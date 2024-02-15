精選 5 個台中免搭帳露營區！每個露營區各有特色，不管是追求美景、享受人生，還是打算帶小孩到山上放電，都不用手忙腳亂的整理裝備，專心享受快樂時光。

1. 台中懶人露營：蟬說山中靜靜

蟬說山中靜靜是我最愛的一個台中懶人露營區，離台中市區車程只要一小時，就能抵達這片秘境喔！一整排的白色帳篷被包圍在樹林中超美超好拍，帳篷裡設施齊全，公用衛浴設備也非常乾淨。

晚餐豐盛到不行，而且餐廳外面的涼亭視野很棒，可以看到山景也能看到遠方的市景，好天氣的話可以在戶外、看著夕陽餘暉享用豪華晚餐，真的超級幸福！可參考完整文章>>>蟬說：山中靜靜｜台中超夢幻豪華露營，盡覽夕陽夜景

2. 台中懶人露營：蟬說夕陽漫漫

蟬說：夕陽漫漫位在「高美濕地」旁，是全台唯一的溼地生態露營區！露營區內融入了許多濕地元素，像是濕地創意料理，真的是有趣又好吃~還有活潑有趣的濕地生態導覽，是一個寓教於樂的懶人露營區，超推薦帶小朋友來玩。

可參考完整文章>>>蟬說：夕陽漫漫｜台中高美濕地懶人露營，海景第一排夕陽、夜景

3. 台中懶人露營：曉晴星空三營新社星空

房型： 帳棚可住2-4人

價位：$4,200起

餐食：一泊一食(含早餐)或一泊二食(含早餐 & 晚餐 BBQ 食材)

冷暖氣：有

園區活動：烤肉

訂房連結： http://tinyurl.com/ys55l9hs

大空間的星球帳，冷暖氣、大沙發、大電視是標配，好像住在五星級飯店一樣，最誇張的是，帳篷內居然還有獨立衛浴！即使如此，曉晴星空露營地還是有滿滿的露營感，因為帳篷前方是透明帳的設計，讓人躺在床上就能欣賞山中美景。

此外，每帳外面都有專屬的烤肉空間，非常適合家人朋友圍在一起談天說地喔！如果家裡有毛小孩也非常適合，這裡開放中小型犬入住，每帳上限一隻，收取費用 500 元，入住時支付。

(圖片來源：KKday)

4. 台中懶人露營：覓靜莊園

覓靜莊園算是比較平價的免搭帳營區，帳棚比前面幾個露營區都要小一些，也沒有附加餐食和冷暖氣設備，讓人可以同時享受免搭帳的方便，也能體驗露營的樂趣。

位在谷關的深山中，真的是秘境中的秘境，風景優美、空氣清新、晚上時還能看到滿天星斗喔！因為海拔有 1200 公尺，夏天即使沒有冷氣也一點都不會熱。如果有攜帶寵物，訂房時記得在訂單備註(300元/隻，現場收費)。

(圖片來源：KKday)

5. 台中懶人露營：ㄡ熊熊露營園地

園區限定 3 頂懶人免搭帳篷，每一帳都融入了泰雅族風情，有自己的風格與配色，也有提供自搭帳的區域。雖然營地不大，但小孩玩耍空間很足夠，還有泰雅族原住民射箭、松果手工藝品的教學，小朋友一定會喜歡！

(圖片來源：Klook)

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