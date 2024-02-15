餐飲界的快時尚，
鐵板燒的新文化。
『彡食亭』由此而生
位於竹東中興路上新開幕的彡食亭鐵板燒
有著亮眼鮮明目了然的招牌，很好找到。
附近停車位較少⚠️建議騎車前往會比較便利喔😉
店內新潮的裝潢，打破一般平價鐵板燒不注重裝潢的清新形象🤩
很是舒適宜人😌
自助區備有白飯、高湯、飲料可以自行取用～
特別要推一下店家很有誠意的使用大骨熬湯🦴
喝起來別清甜回甘😋推推👍
彡食亭鐵板燒的餐點非常多樣化，
最有特色的地方是調味的選擇也很多樣‼️‼️‼️
而且道道經典～讓人實在難以抉擇阿🤩
讓有選擇障礙的我不知道要點哪道來吃才好🤭
醬炒豬肉片
經典鐵板燒醬炒口味，
用料大方鹹淡適宜，非常下飯🍚
香煎莎朗
非常厚實的莎朗肉～
別於一般組合肉，吃起來特別香且帶有嚼勁😋
香煎鯖魚
盤子都裝不下的超大鯖魚‼️
肉質鮮甜不柴無腥味～
對於我這種很怕吃到不新鮮有土味的魚的人來說非常合胃口💯
蜜汁雞胸肉
酸酸甜甜帶點微微辣，超級特別的口味～
有點泰韓合併的口味🇹🇭🇰🇷很是ㄕㄨㄚˋ嘴😋😋😋
醬炒蛋豆腐
絲滑軟嫩的豆腐經過醬炒後超級入味👌👌👌
是小朋友最愛的一道菜～
一上菜包子饅頭立刻搶食！直接掃盤還不夠吃～～～
讓我們立馬又再加點了一份啊🤣
套餐食蔬
新鮮限送的食蔬🥬
配上師傅一等一的煎台功夫💪
吃起來那是一個清脆爽口令人欲罷不能的好滋味阿❤️
重點內用還可以免費續菜～也太佛心了吧🥰🥰🥰
彡食亭鐵板燒一家平價而不平凡的百元鐵板燒～
推薦給肚子餓時想不到吃什麼的大家😉
到彡食亭鐵板燒來飽餐一頓就準沒錯拉👌👌👌
🏠新竹縣竹東鎮中興路三段312號
☎️03-5830520
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