【FB免費抽獎活動】-六六白宮‧20人免費包棟一泊二食一晚 X 1名

大家平時壓力好大啊！那就來宜蘭全新開幕民宿包棟，

享受全然放鬆、 抒解所有壓力、放飛自我的美好假期吧！

「六六白宮 」地址位於宜蘭縣員山鄉尚深路66號，

是Villa農舍型民宿，獨棟獨戶，門口還設有免費停車場哦！

六六白宮純白色的兩層樓建築外觀，看起來美輪美奐，

並優雅地矗立在蘭陽平原的阡陌稻田中，帶點歐式鄉村風格，

原來～這是三星白宮和埃及白宮的姊妹系列包棟民宿唷！

喜歡白宮的朋友們，絕對不能錯過啦！！（敲碗）

450坪獨立庭院，遍植綠色樹木，還有大受歡迎的落羽松，羅列成行，

鋪上綠色草皮，呼應美麗寬闊的庭園，彰顯出十足的生命力。

光是活動空間就好大，前來包棟就是爽度破表啊！

庭院還有孩子們最愛的盪鞦韆哦！往旁邊走，有一大片空地，

設置包棟必備戶外交流區，規劃了景觀戲水池、BBQ烤肉聚會區域。

舒適的座椅、專屬BBQ烤檯、兩口烹飪瓦斯爐、洗手台等設施應有盡有，

景觀戲水池分成兩池，上面已擺上造型游泳圈，若天氣寒冷，還想玩水，

可體驗民宿特別準備的獨木舟，在戲水池上玩耍，別有一番風味呢！

▼戲水池四周為稻田村景，田水如鏡，倒映天光山色，美不勝收。

進到一樓的室內空間，迎面而來的是交誼客廳，空間寬敞，

柔和的米白色系地板，搭配白色牆面、華貴閃閃發光的歐式吊燈、

撞色系沙發、黑白色草泥馬大玩偶羅列，笑盈盈地迎客，充滿法式輕奢風。

客廳最大的特色，就是備有包棟必備之嗨翻全場的KTV，讓大家前來歡唱，

歌曲齊全，甚至連大陸歌曲都有喔！搭配正版原聲原影新歌，超讚的呀！

大廳旁邊就是餐廳，最裡面則是開放式廚房，這樣的連通設計，

個人覺得很棒～我新家也是這樣的設計，在廚房或餐廳的人，

可以無縫接軌的與位在客廳的人相互交流，包棟聚會就是要大家聚在一起呀！

▼民宿免費附贈一泊二食：下午茶和早餐都是在餐廳用餐。

歐式鳥籠下午茶好豐富喔！有多種口味的蛋糕、餅乾、

軟糖、甜點、馬卡龍和水果等，光看就讓人心花朵朵開，

搭配去甜解膩的花果茶，讓人有瞬間晉升貴族的錯覺呀！

廚房區是開放式設計，有洗手槽、烹煮區、小中島、

烤箱和大冰箱等配備，鍋碗瓢盆杯筷及簡單的調味料通通有，

若像我們要煮火鍋的朋友，只要帶著食材前來民宿就可以啦！

▼民宿貼心備有：泡麵、餅乾、飲料、茶包、咖啡包、咖啡機及飲水機。

六六白宮是親子友善民宿，備有寶寶需要的兒童椅、餐具、床圍和澡盆等，

一樓公共空間設計了兒童遊戲區，超大球池、攀岩、溜滑梯，

以及孩子們最愛的秘密基地，讓爸媽前來民宿包棟放鬆之餘，

直接將小孩放生在遊戲區，也不用擔心，超級貼心的規劃！

全館共有六間2到4人住宿客房：一樓有兩間塌塌米房型，

二樓有三間孩子們最愛的樓中樓隧道溜滑梯房，一間主題房，

先帶大家來參觀房型啦！哦～對啦！一樓還設有公共廁所，

大家在交誼空間聚會時，可以隨時使用，超方便的啦！

1F 蜂巢四人客房

位於一樓東側的塌塌米房型，鮮明清新的黃綠色系，

看起來綠意盎然，搭配各種小動物裝飾，充滿生機與童趣，

房內電視皆有Netflix和Disny+可以免費觀看，根本不想出門啊！

1F 鳥巢四人客房

位於一樓東側鳥巢主題房，灰紫色系的配色，搭配溫暖的黃光，

看起來柔和又充滿溫度，這間也是全館唯一有浴缸的房間喔！

2F 蝴蝶四人客房

位於二樓東側的蝴蝶房型，擁有一張雙人床和兩張單人床，

粉紫色系的配色，搭配美麗的蝴蝶燈飾，綠色植物點綴，

讓整體多了柔美又和諧的氛圍，在這裡住一宿，感覺身心都被療癒啦！

2F 月球四人遊戲客房

月球四人客房是挑高樓中樓設計，搭配孩子們最愛的隧道溜滑梯，

月球表面3D浮雕，打上燈光～超逼真！太空人在各個星球探險配飾，

宛如身歷冒險情境，太空艙閣樓成為孩子們晚上睡覺的秘密基地！

全館的衛浴空間皆採用乾濕分離設計，搭配先進的免治馬桶、

淋浴設備，並備有吹風機、毛巾、浴巾、牙刷、棉花棒、

浴帽、刮鬍刀、盥洗袋、洗髮精及沐浴乳等，準備好齊全呀！

只要帶著換洗衣物，前來放鬆渡假就可以啦！

2F 海洋四人遊戲客房

海洋主題房型，打上紫藍色燈光，彷若置身海洋中，

樓中樓搭配透明隧道溜滑梯，在閣樓睡醒後，

直接溜滑梯到地面，好酷～簡直是孩子們的夢想城堡啊！

2F 原森林四人遊戲客房

原森林主題房型，挑高隧道溜滑題設計，搭配滿牆綠意，

原來是各種植物爭搶版面！攀藤上數隻可愛的小猴子，

活潑自在穿梭在叢林隧道，讓孩子們實現在樹屋睡覺的夢想～

大致介紹六六白宮環境設施後，就來分享這次民宿包棟，總人數有18人，

其中有14位大人和4位小孩，還有特地帶長輩來放鬆渡假的呢！

因為寒流來襲，我們選擇在室內暖呼呼的吃火鍋啦！

包棟時，民宿廚房開放使用真的很重要，我們可以清洗、分切我們準備的食材，

而且還有大鍋子可以煮火鍋，更有充足的碗盤可以使用，大家是一邊打鬧、唱歌、喝酒，

一邊準備晚餐要烹煮的食材，沒用到的食材，還可以暫時存放在大冰箱內，真棒呢！

酒類自備，以往都是我把朋友一一灌醉，混酒喝也沒問題！

這次我竟然踢到鐵板啊！上圖右邊的美聯社限定－西班牙12%啤酒絕對不能喝！

不能喝！不能喝！（很重要所以說三次）這款是讓我第一次醉倒+嘔吐的兇手~

朋友平時一次喝很多罐高梁，都可以很清醒，但是說：他喝那款三瓶就斷片，

醒來還發現自己全裸.....完全想不起來發生什麼事情？幸好他是男的呀！

話說，這次在六六白宮的包棟體驗，大家玩得真的好盡興喔！

唱了很多歌，跳了很多舞，喝了很多酒，也吃了很多火鍋～

包棟就是要吃火鍋或烤肉啊！大家邊吃邊玩，一邊聊天紓壓、唱歌，

把平時山大的壓力通通宣洩出來，才不會憋久了生病唷！

最炫的是，還有迷人的電動麻將，可以節省時間，快速洗牌，

一起來包棟的朋友的小孩，和我家孩子都會玩麻將，

還湊成了一桌平均只有14歲的小孩桌，超級可愛啊！！

經過一個晚上的徹夜狂歡，躺上民宿準備的舒適大床，

立馬秒睡！！隔天一早，還有管家幫忙準備營養早餐喔！

早餐豐盛的程度讓我嚇了一跳，餐桌上滿滿都是菜，多達十種以上啦！

主食是地瓜稀飯、麵包，蔬菜類有高麗菜、青花菜，香噴噴的小香腸、煎蛋、鯖魚，

亦有麵筋、肉鬆、辣筍絲，搭配2～3種水果，和豆漿跟果汁，好用心！！！

整體的份量剛剛好，調味清爽可口，吃得巧也吃得飽，心滿意足。

後記：

平時壓力好大！那就來宜蘭全新開幕包棟民宿-六六白宮~放飛自我！

KTV歡唱、電動麻將、戲水池、獨木舟、球池、樓中樓隧道溜滑梯房型，

不管是烤肉或煮火鍋，都超適合，還附贈豐盛下午茶和美味早餐，

大家都玩得超盡興！推薦給各位想尋找宜蘭包棟Villa民宿的朋友啦~

▼短片花絮

六六白宮

電話：0972 878 918

地址：宜蘭縣員山鄉尚深路66號

官網：https://sixsixwhitehouse.com/

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【FB免費抽獎活動】-六六白宮‧20人免費包棟一泊二食一晚 X 1名

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👉抽獎參加辦法：🎁

1.FB貼文按讚，並公開分享此篇文章+六六白宮粉絲團按讚。

2.tag兩名朋友，貼文底下寫上最吸引你的地方？ (#同帳號可重複，#但需tag不同人，#中獎機率高😻)。

❤️完成以上步驟就可以參加免費抽獎活動囉!❤️

🤔不會Tag朋友嗎❓ 趕快看教學❓http://goo.gl/njsdPv

🎁留言截止日：2024/2/20 中午12:00

🎁抽獎公佈日：2024/2/20

※六六白宮‧20人免費包棟一泊二食一晚 X 1名🎁

使用注意事項：

1.平日週一~週四20人內包棟一晚

2.一泊二食。

3.平日20位$35000(免費)，多一位+$1000。

4.使用期限:2024.4.30

5.公佈得獎人後三天內，須主動私訊給我們收件人姓名、電話、地址、郵遞區號。

6.不得兌換現金，不得補差價換六日。

▼活動網頁