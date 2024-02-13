CV甜點沙龍(原CV黑色天使)｜擁有深沉魅力的生巧克力和草莓鮮奶油蛋糕，還有只融你口小清新｜台中甜點推薦｜北屯咖啡廳景點｜新年禮盒伴手禮

CV甜點沙龍｜擁有深沉魅力的生巧蛋糕，還有只融你口小清新

好運長龍新年禮盒：CV甜點沙龍

同為重度可可迷，肯定耳熟CV甜點沙龍，近期低調再展二店，北屯軍榮店位置就在露桑隔壁，開店至今不只圈粉大量粉絲，在台中甜點屆也備受好評；

像是擁有深沉魅力的生巧克力蛋糕與水果鮮奶油蛋糕，還有入口即化的招牌小清新，款款都是CV甜點沙龍的當家明星，

迎接好運龍年，也熱映推出新年禮盒，糕餅不只精美可口還飽含巧思和趣味，拜年祝賀不妨拎上這一盒吧～！

CV甜點沙龍｜店家環境

CV甜點沙龍軍榮店就位在北屯軍榮二街上，可麗露品牌露桑的隔壁，相連兩個店面的寬敞度，看著心情好開闊呀～

店內小巧溫馨，座位間距也合宜，除了2人位，也有多人歡聚暢聊的大桌子，適合各式各樣的聚會場合，

大片落地窗令陽光可以很好的引入，與三五好友來個下午茶時光吧，宜人又舒心。

只融你口的小清新，絕對是五星重點好評，將CV甜點沙龍的招牌美味蛋糕與精湛手藝，精鎖於圓月般的小清新裡，尺寸雖迷你可愛但該有的精彩不將就，

冷凍會帶有冰淇淋般的凍心口感，稍微退冰則能感受細雪般絲滑，兩種口感米都愛，現場可單顆內用，還有隱藏版喲～

店內除了基本菜單，好喝的咖啡和氣泡飲這裡也都有，

甜點櫃上也有每日限定甜點，排排放的可麗露和環繞水果切片的鮮奶油蛋糕看著都好眼饞吶！

主廚龍哥將台灣在地好食材融合巧思妙想入甜點，端出來的甜點道道充滿驚喜且滿載層次，直得典藏比讚的甜心饗宴～私藏推薦台中甜點咖啡廳

CV甜點沙龍｜菜單MENU

▎MENU：點我

▎請參考享用説明與保存期限，讓愛隨時保持在最佳狀態

(取自 CV甜點沙龍 官方)

CV甜點沙龍｜餐點介紹

✿ 百香果檸檬-切片｜＄110

如果和米一樣鍾情水果的清新爽朗，直取這枚百香果檸檬蛋糕吧！

鬆柔的戚風蛋糕層疊上檸檬奶餡、香堤鮮奶油，最後由百香果奶餡包覆表層，

這輕盈不膩還充盈熱情的果酸甜美，一年四季都很適合來一塊！

✿ 可麗露-香草蘭姆露｜＄80

露桑阿伯將一身功藝注入於這枚可麗露，

褐金色的光澤，散發出吃我吃我的氣息，鬆軟內心與薄脆帶點硬度的外殼結合極好，最愛始終如一是原味香草。

✿ 拿鐵咖啡-H｜＄150

雖說是甜點店但咖啡也是用心好喝的，濃情咖啡搭佐醇滑牛乳，冬日來杯拿鐵心超暖

✿ 酒釀櫻桃莓果氣泡｜＄200

傾心氣泡飲的米，對這杯微酒感氣泡超迷戀，

酒釀櫻桃那醉心的香醇甜，與沁涼氣泡輕相伴，甜酸莓果與喉間噗呲聲響完好結合，淺嚐幾口就愛上。

CV甜點沙龍｜宅配甜點

✿ 厄瓜多極生巧克力蛋糕

➤ 6吋＄850｜8吋＄1600

▎有興趣點我：生巧克力蛋糕

挑起CV甜點沙龍大樑的，莫屬生巧克力蛋糕呀！

以水蒸式烤法令蛋糕兼具扎實與柔潤，外層再以甘納許可可淋覆，苦甜可可結合醇滑厚實，雙重的濃情口感，讓米的內心填了幾度幸福。冷嚐熱食各有精彩，此款為可可愛好而生！

✿ 草莓鮮奶油｜＄399

✿ 草莓大盛花圈-6吋｜＄1100

▎有興趣點我：香提鮮奶油蛋糕

與水果柔情共舞的香提鮮奶油蛋糕，也是粉粉心中愛，

尤其紅潤潤草莓，就是冬天的寵兒！

粉嫩嫩的草莓切面，像花圈般輕輕環抱著蛋糕體，

入口果香酸甜與鬆軟戚風取得極好平衡，大小顆皆有，可依需求做選擇，這顆拿來慶生或偷偷告白都穩穩過關！

✿ 小清新系列

➤ 綜合口味12入｜＄550

➤ 百香檸檬12入｜＄399

▎有興趣點我：小清新系列

初次見面的朋朋，激推綜合口味，擁有莓果生巧、檸檬百香、抹茶與草莓乳酪等四款風味共12顆，

雙重口感的生巧蛋糕，埋藏入覆盆子果醬，醇滑化口之中巧探一絲酸爽，這組合對味極了，最愛莫屬高濃醇生巧！

而有著春夏清新氣息的檸檬百香，表現也極為突出，

以柔滑鮮奶油來為百香檸檬奶餡和海綿蛋糕搭橋潤滑，明亮酸度為整體畫上幾分重點，

清爽的百香檸檬，意外成為入春的再訪首選，而且會想買一盒那種，難怪會成為CV甜點沙龍的超人氣好評！

豐厚的抹茶香氣共舞濃抹甘納許，這優雅的醇香絲滑，宛若置身京都竹林小徑，親嚐著手中這抹綠，值得留記心中，好吃！

英式餅乾底上，疊上草莓乳酪與草莓做美好互應，微微酸V於口中蔓延，冬季最耀眼的粉萌甜心，只能是草莓啦

✿ 綜合禮盒｜＄799

➤ 水果酥×3｜奶油酥餅×3｜餅乾×2

▎有興趣點我：年節禮盒詢問

不得不提起這枚奶油酥餅，推薦推薦回烤後品嚐，扒開熱騰騰的茶灰色酥餅，隨之瀰漫濃厚奶香，

感受甜潤麥芽與蓬鬆酥柔漫遊於嘴，紅烏龍的茶韻於唇齒間優雅迴盪，吃過就會懂得你的好，愛上是一種必然呀，豪吃。除了禮盒販售，現場也有提供內用，單片55元喲。

四方水果酥包含鐵觀音土鳳梨和甜菜根桑葚兩款風味，糕餅也吹起了一股自然風呢。

帶點纖維感的土鳳梨餡，由厚實酥綿的餅皮輕輕包裹著，果餡那自然酸度，透出些許甜與茶香；

而另一款四方酥則是將桑葚獨特的果香甘美封存於餅內，並染上淘氣的甜菜根粉，兩款水果風呈現出的純粹滋味都不錯。

最後還貼心備上咖啡肉桂酥與甜菜根蔓越莓等兩罐英式手工餅乾，

迷人的肉桂辛香與咖啡完好結合，香濃酥脆，穩穩的好吃；而萌粉色的甜菜根，令奶香保有甜味，還能咬到明亮的酸度，原來是蔓越莓乾呀，酥香黏Q這組合真不賴。

CV甜點沙龍｜店家資訊

露桑甜點(可麗露專賣店)-CV甜點沙龍第二品牌

評分： / 4.8

/ 4.8 地址：406台灣台中市北屯區軍榮二街90號( 地圖 )

電話：04 2439 1874

營業時間

星期二: 11:00 – 18:00,



星期二: 11:00 – 18:00,



星期三: 11:00 – 18:00,



星期四: 11:00 – 18:00,



星期五: 11:00 – 18:00,



星期六: 11:00 – 18:00,



星期日: 11:00 – 18:00

星期二: 11:00 – 18:00, 星期二: 11:00 – 18:00, 星期三: 11:00 – 18:00, 星期四: 11:00 – 18:00, 星期五: 11:00 – 18:00, 星期六: 11:00 – 18:00, 星期日: 11:00 – 18:00 備註：公休日請洽官方

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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▎可麗露品牌：｜露桑

▎官方：CV甜點沙龍我想買

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🅿️ 鄰近收費停車場：和雲台中軍功停車場、門口可臨停

CV甜點沙龍｜店家地圖