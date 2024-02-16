2024新北燈會在三重大都會公園舉辦，從2月16日至3月3日，今年主題是：龍騰新北 福曜雲霄🐲，將眾多諸神奇獸融入燈光藝術中，呈現一幅山海經的奇幻世界。

來到這邊逛逛，像是走入了一個充滿驚喜與美妙的燈光之境，一起來感受元宵節的氛圍吧！

📸：2024新北燈會｜龍騰新北，福曜雲霄

📧地址：241新北市三重區水漾路一段｜新北大都會公園｜熊猴森樂園

📆日期：2024/02/16~03/03

🏮週一至週四：18:00~22:00

🏮週五至週日：02/28 18:00~22:30

🏮主燈表演時段：18:00-22:00，每30分鐘1場。

☑有料停車🚗｜廁所 🚾。

☑活動相關資訊依照官方公告為主：https://newtaipei.travel/zh-tw/calendar/detail/2273

▼龍年主燈：龍騰新北 福曜雲霄。

新北燈會分為9大主題燈區，每個燈區都有其獨特的故事和設計。

氣勢磅礡的青龍主燈，彷彿像是穿越了時空，來到了2024年，不管是鳳凰展翅｜天馬翱翔，還是九尾狐的神秘氣息，每一個主題燈區，都讓人們置身於一個神話故事中。

而且主燈也會有燈光秀，青龍變化七色彩，隨著燈光以及特效音樂的襯托，像是遨遊飛翔來到了新北市，賜福給人民。

除了主題燈區外，燈會還有一系列的精彩活動項目演出，相信在元宵的節日氛圍中，有新春喜悅的氣息。

▼鴻運龍來

Q版討喜的諸天神佛燈飾，有神農大帝｜玄天上帝｜觀世音菩薩｜媽祖，秀出五顏七彩的絢麗立體效果，相信在神明的

庇佑加持之下，今年大家都可以平安喜樂365天！

▼歡迎龍Stay

新北燈會不僅有傳統燈藝的展出，今年還有異國風味的展示區，像是來到地球村一樣，讓燈會呈現出多元的文化魅力。

▼新北龍賀

當然也有新北各區鄉鎮的特色，像是平溪的天燈，猴硐的貓村也來參一腳。

▼龍來熊猴森

三重的辰光橋在夜晚橋上綻放著藍色的光芒，如同星星一樣的耀眼。

行走漫步穿越星座光廊，來找尋一下屬於自己的星座圖像；另外在橋上往下俯瞰燈會展場，也會有不同的視野美景。

這邊也有傳統的燈籠造型展出，各式各樣的燈籠彩繪，畫上龍年滿滿祝福的圖案｜文字，果然～數大就是美！

這樣一排排的展示高掛，真的超美，粉好構圖｜拍照。

▼龍光煥發

還有來自各地的美食專區，今年美食街佈置的非常精緻，粉有過年元宵的氛圍。

沒有想到逛逛欣賞燈會之外，還可以吃到各地美食，真是太幸福了！

近期台灣各縣市都在舉辦2024的元宵燈會；如果有興趣的朋友，可以把握時間，前來三重大都會公園走走～逛逛～