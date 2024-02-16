新竹．台灣水鹿咖啡Sambar Café（二訪）

近新竹市政府巷弄裡，有間有著原民特色的台灣水鹿咖啡Sambar Café

重新裝潢後整體環境變的更明亮，也保留不少原民特色的元素在裡頭

提供的餐點種類和初訪時不大一樣，品項有變少且價格變貴些

但相同的是，仍將小米酒、馬告和小米等原民食材融入在餐點之中

提供單品咖啡、義式咖啡、各式茶飲和氣泡飲（約$100~$250,單品咖啡較貴）

餐點目前僅有四款餐點（烤餅/輕食類）價格約$220~$300

另外也有具特色的甜點及有著原民圖騰的手工餅乾可選擇喔

改裝後的台灣水鹿咖啡變得更有質感，餐點也更集中及精緻化

雖有變貴了些，但品質一樣有著高水準的喔

台灣水鹿咖啡_室內環境（座位區）

一進門，門口旁的落地窗位置應算是唯一沒有變的

其它不管是裝潢風格、動線、廚房工作區和座位區都有更動

整體來說，改裝前後的調整的幅度還不小

座位區是圍繞著櫃檯（工作檯）的設計

木質風的桌椅，多為2-4人的座位，約有20個座位

和初訪時一樣，店裡有不少和原民相關元素的擺設或圖樣

廁所也和之前一樣，位在走廊最尾端的右側

櫃檯及工作區和初訪時不同，移到了更接近店門口的地方

抬頭一看天花板發現樑柱有有著原民的元素很吸睛

選定座位後再來櫃檯點餐和結帳

除了現金外也可以LINE PAY

櫃檯前有小小的自助區，水和餐具自取即可

櫃檯上有一台放有甜點的小冰箱

這天的甜點有小米酒提拉米蘇、馬告可可千層和小米乳酪蛋糕

三款都採用原民常用的食材來製作（小米酒&馬告）

甜點價格約落在$120~$200不等

台灣水鹿咖啡_菜單

台灣水鹿咖啡的菜單有兩頁

第一頁是飲品的部份，有單品咖啡、義式咖啡、茶和氣泡飲

價格約$100~$250不等（單品咖啡較貴）

餐點提供的種類較初訪時少了些

目前僅有四款餐點，價格約$220~$300

其中兩款餐點名稱都取的蠻特別的

有興趣的人可以自行參考上圖的菜單介紹喔

台灣水鹿咖啡_餐點

雖然餐點選擇變少，但我們一家四口還是點了各自想吃的來分食



「剝皮辣椒雞肉烤餅$260（附洛神花茶）」

點餐有附美式咖啡或洛神花茶二擇一

尊喜歡洛神花，所以選了洛神花茶來搭配

冰冰涼涼帶有酸甜滋味的洛神花茶，好喝

這剝皮辣椒雞肉烤餅也好好吃

剛好分成四小塊，一人一塊嘟嘟好

外層酥脆的烤餅，裡面夾有剝皮辣椒+雞肉+起司

鹹香中帶點微辣且還會牽絲的滋味和口感很好吃

搭配清爽的沙拉和地瓜，讓人吃的有飽足感且意猶未盡

「綜合水果茶$180」

水果茶也蠻大一壼的，裡面也放有不少新鮮水果果實

熱熱的且帶點微酸的滋味也好喝

「圖騰拿鐵$120」

咖啡一樣好喝而且份量蠻大一杯的，CP值很不錯

咖啡杯杯身是不規則的形狀，除了有咖啡拉花之外還有原民圖騰

「小米乳酪蛋糕$120」

其實三款甜點都很想點來吃吃看

但最後挑了大人小孩都可接受的小米乳酪蛋糕

除了有原民風格的擺盤，一旁還有鮮奶油可沾著一起吃

乳酪蛋糕的份量也很足，是帶有紥實的口感

微酸微奶的滋味很剛好，吃來不會覺得膩

搭配底層的消化餅乾，更讓昕妹妹吃到欲罷不能

「圖騰餅乾$20」

雖然沒有多點一份甜點，但一樣點了圖騰餅乾

寫文章時發現，原來這次挑的和初訪時挑的是同一款吔，哈~

但不管是不是同一款，餅乾也一樣都好吃

【後記】

去年四月初訪位在新竹大同路上的台灣水鹿咖啡

造訪後沒多久店家就進行店面整修

所以相隔一年半，這回是改裝後第一次來

二訪的菜單不大一樣了，價格有比較貴一些些

但整體環境和餐點都一樣很不錯

下次有機會也同樣會想再來三訪這樣

具有原民特色的咖啡館，也在此再次推薦給大家喔~

【延伸閱讀】

初訪：台灣水鹿咖啡Sambar Cafe

【新竹】「台灣水鹿咖啡Sambar Café．將小米酒.馬告入菜的原民特色咖啡館（高CP值/甜點/輕食/不限時/近市政府）」

【新竹】「9Coffee Roasters九慕手烘咖啡專門店．平價且不限時的老宅廢墟風咖啡館（複合式經營/復古懷舊/不染 Cocktail Bar/近市政府.東門圓環）」

【新竹】「那顆桔子| 瓏之陶咖啡．有小陽台的文青老宅咖啡（手作甜點/戚風蛋糕/司康/鹹食/陶鍋手捻咖啡烘焙/單品咖啡喝到飽）」

【新竹】「屬孰_bleong to．隱身在東門市場巷弄裡飄香的美味司康專賣（堅果餅乾/常溫甜點/日式文青風/復古選物）」

【新竹】「貳參咖啡23 Coffee Roasters．有天井的不限時老宅咖啡（手沖單品/4吋戚風蛋糕/寵物友善/近大遠百）」

【新竹】「FOX.CONE coffee & bakes，小巧精緻的澳式風格咖啡館（手作司康/磅蛋糕/英式椰棗太妃蛋糕/澳式特選茶飲/近新竹火車站）」

【新竹】「言謝咖啡Thank U Cafe（自家烘焙/精品手沖咖啡/手作甜點/輕食/司康/經國路）」

【新竹】「飛行樹屋咖啡Treehouse Cafe X B_loved Treehouse Bistro樹屋餐酒館（紅磚老房/異國料理/手作甜點/塔羅牌/藝術課程）」

更多新竹美食請點此…

店家/景點資訊

店家名稱：台灣水鹿咖啡Sambar Café

所在地址：新竹市大同路202號

營業時間：日 二 三 四 五 六 09:00-18:00

店家電話：03-525-1913

評價：★★★★★

備註資訊：

*不定期公休請留意粉絲團貼文

*實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告為主 Google即時導航