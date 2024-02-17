串串火鍋紅到台中去了

蜀九品麻辣火鍋的老闆娘是來自四川的美嬌娘，店內不只有腐竹、貢菜等多種特色串串，還有四川道地川味老火鍋

台中南屯區又有晚餐、宵夜的生力軍了！

鍋底可以做單一口味、鴛鴦鍋和三味鍋，不管是多人聚餐或兩、三位朋友小聚都很適合

快跟著小米一起去看看吧。

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👉蜀九品麻辣火鍋位置及停車方式

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蜀九品麻辣火鍋位於大墩十一街，開車的朋友可以把車停在路邊停車格或附近停車場。

👉蜀九品麻辣火鍋環境介紹

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店門口高掛上大紅色的燈籠，加上熊貓裝飾，很有四川特色

店內裝潢以工業風為主，帶有新潮的氛圍，而且空間寬敞，用餐起來很舒適~

自助吧有日式綠茶、烏梅汁等飲品，還有多種醬料可以自行取用

牆上有調味配方給大家參考~

依照配方調配的醬料，不管是搭配串串或肉品、海鮮，都能增添不少風味喔！

另有多種啤酒、無糖茶飲可付費購買。

<<喝酒不開車，飲酒過量有害健康>>

👉蜀九品麻辣火鍋菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

鍋底可以做單一口味(300元)、鴛鴦鍋(可任選兩種口味450元)、三味鍋(任選三種口味550元)。

來到這邊一定要試試招牌的川味老火鍋，有微辣、小辣、中辣和大辣可以選擇。

不吃牛的朋友可以選擇清油麻辣鍋，不吃辣的朋友有松茸菌湯鍋、三鮮金湯、番茄金湯和牛奶素食鍋可以選擇

這裡的串串是採點餐方式，不是自助式的，以4串和7串為單位~

肉品、海鮮也分為大、小份量兩種不同的價格，人多或人少來吃都不是問題，除了較為彈性以外也很符合經濟需求。

新春營業時間

👉蜀九品麻辣火鍋用餐心得分享

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來開動吧！

每次來吃串串火鍋都要擺滿一桌才滿足

鴛鴦鍋底(450元)可任選兩種口味，我們選了川味老火鍋和番茄金湯~

川味老火鍋的牛油特別做成愛心形狀，看起來就很夠味

番茄金湯鍋底是店家使用新鮮番茄、天然蔬果熬煮而成的醬料。

等大家拍照完畢，店家就會加入高湯烹煮囉！

不吃辣的朋友小米推薦點番茄金湯，番茄香氣濃郁，屬於酸V的口味

川味老火鍋是必點的，光看這鮮紅的色澤就很過癮

使用數種辛香料和牛油熬製而成，麻辣帶甘甜的風味，不像一般麻辣鍋湯頭過鹹，是可以喝的湯頭喔。

小米點的是小辣的口味，對台灣人來說大概是中辣的辣度，如果不太敢吃辣的朋友可以點微辣。

串串系列4串50元，適合2-3人享用~

我們點了香菜牛、金針菇牛、蔥、芹菜牛、小籤牛、雞脆骨、巴沙魚。

像這樣豪邁地一把抓，就是吃串串的樂趣

個人建議肉類可以涮川味老火鍋，基本上不用另外沾醬就有香辣滋味~

海鮮的話可以涮番茄金湯

搭配辣椒干碟粉(20元/份)更夠味喔。

辣粉不會辣，但是有辣椒香，搭配串串一起吃就是道地四川的吃法喔

(謎之聲:當然阿，老闆娘就是四川姑娘)

2-4人前來可以點海陸雙拼(元)，有蝦、鯛魚、干貝、鮑魚、豬五花和梅花豬。

如果小份的食材點滿九種，店家會以九宮格木盤盛裝，真的超好拍的啦

我們點了美國雪花牛/100g(120元)、美國頂級嫩肩/120g(150元)、美國頂級翼板牛/120g(190元)、貢菜(40元)、脆木耳(40元)、大蛤蠣(80元)、腐竹(40元)、千絲土豆(50元)和千張豆皮(40元)。

美國頂級嫩肩/120g(150元)

美國頂級翼板牛/120g(190元)

美國雪花牛/100g(120元)

牛肉涮川味老火鍋真的是黃金組合，麻辣甘甜讓牛肉的甜味更為明顯，不用沾醬就很夠味了

番茄金湯酸V的滋味可以讓豬肉、雞肉的甜味更為明顯喔

千絲土豆(50元)涮番茄金湯約10秒，讓土豆絲吸滿湯頭，脆脆的口感吃起來真的很特別喔

腐竹(40元)

貢菜(40元)在中國是常見的菜品，吃起來脆脆的，口感很特別，大家不妨嚐看看喔

脆木耳(40元)

大蛤蠣(80元)

千張豆皮(40元)

店家還提供了一些熟食，像是蝦餅(180元)小米超愛的，有澳門的回憶~

內餡有滿滿花枝和蝦漿，這也是必點的喔

小酥肉(180元)有外酥內軟嫩的口感，肉質經過調味帶有川味特有的香氣，沾上辣椒干碟粉是很棒的下酒菜

放入火鍋裡煮有軟酥的口感喔。

鴨腸(120元)掛在筷子上還以為是麵 XD

建議涮5-8秒口感最好，有脆度的甜味，涮過頭口感較硬，搭配川味老火鍋特別對味~

黑毛肚(260元)很推薦，老闆娘處理得很乾淨，建議涮約15秒就可以食用。

黑毛肚有脆度的甜味與麻辣湯底結合，下飯又下酒喔

千層肚(180元)老闆娘也處理得很好，涮個10秒有爽脆的口感，不敢吃黑毛肚的朋友可以吃千層肚。

不管涮川味老火鍋或番茄金湯都很適合~

特製溫體牛(小220元,大320元)使用獨門香料醃製入味。

口感軟嫩帶有川味，辣度不會很辣~

虎皮雞腳(60元)外皮有脆度，肉質滷製入味~

建議放入川味老火鍋煮10分鐘以上，吸滿湯汁，膠質的口感讓人吃得很過癮

愛吃田雞的小米看到田雞眼睛都亮了

田雞(280元)份量挺多的，吃起來像是雞肉嫩嫩的口感，吸附麻辣湯底讓人一吃難忘喔。

四川冰粉(50元)口感類似台灣的愛玉，不過愛玉是用愛玉子搓揉而成的，冰粉則是用＂冰粉子＂製作而成的。

QQ冰涼的口感加上黑糖甜香，有解辣的作用

一口冰粉、一口川味湯底有冰火五重天的享受 XD

以上是我們的心得分享，蜀九品麻辣火鍋不只有四川道地川味老火鍋，還引進了腐竹、貢菜等多種特色食材~

湯底麻辣帶甘甜的風味，不會過鹹，是可以喝的湯頭，搭配串串、肉品和海鮮都很棒，小米推薦給大家

👉蜀九品麻辣火鍋營業時間地址

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🌟店家資訊：蜀九品麻辣火鍋

🏠地址：台中市南屯區大墩十一街642號1樓

☎電話：04 2251 1697

⏰營業時間：平日11:30–00:00,假日 11:00–00:00

粉絲團：蜀九品麻辣火鍋

➡️現金交易/10%服務費

除夕到初一公休兩天

初二 15:00 開始正常上班

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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