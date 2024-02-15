台北韓式烤肉吃到飽來分享這家阿豬媽韓式烤肉，破千則網路評論台北平價吃到飽，不論是平日假日都是滿滿人潮，阿豬媽韓式烤肉價格平日只要519元起，平日學生以及敬老優惠479元起，內容燒烤吃到飽肉品有梅花豬、豬五花、牛五花、牛板腱等，自助吧台有韓式炸雞、海鮮煎餅、雜菜冬粉、韓式小菜等，另外還有石鍋拌飯、韓式大醬海鮮湯無限續點，平日來吃價錢不貴很划算，難怪阿豬媽韓式烤肉北車訂位常常客滿，想要爆吃韓式烤肉推薦來阿豬媽韓式烤肉>>>原始文章連結請點我

阿豬媽韓式烤肉北車店家資訊

店家名稱：阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽-北車店

店家地址：台北市中正區北平西路3號2樓(微風台北車站-西側2樓)

店家電話：02 2383 0168

營業時間：10:00–22:00(收客至20:20)

訂位方式：inline.app

FB：https://www.facebook.com/AjummaTaipeiStation/

IG：https://www.instagram.com/ajumma_taipeistation/

阿豬媽分店目前在台北、新北、桃園、台中等地都有，樹小編這次選擇來到阿豬媽韓式烤肉吃到飽北車店，在台北車站2樓微風廣場，不論是搭台鐵或捷運交通很方便，所以就跟朋友約在這裡吃飯，阿豬媽北車店比較靠近台北車站西一門以及北三門這邊樓梯，走上去就能看到阿豬媽韓式烤肉吃到飽

阿豬媽韓式烤肉營業時間

樹小編跟朋友約平日來這裡吃飯，想說人應該會少點，阿豬媽韓式烤肉吃到飽北車店營業時間從早上10點到晚上10點，我們是約中午時段來用餐，結果還看到現場要來吃的客人，因為客滿只好打退堂鼓，所以建議就算是平日也要訂位，好險有先訂位，不然就換我打退堂鼓了

阿豬媽韓式烤肉北車店用餐環境

▼阿豬媽北車店用餐環境

走進阿豬媽韓式烤肉吃到飽北車店內，沒想到裡面用餐空間比想像中來的大，座位主要都是4人桌為主，平日來吃進來原本看到很多座位都沒人坐，沒想到通通都已經被預約訂位，還有遇到同學整團來吃，所以沒有多久就通通客滿

阿豬媽韓式烤肉價格

▼ 阿豬媽吃到飽北車店價格

▼ 阿豬媽吃到飽北車店平日學生優惠

▼ 阿豬媽吃到飽北車店平日敬老優惠

阿豬媽韓式烤肉價格主打吃到飽，消費方式分為平日以及假日不同價格，平日16:30以前入場成人519元 / 兒童(110cm~140cm)219元，平日16:31以後入場及假日全時段成人579元/ 兒童(110cm~140cm)289元，以上需另加10%服務費，兒童身高未滿110公分則不收費，用餐時間限100分鐘

阿豬媽訂位都可以事先透過線上訂位系統，因為不是全訂位餐廳，所以也會有給現場客人的位置，如果線上沒有訂到，就直接去門市依現場座位安排或登記候位，入座後店員會給阿豬媽菜單，然後手機掃線上點餐，剛開始會先通上一輪，然後全部吃過再來點喜歡吃的，另外提醒線上點餐，記得點完一輪再按送出，不然下一輪都要等10分鐘才能再點餐

自助吧吃到飽

▼阿豬媽北車店自助吧

入座聽完店員介紹後，就可以來到阿豬媽吃到飽自助吧，取餐台在餐廳中間位置動線還不錯，這裡有韓式炸物、韓式小菜、飲料以及沾醬料等等，通通都是無限供應，只要吃完店家也會馬上補貨，像是包生菜就很多人拿，沒有沒多久就又會補上

韓式小菜/水果區

▼韓式小菜/水果區

算算檯面上的韓式小菜就有5種，像是有韓國泡菜、豆芽菜、海帶芽以及醃蘿蔔等等，旁邊還有兩樣水果，另外喜歡包肉生菜的朋友，也放在自助吧這裡

韓式炸物熟食區

▼韓式炸物熟食區

阿豬媽韓式烤肉自助吧這一邊則有韓式料理熟食，有韓式蜜醬雞塊、辣炒年糕、炸餃子、海鮮煎餅、雜菜冬粉等等，這裡面我最喜歡的就是韓式炸雞以及辣炒年糕，我還把韓式炸雞拿來包生菜加泡菜也好吃，另外雜菜冬粉也可以包生菜吃

飲料自助區

▼飲料自助區

飲料的部份有可樂飲料機、冰沙機、咖啡機、可爾必思、日式煎茶等等，推薦可以試試把可爾必思加日式煎茶，喝起來就會變成多多綠唷

醬料佐料區

▼醬料佐料區

阿豬媽韓式烤肉的醬料也很豐富，上面都會有清楚標示，有糯米椒、蒜片、洋蔥、辣味沾醬、韓式醬油醬、韓式黃豆沾醬等等，可以用來搭配沾肉或是生菜包肉調味

豬五花

▼原味豬五花 、辣味豬五花、蒜味豬五花

阿豬媽韓式烤肉菜單一定要點的豬五花，有原味、辣味、蒜味以及椒鹽等口味，在點餐前服務生會上基本盤，基本盤的內容有豬五花(鹽味、蒜味、辣味)、豬梅花，剛開始就先整條稍微烤一下，然後再用剪刀剪成適合一口吃的大小，基本上就是口味上的差異

豬五花這樣吃下來我覺得比較喜歡蒜味以及辣味的調味，尤其是辣味包生菜很不錯，至於椒鹽味道則比想像中清淡

拉絲起司

▼拉絲起司

每桌限量兩份免費起司(放在同一個起司盤)，會跟著基本盤一起上桌，若吃完還需要的話，加點一份是30元，可以把烤好的肉拿去沾起司，或者是肉沾好起司再包生菜一起吃，多種吃法比較不會膩，而且沾了起司烤肉有夠邪惡好吃>>>完整文章連結請點我

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