新竹．台灣水鹿咖啡Sambar Café（二訪）
近新竹市政府巷弄裡，有間有著原民特色的台灣水鹿咖啡Sambar Café
重新裝潢後整體環境變的更明亮，也保留不少原民特色的元素在裡頭
提供的餐點種類和初訪時不大一樣，品項有變少且價格變貴些
但相同的是，仍將小米酒、馬告和小米等原民食材融入在餐點之中
提供單品咖啡、義式咖啡、各式茶飲和氣泡飲（約$100~$250,單品咖啡較貴）
餐點目前僅有四款餐點（烤餅/輕食類）價格約$220~$300
另外也有具特色的甜點及有著原民圖騰的手工餅乾可選擇喔
改裝後的台灣水鹿咖啡變得更有質感，餐點也更集中及精緻化
雖有變貴了些，但品質一樣有著高水準的喔
台灣水鹿咖啡_室內環境（座位區）
一進門，門口旁的落地窗位置應算是唯一沒有變的
其它不管是裝潢風格、動線、廚房工作區和座位區都有更動
整體來說，改裝前後的調整的幅度還不小
座位區是圍繞著櫃檯（工作檯）的設計
木質風的桌椅，多為2-4人的座位，約有20個座位
和初訪時一樣，店裡有不少和原民相關元素的擺設或圖樣
廁所也和之前一樣，位在走廊最尾端的右側
櫃檯及工作區和初訪時不同，移到了更接近店門口的地方
抬頭一看天花板發現樑柱有有著原民的元素很吸睛
選定座位後再來櫃檯點餐和結帳
除了現金外也可以LINE PAY
櫃檯前有小小的自助區，水和餐具自取即可
櫃檯上有一台放有甜點的小冰箱
這天的甜點有小米酒提拉米蘇、馬告可可千層和小米乳酪蛋糕
三款都採用原民常用的食材來製作（小米酒&馬告）
甜點價格約落在$120~$200不等
台灣水鹿咖啡_菜單
台灣水鹿咖啡的菜單有兩頁
第一頁是飲品的部份，有單品咖啡、義式咖啡、茶和氣泡飲
價格約$100~$250不等（單品咖啡較貴）
餐點提供的種類較初訪時少了些
目前僅有四款餐點，價格約$220~$300
其中兩款餐點名稱都取的蠻特別的
有興趣的人可以自行參考上圖的菜單介紹喔
台灣水鹿咖啡_餐點
雖然餐點選擇變少，但我們一家四口還是點了各自想吃的來分食
點餐有附美式咖啡或洛神花茶二擇一
尊喜歡洛神花，所以選了洛神花茶來搭配
這剝皮辣椒雞肉烤餅也好好吃
剛好分成四小塊，一人一塊嘟嘟好
外層酥脆的烤餅，裡面夾有剝皮辣椒+雞肉+起司
鹹香中帶點微辣且還會牽絲的滋味和口感很好吃
搭配清爽的沙拉和地瓜，讓人吃的有飽足感且意猶未盡
水果茶也蠻大一壼的，裡面也放有不少新鮮水果果實
熱熱的且帶點微酸的滋味也好喝
咖啡一樣好喝而且份量蠻大一杯的，CP值很不錯
咖啡杯杯身是不規則的形狀，除了有咖啡拉花之外還有原民圖騰
其實三款甜點都很想點來吃吃看
但最後挑了大人小孩都可接受的小米乳酪蛋糕
除了有原民風格的擺盤，一旁還有鮮奶油可沾著一起吃
乳酪蛋糕的份量也很足，是帶有紥實的口感
微酸微奶的滋味很剛好，吃來不會覺得膩
搭配底層的消化餅乾，更讓昕妹妹吃到欲罷不能
「圖騰餅乾$20」
雖然沒有多點一份甜點，但一樣點了圖騰餅乾
寫文章時發現，原來這次挑的和初訪時挑的是同一款吔，哈~
但不管是不是同一款，餅乾也一樣都好吃
【後記】
去年四月初訪位在新竹大同路上的台灣水鹿咖啡
造訪後沒多久店家就進行店面整修
所以相隔一年半，這回是改裝後第一次來
二訪的菜單不大一樣了，價格有比較貴一些些
但整體環境和餐點都一樣很不錯
下次有機會也同樣會想再來三訪這樣
具有原民特色的咖啡館，也在此再次推薦給大家喔~
【延伸閱讀】
初訪：台灣水鹿咖啡Sambar Cafe
【新竹】「台灣水鹿咖啡Sambar Café．將小米酒.馬告入菜的原民特色咖啡館（高CP值/甜點/輕食/不限時/近市政府）」
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店家/景點資訊
- 店家名稱：台灣水鹿咖啡Sambar Café
- 所在地址：新竹市大同路202號
- 營業時間：日 二 三 四 五 六 09:00-18:00
- 店家電話：03-525-1913
- 評價：★★★★★
- 備註資訊：
*不定期公休請留意粉絲團貼文
*實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告為主
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