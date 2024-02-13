你有沒有想過早午餐可以讓你飽到天靈蓋去XD

如果你跟我一樣是個愛吃的人，那你一定要來蘆洲找小食聊聊 Brunch吃美食

這家小食聊聊 Brunch的早午餐份量真的是驚人，不僅種類多，而且每一道都超好吃的

你聽過小食聊聊 Brunch 這家店嗎？它可是蘆洲最～最～最～豪華的早午餐店，不信你就來試試看

現在店裡最夯的就是龍蝦四人套餐，只要 $1299 元，平均一個人才 $325 元，你說划不划算？

套餐有手工酥炸龍蝦三明治、假裝很健康的沙拉，可以選特製豬腹肉胡麻醬沙拉或舒肥嫩雞油醋醬沙拉，口味二選一

還有原味美式脆薯、招牌米脆蘿蔔糕、義大利麵（可以選松露奶油雞肉蕈菇、經典蕃茄肉醬、繽紛蔬菜蕈菇三種口味）

以及可以隨意挑選的飲料四杯(紅茶、綠茶、美式)，四人套餐需提前預約，因為龍蝦三明治比較費工需預約

這個套餐裡的手工酥炸龍蝦三明治可是我吃過最好吃的龍蝦三明治了

外皮酥脆，裡面的龍蝦肉又多又嫩，再加上特製的醬汁，真是太美味了

而且小食聊聊 Brunch 的位置也超好找，就在徐匯中學站附近，走路大概只要 10 分鐘就到了

如果你開車來的話，也不用擔心停車問題，因為附近有自費的停車場，真的非常方便呢

小食聊聊 Brunch

電話：02 8285 1231

地址：新北市蘆洲區中山二路147號1樓

營業時間：10:00~下午8:00（週一至週五），09:00~下午8點(週六至週日)，週二公休

粉絲團：https://www.facebook.com/wdakcs

IG：https://www.instagram.com/eat.fooddrink/

你有沒有聽過手工酥炸龍蝦三明治？這可是一道超級奢華的美食，不是隨便哪裡都能吃到的

要想品嘗這道美味，你得提前一兩天打電話預訂，因為製作過程非常複雜，真的是費時又費工

這手工酥炸龍蝦三明治一上桌馬上會讓你手機相機拍個不停，拍到你滿意為止，才肯停下來吃它XD

你可能會好奇，這到底有什麼特別的？

其實這道菜的靈魂就是將龍蝦肉包在三明治裡，讓你一口咬下去就能感受到滿滿的海鮮鮮甜

這可不是普通的三明治，而是傳統的鄉下手工菜，每次上桌都能引起一陣驚嘆

而且主廚還在三明治裡加了花生醬，讓它更加香濃，又不會搶走龍蝦的風采，這真是一道令人垂涎三尺的佳餚

我選擇了松露奶油雞肉蕈菇義大利麵，裡面加入了高級食材，讓我感覺自己像是皇室成員一樣

這道義大利麵的香氣讓我垂涎三尺，一口咬下去，感覺整個人都飛到了天堂

松露的香味和奶油的滑順完美地融合在一起，蕈菇的鮮甜和麵條的彈牙也相得益彰

雞肉也非常的軟嫩，充分吸飽了白醬的湯汁，這絕對是我吃過最好吃的義大利麵，毫無疑問

這招牌米脆蘿蔔糕真的超級美味，讓我給它讚不絕口

每一口都讓我感覺像是進入了美食的天堂，它的口感外酥內軟，煎得恰到好處

再淋上店家自製的醬汁，香氣四溢，口感豐富，真的是讓人一口接一口，停不下來

那醬汁真是店家的獨門秘製，吃起來酸酸甜甜好滋味，就像戀愛般的感覺，每一口都讓人驚艷不已

我敢說這個米脆蘿蔔糕是我這輩子吃過最好吃的蘿蔔糕，如果你也想嚐嚐這個美味的米脆蘿蔔糕，絕對不要錯過

這特製豬腹肉胡麻醬沙拉真是太美味了！我也是最近才發現它的，每一次吃完都覺得心滿意足，幸福感油然而生

豬腹肉的柔嫩與蔬菜的清新在嘴裡跳舞，那特製的胡麻醬更是整個沙拉的靈魂所在

醬汁濃郁卻不膩口，香氣四溢，讓人停不下來一再品嚐

豬腹肉的軟嫩與蔬菜的脆爽相得益彰，胡麻醬的香醇與酸甜完美交融

整個沙拉，每一口都充滿了驚喜，每一口都讓人感到無比愉悅

原味美式脆薯，口感酥脆外皮，內裡綿密柔軟，讓人一嚼即知是經過用心炸製的美味小吃

沾上番茄醬，更添一層酸甜的風味，讓每一口都充滿了滿足感和愉悅

小食聊聊 Brunch的飲料超好喝的，你一定要來試試看

弟弟選的是紅茶（左），香濃醇厚，適合喜歡傳統口味的你

我選的是美式（右），濃郁刺激，適合喜歡挑戰口味的你

不管你選哪一種，都保證讓你大呼過癮，而且還有個超級驚喜，就是你可以免費續第二杯哦

小食聊聊 Brunch菜單

來店消費200元，就能獲得1點的點數，集滿50點就可以兌換一份美味的龍蝦三明治

這個優惠真是太划算了，不要忘了在消費時領取點數哦，還能換取心儀的龍蝦三明治

小食聊聊 Brunch的環境真是寬敞明亮，充滿舒適的氛圍

走進店裡，你會感受到自然的採光，讓整個空間明亮通透，讓人心情也跟著明朗起來

無論是和朋友聚餐還是獨自一人閱讀，這裡都是個極佳的去處，悠閒地享受美食，真是一種享受

店裡也可以使用LINE PAY付款，方便又快速！

隨著科技的進步，支付方式變得更加多樣化

不用擔心帶現金或者忘記帶卡片，只需動動手指，支付就完成了，非常方便

牆壁上還懸掛著廚師們得過的獎牌，這不僅是一種榮譽的展示，更是對廚師們專業技能和努力的肯定

店家沒有收取服務費，所以採取半自助形式，餐具需要顧客自行取用

同時也提供置物籃，方便顧客將衣物和包包放置在安全的地方

小食聊聊 Brunch給人的整體感非常出色

他們家的手工酥炸龍蝦三明治真的超吸睛，不僅外觀誘人，更是口感十足，絕對是必試的美味

店內的用餐環境也非常舒適愉悅，讓人彷彿置身於一個輕鬆愉快的氛圍中，非常適合與親朋好友聚餐

整體來說小食聊聊 Brunch提供了美味佳餚和愉悅用餐體驗，是一個值得光顧的美食聚會地點

（本篇為合作文，以上內容皆為本人實際體驗心得）

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