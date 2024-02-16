小米某天看到朋友分享阿坤早餐店，份量多的台式早餐看起來很美味，而且好朋友萱茹也是他們的常客耶！
最近店家從北大路搬到中正路上了，於是假日早上就拉著小結巴和哆啦一起嚐看看啦
快跟著小米一起去看看吧。
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👉阿坤早餐店位置
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阿坤早餐店位於中正路上，渣打銀行附近，阿得滷肉飯斜對面。
👉阿坤早餐店環境介紹
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禮拜天早上可以看到滿滿人潮~
好友萱茹表示如果外帶不想等待的話，記得要提前電話預訂
店內有一些位置可以內用，點餐的話記得跟煎台的老闆娘點餐。
小米很佩服老闆娘超強的記憶力，都記得客人點了什麼，也讓小米想起之前金帝早餐老闆娘也是用頭腦記的
內用的朋友記得用餐完要將餐盤拿至回收區。
👉阿坤早餐店菜單目錄搶先看
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來看看菜單吧！
常見的早餐這邊都吃得到，像是蛋餅、漢堡、三明治等等。
聽說河粉和蘿蔔糕炒蛋是必點的，禮拜五還有隱藏版泡菜喔
冷熱飲料是自行取用～
記得蒜味醬油和辣椒醬油是必加的喔！
👉阿坤早餐店用餐心得分享
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來開動吧！
不小心點了滿滿一桌，而且份量真的很多耶
河粉系列是必點的，推薦大家可以點照燒河粉(65元)。
河粉包裹拌炒過的里肌肉、洋蔥，小米還另外加了起司5元
河粉皮挺Q的，內餡里肌肉挺嫩的，帶有洋蔥甜味和黑胡椒香氣，挺不錯的~
加上鹹香牽絲的起司更完美喔
鮪魚蛋餅(55元)也挺大份的，鮪魚醬是老闆娘自己調的，帶有黑胡椒香氣，屬於清爽的口味。
最後被老闆娘認出來，她特別招待我們一份泡菜河粉+起司
泡菜屬於酸酸甜甜的，不會太辣，加上起司還挺搭的。
網友說必點的蘿蔔糕炒蛋(50元)份量也很多耶，吃完真的很有飽足感
這是哆啦點的鐵板麵+蛋(65元)，麵條使用的是義大利麵，可以選擇黑胡椒或蘑菇口味。
酸甜蘑菇醬跟麵條搭配很不錯，這一餐吃下來讓我們三人吃超飽的，早餐吃完都飽到中午去囉 XD
以上是我們的心得分享，市區想要吃台式早餐的朋友，阿坤早餐店份量多，小米推薦給大家
👉阿坤早餐店營業時間地址
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🌟店家資訊：阿坤早餐店
🏠地址：新竹市北區中正路340號
☎電話：03 522 2457
⏰營業時間：06:00–11:00
粉絲團：北大阿坤早餐店
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