【水森水產】是少數結合了活體海鮮、火鍋、日式料理的餐廳

不管是海鮮控或是想吃日式料理的朋友，在水森都能享受到

而且除了菜單上的品項，還會有不定期的驚喜!!!

有時候滑滑水森的FB就會看到一些奇怪(?)的水產

或是到店的時候逛逛店內水族箱跟老闆許願~就會有各種新奇的海產可以大快朵頤啦!!!

水森水產位在大墩11街靠近東興路口，隔壁就有收費停車場很方便

店內空間共有兩層，一樓的空間以單人吧台式的座位為主，雙人以上或家庭用餐的位置，主要坐在二樓。

人多的話也有包廂可以預訂，不用怕被影響或吵到別人



如文頭所講的，這邊可以選擇火鍋套餐、單點烤海鮮、日式料理套餐及單點的日式料理

選擇相當多元，這次選擇了雙人的霸王海鮮鍋套餐，再加點一些海產及日式丼飯

海產新鮮自是不在話下，各種料滿滿的丼飯也是讓人看了口水直流



套餐包含玫瑰膏蟹、M9和牛、生食級干貝跟活體鮑魚等等(視店家菜單變化可能會有不同)

另外加點了烤帝王蟹腳、大生蠔跟小木盒海膽等等

哎唷喂呀這個蟹腳!

肉質豐滿，入口時質感鮮嫩，彈牙有勁。在咀嚼時，可以感受到蟹肉中濃郁的甜味，讓人食指大動。

這個木盒海膽也是不得了，滿滿一盒的新鮮海膽，配上醋飯跟海苔

不管是要直接吃或是包成握壽司、飯糰都任君選擇~入口都是滑嫩鮮甜~



各式滿滿一層料的小丼飯，有海膽小蓋飯、迷你蟹膏飯、比目魚飯、鮭魚卵飯還有松葉蟹飯

用料都很實在，配上滿滿一碗的醋飯~

有火鍋吃還有美味日式料理可以配~真的太讚啦!!!

另外還有這種月見綜合五小福

各種鮮甜海鮮一次滿足~

主角的鍋物當然也不能忽略

彭湃海鮮加和牛~和牛的油花分佈均勻，入口即化的口感讓人回味無窮。

然後那個滿滿蟹膏~

呈現出濃郁的鮮味和滑順的質感~要不是要留一些煮雜炊真的是會吃的一點不剩

鍋煮完之後用原本的鍋底~加入米飯、雞蛋、和蟹黃

配上蟹腳、干貝等海鮮，就是海味十足的高級痛風雜炊啦~~

水森水產因為現點現撈~海產絕對新鮮

加上還有日式料理的多元選擇

真的是約會、多人聚餐的好地方!

【水森水產】

地址:台中市南屯區大墩十一街165號

電話號碼： 04-23200109

營業時間：11:00–14:30, 17:00–21:30

IG:水森水產

FB:水森水產

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