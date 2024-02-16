台中越滿樓越式創意料理｜CP值超高的越式料理隱藏台中巷弄美食小吃，近豐樂公園捷運

無論天氣好壞，常外食的Kiwi總想換點新口味，這回Kiwi跟著朋友一起來台中吃美食！台中隱藏版的巷弄美食，越滿樓越式創意料理，位在台中南屯透天厝裡，越滿樓google評價很高，外觀真的屬於低調奢華的越式餐廳，越式料理以獨特口味擄獲老饕芳心，道道都很經典，我們忍不住點了幾道超人氣料理，像是蜜汁炸雞、酸辣海鮮河粉、涼拌牛肉河粉、酸辣生牛肉河粉、法棍越式麵包、河內炸春捲、薑黃豬肉煎餅、滿越醬炒雞翅、煉乳冰咖啡都是很推薦的明星商品，高CP值平價料理奢華的用餐～天啊！絕對要推上一推～

越滿樓越式料理在哪？

台中美食推薦越滿樓越式料理位在台中市南屯區文心南二路上，搭台中捷運至豐樂公園下車步行約12分鐘即可抵達目的地，隱藏版台中巷弄美食就在這裡，沒有老饕推薦Kiwi也不會曉得越滿樓越式料理呢！

越滿樓越式料理外觀環境

像我們朋友群中挺喜愛異國料理，一聽到老饕推薦，立馬約時間來越滿樓越式料理嚐鮮，越南創意料理中的每道料理，CP值超高，沒來吃的朋友快點將這家店列入美食口袋名單裡啦！

越滿樓越式料理內部用餐環境

頗有質感的台中美食越滿樓越式料理內部用餐環境很棒，座位數也不少，假日建議提早預約用餐以免需要等待。

打造越式古色古香的清幽雅緻的環境，用餐起來格外舒心，另外一區很適合包場，落地窗的環境下格外的自在放鬆。

台中美食很推薦越滿樓，寬敞空間適合家庭聚會、朋友聚會、公司聚餐，店裡也有提供兒童座椅，帶孩子來用餐也很適合唷！

越滿樓越式料理菜單

我們平時喜愛吃越式料理，對於菜單上的品項一點也不陌生，不過越滿樓有幾道讓我特別想要嚐鮮的，不小心劃單時就多點好幾道隱藏料理，像是蜜汁炸雞、酸辣海鮮河粉、涼拌牛肉河粉、酸辣生牛肉河粉、法棍越式麵包、河內炸春捲、薑黃豬肉煎餅、滿越醬炒雞翅、煉乳冰咖啡都是很推薦的明星商品，通通來上一份。

菜單上也有河粉、米線、涼拌系列、炒河粉、功夫炒飯、各樣經典料理，創意料理跟飲品都可以依照個人喜好來做點選，人多也可以以分食分享為主啦！

越滿樓越式料理餐點分享

越滿樓越式料理的餐點皆為現點現做，一道道別出心裁的料理，我們一桌點滿滿則需要耐心的等餐～

法棍越式麵包/越滿樓越式料理

法棍越式麵包在台中似乎已經快淹沒這大街小巷，不過越滿樓的法棍越式麵包以清爽口感取勝，如果人多很建議來個兩份分食又分享呦！

法棍越式麵包裡頭的餡料滿滿，Kiwi超熱愛外面的麵包酥脆到麵包屑一直滑脫，裡頭配料扎實完全包覆在其中，口口經典好吃，吃半個就差不多飽了啦～

涼拌青木瓜絲/越滿樓越式料理

不過Kiwi每回一看見涼拌青木瓜絲，總是想要點上一盤，這可是必吃的涼拌小物呀！

口味清甜再搭配新鮮番茄、小黃瓜、香菜、青木瓜與蘿蔔絲，再加上主廚特調醬，十分的入味，酸V酸V好開胃啊！

酸辣生牛肉河粉/越滿樓越式料理

這紅咚咚的湯頭便是酸辣生牛肉河粉，剛送上來那飄香的湯頭太撩人了！平常我們都會吃清燉、紅燒，但第一次吃到麻辣口感上也太特別了呢！真材實料的呈現，湯頭略帶酸辣不過以大骨熬湯、蔬菜及其他食材下去熬煮，自然甘甜的湯頭，美味度真的很棒！

大片的牛肉新鮮吸飽湯汁味道極好，加上生菜也將原先酸辣湯頭的微嗆味轉換成鮮美，美味度提升，一口接著一口很涮嘴也有飽足感！

涼拌牛肉河粉/越滿樓越式料理

越滿樓越式料理很符合大眾的口味，有些人喜愛吃重口味或是喜愛清爽涼拌，在這裡通通都有啦！

薄切的牛肉搭配很多菜菜的涼拌河粉記得要拌勻～豐富的配料再搭上主廚特製醬汁～刺激味蕾的同時，筷子不斷地攪拌食用，大口大口地吃起來，只有爽度滿滿！

酸辣海鮮河粉/越滿樓越式料理

如果你跟我一樣也喜愛吃海鮮，就可以來個滿漢料理，酸辣海鮮河粉，滿滿海鮮鋪陳，讓你完全無法擋！

數種海鮮集結於一碗，鮮蝦、蛤蠣、魚片都給得很大方，搭配生菜高麗菜絲、河粉，那飽飽的濃郁湯汁都依附在河粉上了，份量大又好吃！

薑黃豬肉煎餅/越滿樓越式料理

讓你意想不到的薑黃豬肉煎餅，以自製薑黃餅皮包起豬絞肉、洋蔥、紅蘿蔔跟小黃瓜，是一道很酷的創意料理。

猶如披著虎皮的微Q外衣，裡頭藏著很多餡料，底層還有生菜，清爽又可口。

河內炸春捲/越滿樓越式料理

越式料理中的生春捲跟炸春捲所包的餡料都不同呦！兩者都可以品嚐一下，我很喜歡越南料理的這道佳餚，同樣是必點的巷弄美食，獨家的口味與餡料，讓你沾起醬料也覺得很合搭。

斜切條狀的炸春捲，金黃酥脆內餡直接看得見，內容物有絞肉、木耳、芋頭、紅蘿蔔、冬粉，跟涼拌春捲的內餡截然不同，Kiwi兩樣都很推，小朋友才做選擇，通通來上一份啦！

涼拌春捲/越滿樓越式料理

涼拌春捲包的是米線、豬肉片、小黃瓜絲、胡蘿蔔絲，不自覺就會想吃光，對Kiwi來說只要吃到越式料理就會想點來試試看～像是一款百搭的必點小食。

蜜汁炸雞/越滿樓越式料理

生菜鋪滿圓盤，上層是一塊快雞腿肉塊，醃漬後再裹粉下炸，金黃酥脆的外衣較人難以抗拒。

爽口的外酥內嫩，雞腿肉也會噴汁，微妙的變化下，腿肉跟沾醬搭襯的恰到好處！

烤肉串米線/越滿樓越式料理

烤肉串米線在越南料理中很常見，可說是越南街道上隨處可見的小食，以日式沾麵形式來吃這道料理味道很棒呢！

美味可口的烤肉串也可以搭配旁邊的生菜、小菜與米線一起合搭著吃，夏季很推薦的一道，也是越南朋友推薦的佳餚呦！

滿越醬炒雞翅/越滿樓越式料理

滿越醬炒雞翅帶點甜味的表皮雞翅酥脆脆，是店裡的隱藏版美食～若來用餐可以詢問店家是否有這道呦！

用越南椰子糖去炒的醬能讓人允指回味的美食搭配這酥脆外衣的口感，甜甜的肉質鮮美好吃，不小心都要再打包一份回家追劇享用了。

煉乳冰咖啡/越滿樓越式料理

煉乳與咖啡擦出不同的火花，讓這杯平淡的嘎逼也瞬間變得很有滋味，穠纖合度恰恰好，螞蟻人必點！

台中美食越滿樓越式料理CP值超高，隱藏在台中南屯巷弄美食，走的是健康的創意料理，結合越南料理再加以變化，料理十分多元化，餐點現點現做，需耐心等待！Kiwi很推薦這幾道，蜜汁炸雞、酸辣海鮮河粉、涼拌牛肉河粉、酸辣生牛肉河粉、法棍越式麵包、河內炸春捲、薑黃豬肉煎餅、滿越醬炒雞翅、煉乳冰咖啡，很適合一年四季都來吃，喜愛吃越南料理的朋友可別錯過這家啦！