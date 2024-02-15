丰明殿御皇鍋物信義殿這家網路評論破5千則台北火鍋店，丰明殿主打大盤肉以及海鮮日本和牛鍋物，可以吃到龍蝦海鮮火鍋、生食級干貝等海鮮食材，短短時間丰明殿分店就開了不少，丰明殿御皇鍋物信義殿也是超人氣信義區火鍋名店，重點價錢也不會太貴，還有瓶裝飲料無限暢飲，以及杜老爺冰淇淋吃到飽，用餐環境氣氛好很適合聚餐約會，不虧是台北cp值高火鍋，這篇來分享丰明殿御皇鍋物信義殿菜單、訂位方式等資訊>>>原始文章連結請點我

丰明殿御皇鍋物信義殿店家資訊

店家名稱：丰明殿御皇鍋物-信義殿

店家地址：台北市信義區信義路四段393號

店家電話：02 2345 0299

營業時間：平日11:30–15:00, 17:00–22:30假日11:30–22:30

線上訂位方式：inline.app

FB：https://www.facebook.com/fullmoonhotpot

丰明殿御皇鍋物信義殿捷運

丰明殿分店目前在台北共有6家店，有信義、圓山、芝山、民權東分店等等，這家丰明殿御皇鍋物信義店搭捷運出101世貿站，走路過來不到5分鐘就可以抵達，交通方便附近就是台北101、微風南山等，吃完還可以去走走散步消化一下，開車來也可以停在世貿收費停車場再走路過來

丰明殿御皇鍋物信義殿用餐環境

走進丰明殿御皇鍋物信義店內，可以看到有別於常見鍋物餐廳，這裡的裝潢風格走奢華風路線，水晶吊燈把浪漫氣氛拉到滿點，座位有4人座位以及個人座位，所以就算一個人來吃火鍋也不會覺得突兀

用餐環境不說還以為去到高檔KTV包廂之類的，感覺就只差沒有來支麥克風，而且桌與桌的用餐空間也不會太壅擠

話說他們家洗手間也有亮點，去洗手間可以看到男廁居然是漫威，另外女廁是凱蒂貓，而且外面看起來也很有高級感

丰明殿御皇鍋物信義殿自助吧

往後面走可以看到丰明殿御皇鍋物信義店自助吧，可以看到有罐裝飲料、冰淇淋以及自助醬料區，先說說他們家的沾醬非常用心，光是調配組合就超過10多種，個人喜歡他們家的芝麻蔥辣醬油以及鮮榨檸檬醬油，不論是搭配肉品或海鮮都很讚

再來飲料區有罐裝飲料、美粒果、原萃文山包種烏龍茶、原萃無糖綠茶、馬玉山等等，另外冰淇淋是杜老爺，裡面有5種口味可以選擇

丰明殿御皇鍋物信義殿菜單

丰明殿御皇鍋物-信義殿菜單，提供多種湯頭可以選擇，然搭配主餐、菜盤以及副餐，從湯頭開始選擇有御皇滋補湯、麻辣滋補湯、番茄滋補湯、濃豚滋補湯、何首烏藥膳、健康蔬食湯等等

選主食有頂級牛肉有主廚嫩肩牛、雪霜五花牛、Prime沙朗牛、極黑霜降和牛、極黑雪花和牛、極上牛小排、極黑金牌和牛，豬肉有荷柏五花豬、荷柏霜降豬、西班牙伊比利豬，以及各種海鮮拼盤

服務員在餐點後會上一壺南非國寶茶，對於喜歡喝茶飲的樹小編非常對味，來吃火鍋幾乎都是原型食物，搭配茶飲很棒

這天跟朋友一起來用餐，請店家把我們點的餐點通通都上桌，大家可以看到每盤食材的份量真的很多，不虧號稱是大盤肉的始祖

日光花園菜盤

日光花園菜盤端上桌在視覺上就很美，店家還特聘花藝大師設計，10多種天然蔬果，第一次看到菜盤擺盤也可以那麼美

湯底樹小編這天選擇何首烏不老藥膳湯，建議可以先喝看看原味湯頭，看到名字可能會覺得湯頭會有中藥味，其實喝起來沒有中藥味，反而還有點甘甜，來直接煮日光花園菜盤，不用特別沾醬就很好吃

海鮮盛合+高級鮮切肉品

這個海陸套餐推薦給想吃肉又想吃海鮮的朋友，丰明殿海陸套餐有1到5號可以選擇，海鮮盛合有北海道干貝、鮑魚、鮮蚵、小捲、蛤蜊、大白蝦等等，搭配不同鮮切肉品有豬肉以及牛肉可以選擇

丰明殿海陸套餐非常受歡迎，樹小編吃了他們家的日本和牛，稍微涮一下火鍋，口感很嫩不會太油膩，另外搭配頂級海鮮食材，很愛北海道干貝以及鮮蚵，滿嘴鮮甜海味很棒>>>完整文章連結請點我

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