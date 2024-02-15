礁溪寒沐酒店位於宜蘭礁溪，是寒舍餐旅旗下的自創品牌

酒店委託亞洲藝術家與全球知名國際酒店設計團隊LTW合作

將當代藝術策展概念「淡然寧靜」融合自然、名湯與文化，詮釋以大地為家、靜謐雅致的生活美學

酒店包含兒童休憩區、會館健身房及戶外游泳池等多種設施

是宜蘭高知名度的休閒度假型酒店!

其中包含礁溪寒沐酒店與礁溪寒沐行館2棟建築體，共有6種房型，總數190間

每間房間都有獨立的溫泉浴池，1樓也有露天溫泉「光之湯」可以與家人朋友一同享受

另外還有136坪的【樂未央】兒童休憩區

將戶外常見的山丘、洞穴、草皮…等自然地景，縮小融入在遊戲空間中

還提供迷你小火車、電競遊樂室等設施

不管是大朋友、小朋友都可以玩得盡興!

而寵沐苑(愛犬專屬)寵物旅館，也提供寄宿、安親服務

有中、小型犬體型的休息空間、戶外遊憩區及泡湯戲水池，讓毛小孩盡享尊榮的幸福時光。



近期更與與星宇航空攜手合作推出「沐遊東瀛」住房專案，每房每晚33,600元起

即可享受入住當晚MU TABLE自助餐廳的「沐饗東瀛美食祭」晚餐、翌日兩客早餐

再加贈雙人岩彩海鮮餐廳午間定食，以及星宇航空品牌小物與「名古屋機票乙張」!!!

可於2024年3月1日至2024年8月31日，指定區間不限平假日使用，把房客送至名古屋，體驗充滿歷史文化與美麗景致的日本旅遊景點。



而MU TABL 寒沐酒店自助餐廳位於酒店2樓!

擁有350坪的寬敞空間~由主廚嚴選新鮮在地食材呈現大地風味，有豐富百匯搭配各國特色佳餚

也因為鄰近東北漁港與南方澳漁港的絕佳地理位置

每日都會至大溪漁港或南方澳漁港採買從龜山島海域或其他海域直送的新鮮漁獲

並提供「現撈海鮮台」!可以挑自己想吃的魚!再由大廚們現煎上桌!

絕對是「五告青」!!!



「現煎現烤料理檯」則由廚師親自炙烤白蝦、扇貝、及松葉蟹腳等等新鮮海味

蟹腳吃起來肉質鮮嫩細膩，帶有淡淡的甜味~好吃~

「壽司海鮮檯」有鮭魚、鮪魚、鰹魚、鯛魚等多款現切生魚片

及色彩繽紛的「豪華五目散壽司」與「花壽司」

喜歡吃魚片或壽司的朋友千萬不能錯過

另外在去年12月15日到今年2月29日則推出午晚餐限定的「沐饗東瀛美食祭」

增加了「天婦羅」、「關東壽喜燒」、「章魚燒」、「U型海鮮手捲」等四大主題美食的屋台造型餐車

讓人感受濃厚的日式路邊攤風情

而且用餐一樣有機會抽中日本來回機票!可能美食吃著吃著就讓你去日本了啦!!!

天婦羅以日本廣島牡蠣、鮮蝦等食材，輕裹上加入冰水的特調麵糊，讓麵衣更顯酥脆爽口。

「關東壽喜燒」將洋蔥炒出甜味，加入昆布鰹魚高湯、味醂、醬油等，並以小火慢煮豆腐、野菇、白菜等時蔬入味，要食用的話再現場幫你涮肉片，沾上蛋液一起入口~恩~真的是又嫩又香!!!

「U型海鮮手捲」，可選擇「干貝搭鮭魚卵」或「甜蝦搭蝦卵」，下方舖上醋飯、苜蓿芽與小黃瓜

鮮甜的甜蝦、干貝~配上苜蓿芽與小黃瓜脆脆的口感~多層次的享受讓人欲罷不能~



精緻的甜點也必不可少，蛋糕、慕斯、果凍、馬卡龍等等都有

其中，外皮Q彈內餡飽滿的「草莓大福」、融合台灣在地桂花釀的和菓子「桂花羊羹」

苦甜交融的「抹茶生巧克力塔」，以及擬真富士山造型、以山葵鮮奶油做為翠綠山頂的「嗆辣富士山」創意乳酪等多樣化甜品，更是不能錯過喔!!!

還有一個很特別的地方是有「DIY日式調酒」吧台!

上面會有一些步驟提供參考~讓你輕鬆調出「Highball」(角嗨)、「梅子沙瓦」等居酒屋超人氣調酒。

是不是很酷啊(記得喝酒不開車喔)

而除了讓你酒足飯飽~住宿度假之外 寒沐現在還有全新外賣店「沐選」

提供豐富精美的伴手禮及外帶美食餐點， 包含烘焙糕點、冷凍商品、酒類飲品等超過百項商品。

如經典蛋黃酥、黑芝麻生乳捲、草莓啵啵等等



每日現烤經典蛋黃酥，以獨特工法烤至金黃酥香的外皮

包裹飽滿鹹蛋黃，酥脆外皮揉合細膩豆沙餡，香而不膩。

而且還幫你包的漂漂亮亮的!送禮絕對不漏氣!

度完假還能外帶各式甜點~送禮自用兩相宜!

真的很貼心~~~是不是有點心動呢!趕快來礁溪度假吧!!!

【 礁溪寒沐酒店「 MU TABLE 」自助餐廳 】

地址:宜蘭縣礁溪鄉健康路1號2F(礁溪寒沐酒店二樓)

電話號碼：03-9055716

營業時間：

早餐 07:00 AM-10:30 AM / 午餐 11:30 AM-02:00 PM

下午茶 02:30 PM-04:30 PM / 晚餐 05:30 PM-09:30 PM

官方網站

官方FACEBOOK https://www.facebook.com/mujiaoxihotel

官方IG https://www.instagram.com/mu_jiaoxihotel/

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