推薦無糖茶飲第一品牌 飲仕insir，隱藏於龍華市場旁邊

靠近大順路義享時尚廣場的飲仕insir飲料專賣店

很多民眾都是慕名而來，喝過都會回流、支持度很高

跟我一樣喜歡喝原茶、無糖手搖茶飲，一定要來喝

高雄目前首間 飲仕insir，主打無糖茶飲

還有很多朋友敲碗必追加的咀嚼系:蜜露白玉、百香寒天

可以喝到市面上少有的茶飲、低咖啡因茶飲

尤其上班族從龍華市場吃完飯，都會特地來買

上班來杯好茶，順口回甘無糖無負擔

有滿百集點活動回饋茶友可現場洽詢

飲仕insir無糖茶飲第一品牌_左營富國店

位置：高雄市左營區富國路81號

電話： 07 550 6527

訂購-官方賴ID：＠659bragg

IG:insir.kaohsiung.fg

營業時間：

週一～週五10：00～21：00

週六、週日 11：00～21：00

粉絲團：Facebook

配合外送平台線上訂購

Uber eats： https://reurl.cc/WvO0VD

Foodpanda: https://reurl.cc/QZaNM0

Foodomo：https://reurl.cc/N4r7kx

飲仕 左營富國店位置很低調，居然就在龍華市場旁邊，很容易快速過，旁邊是小北百貨

北歐極簡風格的飲料店，主打健康無添加，不喝無糖可以升級加蜂蜜

主打健康無添加，不喝無糖可以升級加蜂蜜

不使用奶精，使用光泉鮮乳來做奶茶系列

來高雄左營必喝手搖茶飲，無糖的更加無負擔

加上現代人養生意識抬頭，不好的茶才會添加更多東西

好的茶葉新鮮沖泡，引出本身的茶香韻味

可以搭配一些營養的蜂蜜提味，加蜂蜜除了提升甜味還能引出不同的風味

喝完還不會口乾舌燥

來購買的時候，很多外送訂單

店家都有外送服務，還有跟外送平台合作唷!

很多朋友第一次都在台中喝過，目前高雄也有飲仕insir

飲仕insir，主打健康好茶葉

我本身很愛喝單品茶，尤其是無糖的

好的茶飲會回甘，而且不苦澀

更可以喝到每一款茶的獨特性，所以喝過也很愛這間 飲仕insir

飲仕的茶飲都是精心挑選過，很多茶飲都是限量

如果要買多杯飲品，建議先預購以免喝不到喜歡的茶飲

賣完就沒有，想要就等下一鍋，主要是要保持茶飲的新鮮度

使用獨門技法降溫，讓茶飲無糖很好喝還很回甘、保持茶香韻味

使用環保杯來飲仕insir買飲料，每杯都可以折5元唷! 多多使用自帶環保杯

飲料都有大小杯，部分品項有固定大小，連杯子都很極簡大方設計

飲仕雪芽

推薦給喜歡喝綠茶的，這款帶有茉莉香

很優雅的滋味，綠茶香氣無糖不苦澀，很清爽、解膩

尤其飯後喝上一杯好舒壓，相當解膩又解渴

茶香很優雅，整個口腔環繞，天然的綠茶帶茉莉層次香氣

不習慣喝無糖，很推薦可以加百香寒天

讓茉莉花香綠茶帶有滑溜的百香寒天，寒天也都是自家製作

百香果香氣會與綠茶完美結合，默默的喝完一整杯

田園隱山 （青茶）

我個人最喜歡的田園隱山 ，這款是青茶

青香滋味的茶香讓我很愛，很天然的茶香韻味

如果你喜歡單品茶，很推薦這款田園隱山

或者喜歡帶點乳香的，招牌首選 烏龍、奶香金萱

胭脂紅顏

好多人愛點這款招牌 胭脂紅顏，胭脂味道比較厚重

會帶有回甘的水蜜桃香氣，喝起來格外的順暢

茶香濃郁卻不苦澀，讓紅茶帶出自然的韻味

加鮮奶做成胭脂那提擁有甜甜的戀愛氣息

可以升級加蜂蜜，純蜂蜜唷!!!喝起來無負擔還可以滋潤茶香提味

讓醇蜜胭脂紅顏帶出蜂蜜甜味，自然香氣更柔和順口好喝

烘米茶韻（玄米煎茶）

很多喜歡喝茶飲的饕客，偶爾也都會挑選低咖啡因的茶飲

像這款玄米煎茶咖啡因非常微量，不擔心喝了晚上睡不著唷!

很日式的玄米煎茶香氣，經過爆香的玄米，製作出的茶香厚實香氣

而且玄米茶對人體還蠻好的唷!

推薦加蜜露白玉，珍珠都是使用蜂蜜蜜過

口感很彈牙帶出蜂蜜香氣

玄米茶本身帶烘過的香氣，帶有蜂蜜香的彈牙珍珠，格外香甜好喝又好吃

舒心麥茶

麥茶是咖啡因為0的飲品，無糖居然也可以很好喝

帶有古早味麥茶香氣，無糖會讓人迷戀一口接一口喝

無糖麥茶還蠻讓家人喜歡的，順口好喝、更是解渴

麥茶那提的乳香滋潤融合，乳香會引出麥香滋味堆疊

不擔心過於厚重，喝起來柔和順口

每一款茶飲都好有特色，而且喝慣了無糖茶飲，真的會上癮!

巴西檸檬水

現點製作的巴西檸檬水，使用一整顆新鮮檸檬，連皮都下去榨唷!一整顆滿滿的營養維他命C

加上黃金比例煉乳、蜂蜜，小孩才選擇、酸甜好喝又順口

酸得剛剛好，引出煉乳香氣與蜂蜜滋潤

很像花蓮知名的檸檬飲品

一般如果少喝無糖茶飲，建議可以先添加蜂蜜滋潤

下次來可以點無糖單品茶，真的比想像中好喝、還能喝到好茶的天然滋味

也可選擇加料增添豐富口感、相當療癒咀嚼口感

讓我好愛的無糖茶飲專賣店，真的是我的愛店

尤其喜歡喝手搖飲料，每天幾乎都要來上一杯，無糖更健康

北高雄無糖飲料推薦

不用跑台中，也可以喝到無糖茶飲 飲仕

推薦給跟我一樣愛喝無糖茶飲的饕客，好茶值得天天喝

高雄也可以喝到 飲仕insir無糖茶飲，就在北高雄的龍華市場旁

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