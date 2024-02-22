

幾乎每周都會來中山站逛街喝咖啡，最近發現之前位在中山北路跟南京東路交叉口附近的燒肉店悄悄地換上了新招牌，新店面是之前在長安東路的四川麻辣鍋老店-九寨十鍋搬家到這，重磅回歸，剛好最近很想吃麻辣鍋!就趁著還是試營運的時間來吃看看。



九寨十鍋新店位置在中山北路與南京東路一段的十字路口附近，交通便利中山站走路不到五分鐘，外面的招牌很大一目了然，直接就是一整棟三層樓的用餐環境，不過我們是試營運來用餐，當天一樓還在裝潢中，走騎樓會沒發現這是家火鍋店，門口還有點低調。



一樓櫃台有服務人員帶位到二樓後發現用餐空間很大，位置都是四人座及六人座，還有一間包廂，用餐空間很大，一桌一區不會打擾到鄰桌，空間上還使用了Tiffany綠感覺很清新，夢幻感加上中國風很療癒，吃麻辣鍋太辣的時候也不會覺得煩躁。



覺得靠窗區這區氛圍很棒，可以一邊悠閒地吃麻辣鍋還可以欣賞著中山北路的景色，感覺綠意盎然又放鬆。約會吃鍋絕佳好位置必選這區。





如果多人聚餐也有包廂區可以選擇，可以容納十二個人喔!



坐定位後是使用平板點餐，很方便，不會有點餐壓力可以自己慢慢看，湯底的選擇也很多，有四川麻辣鍋、天香蒙古鍋、酸菜白肉鍋、藤椒酸菜魚、美顏番茄鍋、花椒干貝雞等六種，太多種都想吃看看，但還是回歸本色選了他們的招牌正宗四川麻辣鍋、白湯就選擇了天香蒙古鍋。



點完餐後我們就去拿醬料了，醬料區是自助式的，醬料的種類選擇也很多，除了一般火鍋店會有的醬料之外，連香菜跟川味豆鼓都有，蠻特別的。



朋友拿醬料拿得很開心，因為每次去吃火鍋他最怕沒有醋，這邊的醬料齊全都有滿足到他，醬料用完了，服務人員也會盡快補上，服務周到。



用平板點餐的好處是可以看照片，不知不覺就會點太多，這天的餐點份量我們是兩個人用餐，覺得份量豐富，餐點也都很新鮮吃得很飽。



九寨十鍋的四川麻辣鍋湯底是使用多種食材及獨門配方熬煮而成，我們選擇小辣，一端上來就聞到濃郁的麻辣香氣，湯底裡面有鴨血，鴨血吃起來軟嫩入味香而不辣，湯頭原湯淺嘗微辣、香氣十足，喝起來層次豐富也不會有口乾舌燥感。天香蒙古鍋為白湯不辣，有濃郁的胡椒及多種香料風味，喝起來溫厚清香拿來煮海鮮風味絕佳。



這邊肉品選擇也很多主打高級肉品，光是牛肉就有提供台灣牛、美國牛、澳洲牛還有日本和牛，當日我們點了去骨牛小排，牛小排肉片很厚實又大片，油花分布的也很均勻看起來新鮮美味，肉片大概刷個幾下就可以拿起來了，肉質吃起來很扎實有嚼勁，放在麻辣鍋底煮牛肉剛吃有麻辣香氣，嚼到最後可以吃到牛肉本身的肉汁味道美味帶勁。



日本特選霜降牛肉，肉質外觀一看，油花就很不一樣，雪花般的油花分布細膩，先涮白湯只要七分熟，肉質超級軟嫩油脂豐富，搭配蒙古鍋湯底鹹香入味，



日本特選霜降牛肉涮麻辣鍋底，麻香加上肉品原有的香甜肉汁口感細緻軟嫩，嚼在口中牛肉油脂香氣超級豐富。



藤椒嫩牛肉這道送上來的時候，看外觀很像台灣生牛肉應該有先調味過吃起來的口感及味道有別一般肉片，肉質厚實吃起來卻很爽脆，朋友一直說這個肉很好吃，口感也很Q彈。



滷水拼盤就是吃麻辣鍋必備的菜品，裡面有牛筋、牛肚跟大腸，三種佐料都已經有事先處理過了，直接放入麻辣鍋底中，不用煮太久就可以吃了，牛肚、牛筋吃起來Q彈帶勁，大腸吃起來不會臭臭的，處理得很乾淨。





火鍋料也很厚實用料實在，手工蛋餃很大一顆，裡面包了滿滿的豬絞肉內餡，蛋香加上豬肉香氣十足又飽滿。蝦餃也跟市售火鍋料不一樣，也是扎實的內餡吃起來口感豐富又有菜的清香。還有招牌手工起司蝦球，滿滿的蝦肉吃起來很有彈性，蝦味十足。



很特別的還點了這個在麻油雞裡常看到的腰花，因為我個人不吃腰花，朋友說腰花放進麻辣鍋底煮熟之後沒有腥味湯汁滲透到腰花中，麻辣風味有別以往吃的麻油口味很新鮮爽脆。



綜合海鮮盤上的季節海鮮很豐盛，有四尾蝦子，兩隻藍蝦特別大隻，還有小鮑魚、鮮魚片、蛤蠣、透抽、食材都很新鮮。



小鮑魚煮了不縮水吃起來口感很飽滿Q彈，沾上佐料美味入口。



蛤蠣吐沙吐的很乾淨，每顆蛤蠣肉也都很飽滿鹹香有海味。藍蝦很大一隻，要入鍋的時候因為很大一隻還滑掉，肉質很厚實蝦子鮮甜，他們的海鮮吃起來每一道都很新鮮，海鮮只要新鮮只要不要煮太久都很鮮甜好吃。



最後還有附上甜點，每人一個手作布丁，布丁香甜好吃，焦糖味道濃郁，布丁吃起來香甜絲滑入口。雖然吃很飽，但是甜點是另一個胃，最後因為布丁好好吃整個吃光。搭配點的冷泡茶飲剛好很搭。

總結:九寨十鍋餐點選擇豐富，用餐空間很大不擁擠，新店位於中山站也算是台北麻辣鍋戰區之一能歷久彌新一定有他的實力，正宗四川麻辣鍋底麻香味濃，溫潤入口不會口乾舌躁，久煮後也不會太鹹，搭配優質肉品美味可口。還有綠意盎然的窗景可以邊吃邊欣賞很愜意，而且營業到凌晨四點可以當消夜吃，非常推薦來中山站用餐的好選擇之一。



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九寨十鍋 正宗川味火鍋

電話:02-2511-1172

地址:台北市中山北路二段6號-8號

營業時間：早上11:00~凌晨04:00

餐廳訂位:https://reurl.cc/37k0yj