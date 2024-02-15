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這家【金鐤精緻鍋物】停車方便啊!這裏位於國道五道壯圍宜蘭交流道的北上匣道口旁，是羅東金鼎園的宜蘭分店，但這家提供更精緻的食材，像是美國極黑和牛、西班牙伊比利豬、盤克夏豬~~在這裡通通吃得到，也有一些新鮮的海鮮之類的。特別的是，這裏有很厲害的南歐第一品牌la Menorquinas的雪酪冰淇淋，這可是不常見的哦，類似義式冰淇淋的口感，夏天來吃超清爽的(飲料冰淇淋可以吃到飽哦)，價位平實合理的，值得一推啊!

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金鐤精緻鍋物 店家資訊

地址: 宜蘭縣壯圍鄉大福路三段232巷18號

電話: 03-9303220

營業時間：11:00–14:30, 17:00–21:30 星期一公休日

FB

金鐤精緻鍋物 交通停車

自行開車： Google導航輸入 金鐤精緻鍋物

Google導航輸入 停車場：有附設免費停車場，開車來很方便

住在宜蘭壯圍這一帶的朋友對於這個入口一定不陌生吧! 金鐤精緻鍋物就在一旁! 其實這個地點，住在宜蘭的朋友南來北往也都方便呢!!







有車在宜蘭其實是很方便的，但市區真的很難停車! 有時下雨天想找個地方吃飯但停車真的很難(偏偏宜蘭多雨) ，所以

金鐤精緻鍋物前方有大空地可以免費停車，這點對於開車族來說真是一大福音啊

金鐤精緻鍋物 菜單價位









菜單

金鐤精緻鍋物 空間環境



店家一旁有休息等候區，客滿時可以坐在這裡等候，因為一旁就是稻田，所以一年四季可以欣賞不同的田園變化，這也是在市區用餐難得的感受呢

餐廳內部寬敞明亮，空間感很棒

這裏的天花板的設計很特別，原本裸露的天花板，竟然在燈光的加持下而帶點科技感呢

店裡除了一般的四人和雙人的用餐區外，也有適合靠窗和靠牆的單人座位。現代單身的朋友很多，很適合來此用餐



靠近窗邊的座位區真的好棒，可以看到一年四季的變化。我們來的時候，窗外正是綠油油的稻田，一眼就有悠閒放鬆的感覺，這也是在市區內用餐不可能的感受!!

但~~~~只可惜身高要夠高才看的到，不然都被擋到了啊

金鐤精緻鍋物 無限自助吧

首先，來看一下特別的吧!! la Menorquina 梅諾卡雪酪冰淇淋!! 宜蘭真的很難得可以吃到這種的冰淇淋!!它的乳脂含量低，有點義式冰淇淋的清爽口感

台北美福大飯店用的也是這款 ! 沒想到在金鐤精緻鍋物也能吃到這麼高檔的冰淇淋。

這裏有四種口味: 杏仁、柑橘雪酪、覆盆莓雪酪、草莓。夏天吃完鍋，再來幾球，真的超爽的!!

飲料有碳酸飲料、熱茶、咖啡外，另外也有氣泡水!! 現在開始流行氣泡水了，用它加點果汁的效果很不錯哦

醬料區種類不少

金鐤精緻鍋物 心得評價

這裏的湯底有基本的鰹魚湯，也可加價60元換購: 健康豆腐白湯鍋、鮮奶鍋、手工韓式泡菜、養生藥膳包、中藥麻辣鍋。如果單鍋消費滿400元就可以免費更換湯底

主鍋的部分有豬肉、牛肉、羊肉、雞肉、鴨肉、手工魚漿、海鮮

菜盤

金鐤精緻鍋物的菜盤還真大呢!

除了主要的的高麗菜、也有玉米筍、杏鮑菇、香菇、黑木耳、番茄、豆皮、玉米、酸菜等，另外還有兩個可愛的小碗，一個是火鍋料，另一個是蔬菜，這裏的設計很特別，如果不要的話，也可以將這兩個換成一盤肉，或改成二個都是火鍋料或蔬菜

火鍋料小碗裡面有蛋餃、魚餃、蟹肉棒、貢丸、芋頭丸。

光是用看的實在看不出什麼名堂，這裏提供的是手工魚餃、手工蛋餃，就連貢丸也是手工做成的哦。

副餐的部分可以選擇白飯、冬粉、泡麵、蒸煮麵，也可以加價$20元換購讚岐烏龍麵





開動囉!

主鍋都超過$400元，所以可以免費換湯底。

這裏的湯底標榜用使用天然的蔬菜和大骨熬煮，除了基本的湯底外，還有五種可以加價$60元換購: 健康豆腐白湯鍋、鮮奶鍋、手工韓式泡菜、養生藥膳包、中藥麻辣鍋。當然囉，如果單鍋消費滿$400元就可以免費更換湯底喔!

現在又多提供了玻瑰鹽來沾肉片，這種吃法也很棒!!

美國極黑和牛

美國極黑和牛一份裡有兩種部位 – 嫩肩和板腱，可以同時品嘗到兩種部位不同的口感，肉的份量也有200克!

牛肉三吃，牛小排，極黑和牛的嫩肩，阪腱牛





油花的分佈的很漂亮!! 輕涮過後非常軟嫩好入口，並且可以嚐得出牛肉的甘甜味

涮肉囉! 哈哈，這裏的鍋比較小，相對的肉片顯的很大片!，因為肉片的薄度適中(因為用涮的，切薄的比較好)，所以適合輕涮幾下就可以入口了。

這幾款肉片愈嚼愈香，可以吃到後來會慢慢感受牛肉的香氣和甜味喔!



嫩肩的部位帶有豐富的油花，吃起來好軟嫩，吃過就會愛上它。

精緻百匯鍋



這裏面集結了多項海鮮的精華，有大草蝦、石斑、海鱸魚，軟絲、鮮蚵、北海道干貝、紐西蘭扇貝!! 非常不錯吧，有魚有蝦有貝類~~

每一樣都很新鮮!! 所以來宜蘭也不定要特意到漁港才吃的到新鮮的海鮮，這裏就可以吃到了

干貝

鮮蚵

蛤蠣

這裏共有藍鑽蝦、大白蝦、草蝦~~

加價選的魚片

原來在一旁擺放的木頭桌有這樣的妙用啊，萬一桌子擺不下，可以這樣放，用完的盤子也可以收到下層，服務人員看到會自動收走





蝦肉紮實Q彈，好吃

這裏有優質的肉品及海鮮，飲料及冰淇淋也是吃到飽的，加上停車又方便!!不用找車位找到心煩氣燥 ，車多開幾分鐘就享受另一種悠閒! 值來一來哦





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