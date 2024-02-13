CV甜點沙龍(原CV黑色天使)｜擁有深沉魅力的生巧克力和草莓鮮奶油蛋糕，還有只融你口小清新｜台中甜點推薦｜北屯咖啡廳景點｜新年禮盒伴手禮 2024/02/08 甜點工作室下午茶點心內行伴手禮台中景點台中美食咖啡好時光咖啡甜點小米食-宅配開箱小米食旅-年節禮盒手作烘焙蛋糕烘焙 CV甜點沙龍｜擁有深沉魅力的生巧蛋糕，還有只融你口小清新 好運長龍新年禮盒：CV甜點沙龍 同為重度可可迷，肯定耳熟CV甜點沙龍，近期低調再展二店，北屯軍榮店位置就在露桑隔壁，開店至今不只圈粉大量粉絲，在台中甜點屆也備受好評； 像是擁有深沉魅力的生巧克力蛋糕與水果鮮奶油蛋糕，還有入口即化的招牌小清新，款款都是CV甜點沙龍的當家明星， 迎接好運龍年，也熱映推出新年禮盒，糕餅不只精美可口還飽含巧思和趣味，拜年祝賀不妨拎上這一盒吧～！ Contents CV甜點沙龍｜店家環境 CV甜點沙龍｜菜單MENU CV甜點沙龍｜餐點介紹 ✿ 百香果檸檬-切片｜＄110 ✿ 可麗露-香草蘭姆露｜＄80 ✿ 拿鐵咖啡-H｜＄150 ✿ 酒釀櫻桃莓果氣泡｜＄200 CV甜點沙龍｜宅配甜點 ✿ 厄瓜多極生巧克力蛋糕 ✿ 草莓鮮奶油｜＄399 ✿ 草莓大盛花圈-6吋｜＄1100 ✿ 小清新系列 ✿ 綜合禮盒｜＄799 CV甜點沙龍｜店家資訊 CV甜點沙龍｜店家地圖 CV甜點沙龍｜店家環境 CV甜點沙龍軍榮店就位在北屯軍榮二街上，可麗露品牌露桑的隔壁，相連兩個店面的寬敞度，看著心情好開闊呀～ 店內小巧溫馨，座位間距也合宜，除了2人位，也有多人歡聚暢聊的大桌子，適合各式各樣的聚會場合， 大片落地窗令陽光可以很好的引入，與三五好友來個下午茶時光吧，宜人又舒心。 只融你口的小清新，絕對是五星重點好評，將CV甜點沙龍的招牌美味蛋糕與精湛手藝，精鎖於圓月般的小清新裡，尺寸雖迷你可愛但該有的精彩不將就， 冷凍會帶有冰淇淋般的凍心口感，稍微退冰則能感受細雪般絲滑，兩種口感米都愛，現場可單顆內用，還有隱藏版喲～ 店內除了基本菜單，好喝的咖啡和氣泡飲這裡也都有， 甜點櫃上也有每日限定甜點，排排放的可麗露和環繞水果切片的鮮奶油蛋糕看著都好眼饞吶！ 主廚龍哥將台灣在地好食材融合巧思妙想入甜點，端出來的甜點道道充滿驚喜且滿載層次，直得典藏比讚的甜心饗宴～私藏推薦台中甜點咖啡廳 CV甜點沙龍｜菜單MENU ▎MENU：點我 ▎請參考享用説明與保存期限，讓愛隨時保持在最佳狀態 (取自 CV甜點沙龍 官方) CV甜點沙龍｜餐點介紹 ✿ 百香果檸檬-切片｜＄110 如果和米一樣鍾情水果的清新爽朗，直取這枚百香果檸檬蛋糕吧！ 鬆柔的戚風蛋糕層疊上檸檬奶餡、香堤鮮奶油，最後由百香果奶餡包覆表層， 這輕盈不膩還充盈熱情的果酸甜美，一年四季都很適合來一塊！ ✿ 可麗露-香草蘭姆露｜＄80 露桑阿伯將一身功藝注入於這枚可麗露， 褐金色的光澤，散發出吃我吃我的氣息，鬆軟內心與薄脆帶點硬度的外殼結合極好，最愛始終如一是原味香草。 ✿ 拿鐵咖啡-H｜＄150 雖說是甜點店但咖啡也是用心好喝的，濃情咖啡搭佐醇滑牛乳，冬日來杯拿鐵心超暖 ✿ 酒釀櫻桃莓果氣泡｜＄200 傾心氣泡飲的米，對這杯微酒感氣泡超迷戀， 酒釀櫻桃那醉心的香醇甜，與沁涼氣泡輕相伴，甜酸莓果與喉間噗呲聲響完好結合，淺嚐幾口就愛上。 CV甜點沙龍｜宅配甜點 ✿ 厄瓜多極生巧克力蛋糕 ➤ 6吋＄850｜8吋＄1600 ▎有興趣點我：生巧克力蛋糕 挑起CV甜點沙龍大樑的，莫屬生巧克力蛋糕呀！ 以水蒸式烤法令蛋糕兼具扎實與柔潤，外層再以甘納許可可淋覆，苦甜可可結合醇滑厚實，雙重的濃情口感，讓米的內心填了幾度幸福。冷嚐熱食各有精彩，此款為可可愛好而生！ ✿ 草莓鮮奶油｜＄399 ✿ 草莓大盛花圈-6吋｜＄1100 ▎有興趣點我：香提鮮奶油蛋糕 與水果柔情共舞的香提鮮奶油蛋糕，也是粉粉心中愛， 尤其紅潤潤草莓，就是冬天的寵兒！ 粉嫩嫩的草莓切面，像花圈般輕輕環抱著蛋糕體， 入口果香酸甜與鬆軟戚風取得極好平衡，大小顆皆有，可依需求做選擇，這顆拿來慶生或偷偷告白都穩穩過關！ ✿ 小清新系列 ➤ 綜合口味12入｜＄550 ➤ 百香檸檬12入｜＄399 ▎有興趣點我：小清新系列 初次見面的朋朋，激推綜合口味，擁有莓果生巧、檸檬百香、抹茶與草莓乳酪等四款風味共12顆， 雙重口感的生巧蛋糕，埋藏入覆盆子果醬，醇滑化口之中巧探一絲酸爽，這組合對味極了，最愛莫屬高濃醇生巧！ 而有著春夏清新氣息的檸檬百香，表現也極為突出， 以柔滑鮮奶油來為百香檸檬奶餡和海綿蛋糕搭橋潤滑，明亮酸度為整體畫上幾分重點， 清爽的百香檸檬，意外成為入春的再訪首選，而且會想買一盒那種，難怪會成為CV甜點沙龍的超人氣好評！ 豐厚的抹茶香氣共舞濃抹甘納許，這優雅的醇香絲滑，宛若置身京都竹林小徑，親嚐著手中這抹綠，值得留記心中，好吃！ 英式餅乾底上，疊上草莓乳酪與草莓做美好互應，微微酸V於口中蔓延，冬季最耀眼的粉萌甜心，只能是草莓啦 ✿ 綜合禮盒｜＄799 ➤ 水果酥×3｜奶油酥餅×3｜餅乾×2 ▎有興趣點我：年節禮盒詢問 不得不提起這枚奶油酥餅，推薦推薦回烤後品嚐，扒開熱騰騰的茶灰色酥餅，隨之瀰漫濃厚奶香， 感受甜潤麥芽與蓬鬆酥柔漫遊於嘴，紅烏龍的茶韻於唇齒間優雅迴盪，吃過就會懂得你的好，愛上是一種必然呀，豪吃。除了禮盒販售，現場也有提供內用，單片55元喲。 四方水果酥包含鐵觀音土鳳梨和甜菜根桑葚兩款風味，糕餅也吹起了一股自然風呢。 帶點纖維感的土鳳梨餡，由厚實酥綿的餅皮輕輕包裹著，果餡那自然酸度，透出些許甜與茶香； 而另一款四方酥則是將桑葚獨特的果香甘美封存於餅內，並染上淘氣的甜菜根粉，兩款水果風呈現出的純粹滋味都不錯。 最後還貼心備上咖啡肉桂酥與甜菜根蔓越莓等兩罐英式手工餅乾， 迷人的肉桂辛香與咖啡完好結合，香濃酥脆，穩穩的好吃；而萌粉色的甜菜根，令奶香保有甜味，還能咬到明亮的酸度，原來是蔓越莓乾呀，酥香黏Q這組合真不賴。 CV甜點沙龍｜店家資訊 露桑甜點(可麗露專賣店)-CV甜點沙龍第二品牌 評分： / 4.8 地址：406台灣台中市北屯區軍榮二街90號( 地圖 ) 電話：04 2439 1874 營業時間 星期二: 11:00 – 18:00, 星期二: 11:00 – 18:00, 星期三: 11:00 – 18:00, 星期四: 11:00 – 18:00, 星期五: 11:00 – 18:00, 星期六: 11:00 – 18:00, 星期日: 11:00 – 18:00 備註：公休日請洽官方 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。 ▎Instagram｜Facebook ▎可麗露品牌：｜露桑 ▎官方：CV甜點沙龍我想買 ┺ LINE＠：CV甜點沙龍 🅿️ 鄰近收費停車場：和雲台中軍功停車場、門口可臨停 CV甜點沙龍｜店家地圖 此文同步發表於：CV甜點沙龍(原CV黑色天使)｜擁有深沉魅力的生巧克力和草莓鮮奶油蛋糕，還有只融你口小清新｜台中甜點推薦｜北屯咖啡廳景點｜新年禮盒伴手禮 - 小米食