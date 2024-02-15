

今天要介紹的是位於台北東區的Arpia Taipei餐酒館，其實之前來東區逛街的時候對這家店很有印像，外觀是叢林風格但木頭大門看不到裡面就會讓人更想一探究竟，這次終於來探店了!Arpia Taipei位於忠孝復興站從東區地下街靠近頂好名店城的那個出口出來走路大概三分鐘就到了，交通上也很方便。

之前經過這邊的時候，會看到外面漫佈的藤葉，招牌小巧又很低調，一整個走都市叢林風格，當天在外面等朋友，紅色的燈打下去很像侏羅紀公園只缺那只恐龍圖像而已，很神祕的感覺，平常如果沒走近看他的菜單真的會不知道裡面是賣甚麼的。

但一推開門裡面完全跟外面不一樣!別有洞天!一走進店內那個霓虹燈大招牌讓人有置身於猶如香港繁華夜生活的感覺，斗大的夜來夜好玩招牌讓人聯想到「越夜越美麗!」整體上又有點KTV的感覺，很像走進一個大包廂，輕鬆自在的氛圍，好想高歌一曲啊!(後來看到他們GOOGLE介紹好像有卡拉OK!)

除了吧檯區之外，這邊的桌位區都蠻大的，每一桌的大小都可以坐四個人以上，真的很像包廂一區一區的但又有自己的空間。

酒櫃上的藏酒也很多還有皮卡丘，霓虹燈的顏色讓氛圍更加分了，有點科技感又迷幻。



處處都有巧思，活潑繽紛又有多重元素的結合

這天剛好看到桌上有這個立牌現在來用餐還有做活動只要IG打卡或發限動就可以換一杯SHOT喔!詳細活動請洽店員。

服務人員送上MENU之後，只覺得他們的菜單很厚一本，也有點像點歌本，但是~~~超級酷炫，因為一打開竟然會亮燈，翻到那頁就會亮燈，在這暗暗的酒吧裡還蠻方便的。餐點的種類選擇也很多開胃菜以西式餐點比較多，這邊也有賣生蠔喔!主餐類則是中式餐點為主，這天我們中西式都點了，主餐我們點了蝦蝦膽膽麵、喝酒聚會少不了的滷味拼盤、還有很特別的鐵板宮爆炒炸雞，三道餐點都很滿意。



這邊的酒單選擇也很多~特別調酒、基本調酒、紅白酒單瓶、威士忌、龍舌蘭都有，最重要的是還有特別調酒的活動任選三杯1000元~每次跟酒友一起到餐酒館講求的就是要酒精感重又大杯，有特價第一個給推! (未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



這天喝的調酒是調酒師先詢問要酒感濃還輕的，想說沒喝過就選了熟悉的麥香及Arpia芝花兩杯酒感較濃的跟一杯酒感輕一點的烏龍騷年。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)

調酒師一次調三杯~首先是熟悉的麥香，調酒師在製作這杯的時候我們一直以為這杯是Arpia芝花，因為上面有放一朵花= ="，結果這杯是熟悉的麥香。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



熟悉的麥香 350元-這杯外觀看起來比較小清新素雅感但酒感濃郁，基底是使用威士忌、決明子、阿薩姆紅茶等，喝起來威士忌味道濃厚，真的很符合這杯熟悉的麥香主題，平常有在喝威士忌的人應該會覺得這杯口感是很熟悉的威士忌味道後味又帶點淡淡的甘甜香氣，濃郁順口。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



Arpia 芝花 400元-這杯基底用了很多蘭姆酒，有Sesame rum, spiced rum還有焦糖花生，看了調酒的組合後我終於知道他為什麼叫Arpia 芝花了，就是芝麻與花生的結合，這邊喝起來口感也是濃郁型但味道跟上一杯完全不一樣，喝起來比較"厚"一點花生味道很濃厚，甜甜的，單吃海苔芝麻餅吃起來是昆布的味道，是海中鹹味的那種味道。與酒搭配一起吃，剛開始覺得鹹甜味道在口中激盪，但最後卻又很搭!搭配有辣度的滷味拼盤也很不錯。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



接著是烏龍騷年，這杯的調製過程還蠻多道功夫的，一剛開始還用了一顆蛋白。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



最後上面還有柑橘果乾點綴，噴槍烤一下果香味十足 (未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



烏龍騷年350元ー烏龍騷年就是使用烏龍茶蘭姆酒為基底，加上萊姆汁、蛋白等，這杯口感是三杯中最清爽感的，有點像蛋蜜汁的感覺(蛋蜜汁可能要有點年紀才知道^^")，蠻有果汁感的，酸酸甜甜的，加上上面的柑橘果乾，富有水果及淡淡的草本香氣。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



三杯喝起來都有不同層次的口感，也很有氛圍。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



店家還送了一杯shot，有點像蔓越莓的味道。



蝦蝦膽膽麵 360元- 當天也蠻想吃義大利麵的，就點了這道蝦蝦膽膽麵，念起來菜品名字也很可愛，這道義大利麵體，層次很豐富，從外觀看外層是蝦子、拌開後鮭魚卵跟海膽醬層次粒粒分明，麵體包裹著海膽醬口感濃郁鮮味十足，吃起來覺得很美味會想一口接一口地。



鐵板宮爆炒炸雞 380元-這道剛端上來的時候，有點像乾烹雞的感覺，但這道真的很搭酒，有點像熱炒的感覺色香味俱全。雞肉吃起來肉質鮮嫩多汁，外皮有炸過加上醬汁快炒，外皮吸滿了醬汁，鹹香入味又飽滿，加上花生碎跟乾辣椒香氣十足，微辣帶勁。



滷味拼盤 250元- 滷味拼盤是Arpia的熱門菜色，本來覺得不就滷味嗎? 很多地方都有，但是他們的滷味拼盤吃起來不會太鹹，口味很剛好，搭上它們的辣椒醬真的很驚豔，相輔相成，沾辣椒醬真的很好吃，夠辣夠味又不死鹹，真的很推薦叫上一盤搭配任何酒品都很不錯。



辣椒醬很夠味又不死鹹，下酒菜一定要來上一盤滷味拼盤。



總結:位於台北東區的Arpia Taipei餐酒館，雖然大門有點神祕但店內氛圍是輕鬆活潑的大型KTV氛圍又科技時尚，酒水價格算是平價系(有活動三杯一千元)，不會太貴，餐點也很夠味好吃，離東區地下街也很近，非常推薦要來這點一盤滷味作為下酒菜美味又好吃。

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Arpia Taipei

電話:0227760398

台北市大安區敦化南路一段190巷49號

營業時間：週一至週日 19：00～03：00

餐廳訂位:https://reurl.cc/L45Ld9