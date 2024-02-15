其實樹林火車站離板橋很近，在樹林車站前站那邊，是跟板橋的交界處，有超多美食的！我原本活躍的地區比較偏向後站，但其實前站的美食小吃更多。有一次偶然經過才發現這間店，原味香。首先被他們溫馨可愛的內裝所吸引，以抱著吃吃看的心態嚐鮮，沒想到一試成主顧！等不急要來跟大家分享這家CP值超高的小吃店。
原味香堅持強調食材本身、不添加人工味精或是其他的添加物，希望讓來品嚐美食的饕客，享受道最天然美味的美食小吃，這裡有煎餃、肉燥飯、蔥燒豬肉麵、招牌乾麵等各式小菜。我會慢慢蒐集完這裡所有的品項，隨時更新，敬請期待！
內容目錄地圖 )
星期一: 11:30 – 14:00, 17:00 – 20:00,
星期二: 休息,
星期三: 11:30 – 14:00, 17:00 – 20:00,
星期四: 11:30 – 14:00, 17:00 – 20:00,
星期五: 11:30 – 14:00, 17:00 – 20:00,
星期六: 11:30 – 14:00, 17:00 – 20:00,
星期日: 11:30 – 14:00, 17:00 – 20:00
蔥肉水餃
我是一個重度水餃愛好者，平常突然不知道要吃什麼的時候，我都會直接去八方買水餃吃的那種。所以在這裡看到水餃，我就很想吃吃看。
原味香的水餃是用新鮮的豬後腿肉為主要食材，肉質比較細緻、脂肪也比較少，每一顆內餡都超級飽滿實在。我也是真的沒看過這麼巨大的水餃！其實我吃到六顆就很飽了，一份十顆對男生的份量來說，絕對不是問題。
韭菜煎餃
煎餃是萊肯的愛，他們的煎餃跟水餃一樣也是超級大顆，每一顆都飽滿多汁。煎餃看起來超漂亮的，煎得焦黃焦黃，皮薄餡多湯鮮味美。外皮有一點酥脆口感非常棒！
蔥肉煎餃
蔥肉口味跟韭菜口味各有千秋，看個人喜好決定自己要吃什麼，我是都蠻推的。第一次吃所以先個來五顆，下次我要吃玉米口味。
肉燥飯
通常水餃煎餃專賣的店，其他品項就很普普，但是這碗肉燥飯真的超級好吃。滷汁又香又入味，肉燥的口感很順口，不會有豬腥味讓我想乾嘔。
目前應該是榮登胖貓咪樹林最愛的肉燥飯，看到其他人分享加蛋的看起來更好吃。我下次要點加蛋的版本。
香辣抄手
我是一個紅油抄手的愛好者，因為喜歡他們香辣的風味，還有抄手餃子皮薄、內餡飽滿的口感。他們的香辣炒手沒有紅油，以辣椒跟青菜取代，我覺得這樣的搭配還不錯，吃起來更加清爽。
辣是真的有辣，所以你必須要來一杯烏梅汁，這樣搭配超過癮的！水餃跟煎餃都超大顆，香辣抄手也不遑多讓。這樣一份其實已經夠我吃飽了，可見得這一餐我是吃得有多飽。
原味香店家環境以及注意事項
這家店很特別，只有兩個人在忙碌，所以隨處可見非常多白紙黑字的注意事項。字裡行間都非常真情流露，能夠感受到他們忙起來的時候有多崩潰，真是太可愛了。
我們身為品嚐美食的饕客模範生，要好遵守人家的內用禮儀還有相關規定唷！
店裡佈置也非常可愛，有許多綠色植栽，還有很多公仔收藏，能夠感受到老闆對店裡佈置的用心。在這裡內用用餐非常溫馨，我很喜歡！推薦大家來品嚐看看喔～
原味香 菜單
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