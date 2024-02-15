

豺狼影音介紹

景色篇 https://youtube.com/shorts/1kjT8btOws0

食物篇 https://youtube.com/shorts/phuTcEacaNM

山水緣庭園餐廳簡介及庭園環境介紹

山水緣位於風景秀麗的龍潭區三水里大北坑休閒農業區,是一家非常優質的客家菜餐廳,曾經榮獲美食專家 胡天蘭 老師青睞，撰文特別推薦！

山水緣還有一個很大的特色擁有一個很大的庭園園花草整理的非常優美綠意盎然，草地上還有好多觀賞雞,戶外有大型魚池,這天我們來用餐是陽光的好天氣,可以看到庭院裏客人飯後到庭園散步聊天，還可以看到孩子餵魚追逐觀賞雞享受著大自然的風光

戶外還有很棒的座位區有品茗區.露天咖啡.景觀涼亭...所以有很多客人會選擇在戶外區邊吃邊享受園區景色,重點是不會曬到太陽唷!喜歡享受大自然的朋友也可以選擇戶外區唷!

山水緣庭園餐廳菜單及室內環境介紹

山水緣室內用餐共有兩層,一樓提供包場辦尾牙.壽宴.婚宴.聚餐等活動,還可以客製化配餐唷!還有KTV . 投影機.影音設備提供可以歡唱及辦活動唷!

二樓是有各種人數的圓桌10.15.20都有,就算人數比較少的可人還有小的4人桌唷!(我覺得最酷的是竟然有20人一桌的包廂耶!這好適合家族聚餐)

山水緣主要提供非常有質感客家菜色,餐點組合非常多(單點.桌菜.尾牙.團圓飯...)而且主廚研發改良很多特色的料理讓口味佳且也不會太過油膩,例如綠茶刈包.有緣桔醬...讓客人一試成主顧唷!菜品分大小讓客人點菜很方便選擇喔!

我看到今年的尾牙及除夕圍爐的菜單~~哇!我覺得這價格真的太佛心了,立馬決定明天我一定要提早預訂帶家人來這裡圍爐...太棒的環境且10人份才$7800這價格在除夕根本是找不到了



**餐點明細價格請以官網公告為主**

2024一年一度桃園魯冰花季活動簡介

2024桃園魯冰花季時間為2.24~3.3共分為兩個展區(大北坑展區.三洽水展區),山水緣庭園景觀餐廳就位於大北坑展區內,建議前往參加活動可以去走走用餐(記得先訂位)

花季期間還有舉辦各種體驗客庄奉茶文化及在地特色客家茶席及闖關活動..等等跟接駁車等

詳細資訊可參考桃園縣政府官網唷! https://hakkadata.tycg.gov.tw/14453/

豺狼及小幫手食記及菜色推薦

山水緣庭園餐廳非常貼心,雖然從環境看來大多數是大圓桌可以做10~20人一桌,但是其實內部還有4人桌可以供小家庭或兩夫妻小約會使用唷!今天來用餐時看到有全家大小來用餐慶生的也巧遇公司行號來辦尾牙聚餐活動的好是熱鬧!!聽說一樓包廂還有客製化辦壽宴或婚禮都沒有問題唷!

用餐前我們先在庭園裡走走到處可以看到用完餐後全家大小在庭園聊天散步還有小孩在陽光下快樂奔跑追雞餵魚的,還有一團一團在拍團體照唷!(豺狼拿著單眼竟然好多人稱讚他很專業,委請幫忙拍照耶!)

今天我們算是眾多客人的少數我們只有三個人用餐,也不用擔心唷!山水緣的單點菜單還有分大份量及小份量(約3~5人)唷!所以我們今天點的都是小份量

首先一進門我就看到門口擺著主廚推薦菜色唷!餐廳還有提供WI-FI喔!

山水緣還有一個很讚!很受歡迎的古早味雞油飯和烏龍茶,另外平日還特別免費供應研磨咖啡唷!



今天我們點的都是經典的客家菜及山水緣的特色料理唷!來一一介紹

白斬土雞(小)$380這是四分之一土雞,(不要誤會這不是庭院裡的雞唷!觀賞雞可是員工之一唷!!)這土雞肉質非常結實軟嫩香甜,搭配的客家桔醬小碟子上面還有用醬油寫了一個緣字，超特別的(必點)

當季的小農時蔬炒的芹菜管(時價):這小幫手超級喜歡主廚把菜的熟度煮的剛剛好還保持著蔬菜的脆甜,裡面還搭著辣椒及紅蘿蔔.鮮香菇百果,整體顏色好美(推推!!是季節推出唷!)出唷!)

梅干扣肉割包(小)$30(割包有五個)他們割包是我以前沒吃過的皮居然有加抹茶,吃起來可以感受到麵香以及抹茶的清香,梅干對我來說偏鹹口味比較重,但扣肉我超喜歡,很軟嫩入味肥瘦比例配的剛剛好,瘦肉竟然用筷子一戳就化開好好吃唷!(必推)



金沙南瓜(小)$260:這一道我還以為是炸的柳葉魚，結果一咬下去才發現他是金沙南瓜，在外面很少看到南瓜是用金沙的做法,鹹香帶著南瓜的香甜非常新奇而且很好吃喔!小幫手超愛連底下金沙酥也不放過,還教我們特殊吃法,就是拿來拌飯~~哇!真的好吃耶!所以我們最後整盤清光光唷!



最後一道是吃飽飯一定要點的客家湯圓$200(小):豺狼跟小幫手都喜歡鹹湯圓這湯圓軟心又好吃，濃濃的韭菜香搭上軟糯的湯圓，很容易讓人一碗接一碗(推)

今天整體用餐小幫手跟豺狼都很推薦喔!山水緣庭園餐廳擁有大片的庭園且對環境整理看的出來非常用心不但環境優美且停車方便,山水緣的客家料理口味有別於一般印象中客家菜的口味重又油膩,而且他們的尾牙.除夕團圓菜單真的很豐盛菜色又多好適合家族聚餐,老闆是在地商家很熱情友善還特別推薦大家有機會可以來村內走走了解在地文化看看百年古厝 ...很用心的年輕人唷!豺狼小幫手非常推薦大家帶家人來吃飯走走唷!

除了吃飯走走大家別忘了跟小幫手一樣買些道地特色伴手禮唷!小幫手今天買了在地放養的土雞蛋(每箱約25~27各)$300.桔醬$130,(偷偷說比我在北埔買還便宜唷!)

山水緣庭園餐廳資訊及停車資訊



山水緣庭園景觀餐廳

地址： 325桃園市龍潭區大北坑街1998巷47號

電話： 03 489 0856

營業時間：

星期一至星期五 09:30–14:00, 16:30–20:00

星期六至星期日 09:30–20:00

FB粉絲頁:https://www.facebook.com/sanshuyuan/?locale=zh_TW

山水緣備有兩個很大的免費停車場唷!沿路指標很清楚,很適合全家老小上下車用餐!!

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大家可以許願唷~想看我們去哪裡吃?哪裡玩?可以告訴我們唷~

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