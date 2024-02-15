新竹美食推薦這家莊記牛肉麵，前一陣子來新竹竹東，觀光客如我，新竹我只知道城隍廟，出了市區我完全沒概念吃什麼？問了一下朋友竹東有什麼好吃？友人：直接去莊記牛肉麵，不用考慮了！我在地人一個禮拜都能吃個兩三天，上網查了一下莊記牛肉麵評價，媽啊，有夠神猛的啦，在竹東這種非觀光區評價可以破四千則，拿四星以上，這不叫神叫什麼？

莊記牛肉麵｜交通方式、停車資訊

莊記牛肉麵鄰近竹東中央市場，斜對面就是仁愛公有停車場（最近好像在施工），所以開車來的朋友們不用擔心沒地方停，附近也有很多路邊停車格，建議一定要避開尖峰的用餐時間來，不然有得你排了

走進來就是莊記牛肉麵煮麵的地方，工作人員真的很多，有人煮麵，有人端麵，分工合作，廚房一刻都沒停過，客人也一直上門

莊記牛肉麵|用餐環境

進到莊記牛肉麵店員會貼心幫你帶位，到了座位才可以拿菜單點餐，莊記牛肉麵的用餐環境算蠻大，客人一離開店員就會馬上來消毒清潔，我們來的時候是下午一點，裡裡外外滿滿的都是客人，有夠扯的！

莊記牛肉麵｜菜單

這一個是麵類的菜單，牛肉麵小碗只要90元，有夠便宜啦，大碗也才多十元，來這就直上大碗牛肉麵吧，別考慮了，我看連小孩都一個人吃一碗，哈哈哈

再來我覺得是莊記牛肉麵的最大賣點：滷味區，感覺吃牛肉麵是附屬，嗑滷味才是主要目的，選小菜則是要拿盤子自行夾取且要拿取自己桌號的夾子做記號，整櫃的滷味超壯觀，滷味櫃上也有價目表可以參考

大家都是很瘋狂的在拿滷味，動不動就是好幾百！拿好的滷味交給店員，切好就會送上桌，一樣是吃完再結帳

莊記牛肉麵|牛肉麵&滷味

莊記牛肉麵上菜速度非常快，點菜過沒十分鐘菜都上齊！快速方便便宜好吃正是莊記牛肉麵的賣點

牛肉麵（$100），現在還有低於100元的牛肉麵幾乎是不可能了，莊記牛肉麵大碗不過100元，滿滿一大碗，莊記牛肉麵是紅燒湯頭，湯色蠻深的，香氣真的足，牛肉湯有淡淡的蒜味，牛肉切成小方塊燉煮，筋肉都煮得很軟嫩，帶點微辣算是好吃的牛肉麵

滷味拼盤，莊記牛肉麵很貼心將不同種類的滷味分開放，味道不會混雜在一起，紅燒肉、牛肚跟炸蔬菜必點！尤其紅燒肉跟炸蔬菜真的很好吃，紅燒肉肉質很嫩，鹹香夠味，炸蔬菜一大片才$15，先吃原味可以吃到酥脆感跟蔬菜的甜味

另外他的沾醬有夠強！帶有濃郁的蒜香，基本上靠這沾醬就可以打片天下無敵手，強翻了！

莊記牛肉麵真的很有水準，尤其他的滷味，基本上感覺已經超過牛肉麵的地位，每桌幾乎都是卯起來點，而且牛肉麵也不貴，怪不得不管外地或本地人都大為推崇，而且中午也沒休息隨時都可以來一碗牛肉麵，真的是神店無誤啊！

竹東莊記牛肉麵

地址：新竹縣竹東鎮仁愛路248號

電話：03 595 3805

營業時間：10:00-21:00(週日公休）

店家/景點資訊

店家名稱：竹東莊記牛肉麵

所在地址：臺灣新竹縣竹東鎮仁愛路248號

營業時間：一 二 三 四 五 六 10:00-21:00

店家電話：03 595 3805 Google即時導航

交通資訊

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