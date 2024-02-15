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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中燒肉餐酒館～法餐手法詮釋燒肉，細膩法餐口味及手法吃燒肉

台中燒肉餐酒館～法餐手法詮釋燒肉，細膩法餐口味及手法吃燒肉

2024-02-15 23:07:13 算命的說我很愛吃 人氣：134
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窩客好文

算命的說我很愛吃

發表篇數：843篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西區

造訪商家：Nick’s 燒肉餐酒館
phone04-23208142
place台中市西區忠明南路142號
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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Nick’s 燒肉餐酒館以法餐的手法來詮釋燒肉的餐飲文化，把燒肉與日本清酒結合再一起而誕生 台中 燒肉餐酒館

吃膩了大份量 各種燒肉的你～燒肉餐酒館儀式感滿分，不僅是吃燒肉而已～燒肉以法餐手法呈現～視覺及口感層次更是多元精彩

喜歡我的文字及照片可以給我一個支持，你的一個讚，是我寫作的動力^^

FB：算命的說我很愛吃

IG：master_food_diary

走到二樓先是被  Nick’s 燒肉餐酒館 這面景色給吸引住，站在這裡觀賞滿意以後在慢慢的入座。空間氣氛很好～非常適合聚餐、吃飯，9:00過後營業方式調整成酒吧的型態

台中 Nick’s 燒肉餐酒館有三種價位可以選擇

套餐除了主餐的不同以外，湯品 配菜的地方也會有所不一樣

為我們揭開序幕的開胃小品，綿密而香氣特殊地瓜所製成的酪梨地瓜與黃瓜凍小塔

甜瓜生火腿沙拉，主廚特調甜瓜醬汁佐生火腿沙拉～鮮甜生菜一旁還有烘乾蕃茄的甜味與Mozzarella起司，一盤毫不起眼的沙拉裡頭就有滿滿的細節與層次～愛了愛了

手沖宮崎和牛清湯、伊比利豬餃子清湯，手工迷你餃子超級可愛，雞高湯清爽 無負擔～

外面寒流來襲，在Nick’s 燒肉餐酒館吃飯喝上一碗熱湯無比暖心

感覺被Nick’s 燒肉餐酒館照顧得好好的～

熟成過後的櫻桃鴨胸，香氣更濃郁～細緻口感的鴨胸很迷人

鴨胸油脂在烤爐上逼逼波波～看了食慾大增～鴨皮香氣在嘴裡化開

黑豬手工刈包中間竟然是香菜美乃滋，不敢吃香菜的人不說還不知道噎！！！

月見雙拼鮭魚卵蓋飯～～什麼～～居然還有飯

邪惡蛋黃鮭魚卵劃開以後，肉燥飯沾滿蛋黃的甜味

鮭魚卵逼波口感層次豐富～一口接著一口吃光！！

日北宮崎A5和牛，A5和牛油質分布相當漂亮，五分熟口感搭配蔥鹽很涮嘴～

這時候好像要來一碗白飯呀～～除了肉品以外 一旁的蔬菜以及配色也是經過設計～

肉品一旁還有松阪豬、海鮮等！！！不單單只是在吃一種肉，套餐種類變化多元

每上一道菜除了是手機先食以外，搭配蔬菜一點也不膩口

跟朋友說好大家點不同的價位以及主餐，伊比利老饕這塊相信大家都非常熟悉就不多介紹

伊比利香氣搭配主廚特製的焦糖蘋果，帶出果香也綜合油脂的油膩。

焦糖蘋果好適合搭配一旁的配菜。

Nick’s 燒肉餐酒館的套餐內容物多樣，隨著個人想要怎麼搭配吃法都可行～

燒肉餐酒館可以體驗到一種新的生活態度

套餐可以另外點2 COMBO SAKES或是3 COMBO SAKES，搭配的清酒是由侍酒師調配在餐點之間搭配的

台中 Nick’s 燒肉餐酒館 晚上9:00以後會調整成酒吧的方式。

一樓則是高腳椅吧檯區域，背後清酒牆以及空間氛圍很舒服～

來這裡用餐 慶生聚餐最適合不過～

九點過後搖身一變 台中酒吧，除了有滷味以外，應該盡有的美味佳餚當然有不能輸！！！

最喜歡salami等等火腿盤一定要來上一盤～

吃肉喝酒，人生就是及時行樂！！趕緊出發囉

台中餐酒館 Nick’s 燒肉餐酒館 （訂位連結）
地址：台中市西區忠明南路142號
電話：04 2320 8142

喜歡我的文字及照片可以給我一個支持，你的一個讚，是我寫作的動力^^

FB：算命的說我很愛吃

IG：master_food_diary

 
 



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