尾韻。此款相較於茶琴通寧來說，木質調更重了點，對於喜歡木質感重的朋友，一定會喜歡這款調酒。此款基底為琴酒著實嚇了理智派一跳，因為剛入口時理智派誤以為是威士忌的木質風味，真的蠻厲害的。

。浣溪紗。

宜蘭美食推薦 西江水坊 浣溪紗

浣溪紗可謂妹酒代名詞，酒感極輕卻酒精十足。入口時好似再喝一碗甜點，後勁上來會讓你著實嚇了一跳。這款酒取自宋朝晏殊的詞，原詞意在感嘆花兒落去但燕子飛來，讓人感受到新氣象之感。店家使用威士忌、伯爵茶、覆盆莓、蜂蜜與氣泡水刻劃這樣的情境。威士忌獨有的木質，透過伯爵茶的提味更讓整體風味提升，搭配著甜度較顯著的覆盆莓與蜂蜜，營造出春天春意盎然的甜蜜感。此款理智派同行友人不小心迅速喝完，然後整個晚上呈現微醺飛天的感覺XD，可謂妹酒之首。

。美人計。

宜蘭美食推薦 西江水坊 美人計

美人計取自南朝宋檀道濟三十六計中的美人計，使用了東方美人茶、琴酒、艾普羅、苦艾酒與柚子苦精。東方美人茶的使用，除了香氣獨特的風味外，更呼應了美人計的詩詞。此款調酒風味和冰塊融化有關，融化後的美人計茶與酒的香氣更顯著，一如艷麗的美人跳舞般，一口就讓你身陷無法自拔的微醺。相信有再追蹤理智派的朋友都知道，理智派是著名的品調酒師(?，明明就是酒鬼XD。此款真的讓理智派喝第一口就立刻愛上，搭配著中式風格的裝潢真的彷彿置身於古代，被美人迷得神魂顛倒的感覺。

。鵲橋。

宜蘭美食推薦 西江水坊 鵲橋

鵲橋取自宋朝秦觀的鵲橋仙，更有經典傳世的「兩情若是長久時，又豈在朝朝暮暮」。此款鵲橋使用了伏特加、古樹紅茶、桑葚與清酒等原料，透過甜蜜的奶蓋和木質調較重的古樹紅茶搭配，一口喝下好似看到織女和牛郎見面時那般甜蜜，卻也隱隱的感受到他們分隔兩地的戀情之苦。

。雲中果(無酒精調飲)。

宜蘭美食推薦 西江水坊 雲中果(無酒精調飲)

雲中果使用鮮乳、鮮奶油、柳橙汁、芭樂與蜂蜜做基底，靈感來自傳統的Ramos Gin Fizz調酒，改為無酒精的版本。泯一口奶蓋，真有種入群雲之飄然感，尾韻疊加的甜，更增加了輕飄飄的感受。裡面的柳橙與芭樂使用得恰到好處，提供了水果獨有的酸，更讓整體風味達到甜而不膩。

。格蘭冠12年威士忌雞肉捲。

宜蘭美食推薦 西江水坊 格蘭冠12年威士忌雞肉捲

齁齁，如果真要說最讓理智派難忘與震驚的，無非就是此款格蘭冠12年威士忌雞肉捲了。原因無他，還真沒吃過如此細膩的入酒餐點。店家表示，他們是和私廚「傑米料理」合作，使用格蘭冠12年威士忌浸漬雞肉，且使用液態氮冰鎮雞皮，達到如此Q彈的口感。理智派再補充說明一下，此款雞肉捲尾韻更會散發著濃郁的木質香，真的有種酒後回甘的那種滋味，令我難以忘懷。

。鐵觀音花雕雞湯。

宜蘭美食推薦 西江水坊 鐵觀音花雕雞湯02

鐵觀音花雕雞湯，也是和「傑米料理」合作的。作法上使用鐵觀音熬製雞肉，工法耗時長達兩天，不是隨時都有的一碗雞湯。此款雞湯真一入口便可以感受到鐵觀音的香氣，而木質香更是淡化了雞湯本身可能有的油膩感，喝起來別具清爽。此款雞湯實在是令人難忘，可謂解酒聖品阿。

。孟婆湯。

宜蘭美食推薦 西江水坊 孟婆湯

最後讓理智派來介紹，榮登本日公認MVP的酒，就是「孟婆湯」了。孟婆湯使用琴酒、熟香型烏龍茶與薑汁汽水等原料，一口飲下順口不辛辣、酒感醇厚卻絲毫不感暈眩與尾韻驚人的回甘真的是過癮至極。此款取名真的酒如其名，一排6杯喝完大概你也如同喝完孟婆湯一般，人世間的瑣事都忘記了XD。

【宜蘭西江水坊】店家資訊

名稱：西江水坊

時間：19:00-01:00 (周三公休、週五週六營業至02:00)

電話：03-9880266

地點：262宜蘭縣礁溪鄉德陽路24巷6號

【宜蘭西江水坊】地理位置 / 怎麼去

宜蘭美食推薦 西江水坊 地理位置 怎麼去

宜蘭酒吧西江水坊的地理位置可謂非常好，位於礁溪火車站周圍，步行約莫5-10分鐘的距離。如果是在台北工作的朋友，想趁周五下班或周末來個短暫Getaway，位於宜蘭礁溪的西江水坊是你的好選擇。前往方式理智派一樣提供兩種方式供大家參考：

。大眾交通：欲搭乘大眾交通前往宜蘭西江水坊的朋友，可以使用台鐵於礁溪站下車，往熱門的陳旺記鴉片飯走去，約5-10分鐘即可抵達。

。自行開車：由於西江水坊是宜蘭酒吧性質，在提供路線之前理智派不免俗要提醒各位朋友喝酒請勿開車哦。自行開車前往可以使用國道5號，於30-頭城出口下交流道，往礁溪火車站方向行駛，約5-10分鐘即可抵達。

【宜蘭西江水坊】停車位置

宜蘭美食推薦 西江水坊 停車位置

宜蘭酒吧西江水坊位於礁溪火車站周圍，附近除了小吃林立之外，更有許多按摩、泡湯與住宿等。如果是前往住宿的朋友，可以直接將車停在住宿，用步行即可。若當天須離開礁溪的朋友，附近有許多停車場如：順玉停車場、礁溪鄉公有立體停車場、寶貝停車場、俥亭停車場-礁溪湯圍溝……等。

【宜蘭西江水坊】價位 I 價目表 I 菜單一覽

既然身為宜蘭酒吧的選擇之一，以茶酒著名的西江水坊的菜單不免俗都是以酒精類為主。

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SHOT：SHOT的價位落在150-300/杯，其中孟婆湯理智派喝第一口真心愛上XD。

無酒精飲料：無酒精飲料的價位落在100-300中間，其中雲中果也是理智派的開車調飲首選。

店家精選烈酒：店家精選烈酒的價位落在300-800中間，特別的是有凍頂烏龍白蘭地。

啤酒與氣泡酒：啤酒與氣泡酒的價位落在150-1200中間，看價位氣泡酒應該是單支計算。

特調茶酒：特調茶酒的價位落在350-400中間，品項多達13種。理智派建議，這個類別是來到西江水坊必點的。

餐食：餐食的價位落在120-450中間，其中包含了特別的烈酒入菜，如：格蘭冠12年威士忌仿土雞肉捲。

香茗佳餚：香茗佳餚的價位落在550-650中間，主要是以烈酒佐餐食的形式處理，口感上想必是更加細緻。