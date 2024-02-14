「Texas Roadhouse 德州鮮切牛排」是來自美國的連鎖牛排店，主打低溫熟成牛排跟火烤冠軍豬肋排等相關餐點，並將整間店的環境打造跟美國德州一樣，既能感受到美國的豪邁熱情，又能體驗到輕鬆愉悅的用餐氛圍，除了主要的肉類餐點外，還有美式餐包跟花生無限量供應，加上播放美式音樂跟運動賽事的節目，不管是朋友聚餐或是家庭用餐都十分適合。

餐廳資訊

從捷運板南線市政府站3號出口步行5分鐘即可抵達，餐廳位置就在微風松高的3樓

餐廳環境

店門口的招牌就是美式牛仔風格，走進去仿佛就來到美國一樣

門口左邊是肉類的冷藏冰箱，光看上面的油花就知道美味程度有多高

在餐廳外面的兩側也有座位，不過在裡面的位子會更有氛圍

店內的空間寬敞座位也非常多，不過因為在信義精華區，建議還是要訂位比較好

靠近門口有一個吧台區，上面有多台電視都在播放運動賽事，如果對於運動賽事的規則不清楚也不用擔心，因為來到這裡都是跟著大家的氣氛一起看比賽

菜單

菜單有分成兩本，一本主要是主餐的菜單，另一本是飲品單，餐點的選擇非常多樣，如果容易猶豫不決的話用餐前可以先上網看菜單，因為人多現場會限制用餐時間

飲品單的話主要是以酒精類飲料為主，無酒精的飲料都集中在第一頁

新年期間還有多人分享餐的組合，直接點的話價格比較划算也可以省掉不少思考時間

餐點介紹

一入座的時候會先提供四顆餐包跟一袋花生墊胃，因為麵包真的太香其中一顆已經被我吃掉

麵包鬆軟搭配肉桂奶油醬味道非常香，真的不知不覺就會吃完，如果麵包跟花生吃不夠是可以再拿，內用是無限量供應，不過小心吃太多導致正餐的食量被影響到喔~

花生直接給一袋裡面的量還不少，而且每顆的果實都十分飽滿，是好吃到讓我印象滿深刻的花生

這次是直接點「新年雙人分享餐」，因為上面的餐點都是我想吃的就直接點下去了。飲料都是點無酒精的「仲夏夜之夢」，上面有一顆罐頭櫻桃點綴，喝起來甜中帶酸有點像是熱帶水果飲料

一開始上來的是「湯品」跟「沙拉」

湯品的口味是「蘑菇濃湯」，旁邊還有附兩片餅乾

湯匙一撈那個濃稠度真的就是標準的美式湯品，喝起來奶香濃郁料也很多

餅乾沾著濃湯吃味道格外濃郁，餅乾的香氣跟濃湯的甜搭配在一起真的就是種享受

開胃菜是「凱薩沙拉」，一開始以為是兩人一盤，沒想到端上來是一人一大盤，前菜真的是給好給滿

生菜吃起來爽脆多汁，上面還有麵包塊跟起司，起司吃起來滿濃郁的

麵包塊在沙拉裡面除了多了麵包香外也增添不少酥脆的口感

開胃菜選的是「酥炸花枝圈」，看到這裡的量我都覺得胃已經飽了一半以上

但炸物最可怕的地方就是香味有夠吸引人，讓我又默默地吃了好幾口

搭配醬料吃起來香濃卻不會感覺到油膩感，倒是增加不少飽足感

主餐點的是「火烤德州牛排(8oz)+冠軍豬肋排(四骨)」，這道餐點剛好同時可以吃到火烤牛排跟豬肋排。雙人套餐的話可以再選兩樣配菜，其中一個就是盤中的「鮮製馬鈴薯泥」，吃起來綿密香氣十足

美式牛排就是要看到表面招牌的格子紋路，然後將肉汁都鎖在裡面

牛排點的是五分熟，切開來裡面有明顯的粉嫩色澤

一口吃下去肉汁不斷湧出，口感軟嫩不乾柴，外表的熟度散發出滿滿的牛肉香

豬肋排的部分上面滿滿的醬汁既罪惡又滿足，都來美式餐廳用餐了當然是先吃再說啦~

切開後外表的油量感十分誘人，肉質吃起來非常軟嫩，輕輕一撕就骨肉分離

醬汁吃起來鹹中帶甜搭配裡面的肉汁吃起來非常過癮

雖然牛排跟豬肋排的的處理方式完全不同，但不變的是都有火烤美味的精隨在裡面

如果同桌的有人不太敢吃五分以下太生的熟度，可以切下想吃的份量請店員拿去給廚師再加熱到適當的熟度，這樣的服務真的十分貼心可以同時滿足不同顧客的需求

另一道配菜是「厚切薯條」有加錢升級「培根起司」，完全就是熱量產生者啊~

薯條吃起來鬆軟起司因為加熱的關係已經融化，搭配培根香味道非常濃郁，邊吃邊覺得肚子的肉默默在長出來了

結語

不管是家人朋友聚餐還是偶爾想犒賞自己一下，來吃這種美式餐廳是一個不錯的選擇，平均個人消費大約在1000元上下，價格就是看每個人的預算，不過餐點的美味跟用餐的氛圍絕對值得這樣的價位，每天用餐時段都是高朋滿座的情況來看，這間店的魅力絕對不容小覷。從入座的餐包跟花生開始，幾乎沒有一樣餐點會讓人失望，更多希望的是自己的胃可以再大一點，就能裝下更多美味的食物，即便已經吃完這一餐但看到照片時還是能回味當下的美味。