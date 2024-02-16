今天帶大家來林口吃午餐、喝下午茶！

【A Bar-福容大飯店 桃園機捷A8店】

位於飯店5樓的A Bar，共計100個座位，

擁有270度環景落地窗的視野，環境相當迷人！

A Bar除了是夜晚是酒吧，白天也提供西式簡餐和下午茶的餐點服務，

平日輕食午餐$299起、雙人下午茶$680元，

非常適合商務、聚餐、情侶約會！

#林口美食 #林口下午茶 #林口聚餐

【ABar】

地址：桃園市龜山區復興一路2號5F

捷運： A8長庚醫院站 ，步行1分鐘

電話：03-3288600 #8725

營業時間：11:30-23:00、週末及假日15:00-23:00

官網：

▼步入充滿Lounge氛圍的A Bar，

圓頂天花板襯托著暖黃光的水晶吊燈，

色彩飽合的大紅色沙發也巧妙的點綴出奢華感，

但最吸引人的還是那270度的環景落地窗，

整座林口市景一覽無遺，

這是白天來用餐的份外驚喜！

【A Bar菜單】

✅主餐/輕食$299起！(2024/2/29前，平日11:30-14:00限定)

有美式牛肉起司漢堡、番茄海鮮義大利麵、總匯三明治、蝦仁蛋炒飯、香煎海鱸魚…等等，

亦可加價+$180~$280升級套餐。

✅英式雙人下午茶只要$680！(優惠至2024/12/31)

供應時間：(一~五)14:00-17:00、(六日)15:00-17:00

✔️餐點另加10%服務費

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今天和朋友一起來聚餐，

點了三款不同的主餐來試試！

上菜速度還蠻快速的，

很適合在林口上班的朋友們，

趁午休時間來享受美味的餐點~

【香煎海鱸魚】$399

餐點配色很繽紛，讓人食慾大開~~😍

鱸魚已去骨去魚刺相當貼心，

單吃香酥，肉質也緊實細膩，

搭配乳白色的海鮮奶醬，吃起來更濃郁鮮美！

▼配菜有玉米、蕃茄、綠花椰菜，

多款食蔬營養更均衡！

【無酒精莫西多】$200

上班午休時間也可以來一杯無酒精特調，

撫慰疲憊的心靈~~💕

【漁夫海鮮義大利麵】$299

多款海鮮給料大器，

有3尾鮮蝦、蛤蜊、淡菜、花枝，相當豐盛！

選用的是義大利細圓麵條，

飽吸著酸香又濃郁的蕃茄紅醬，

每一口都過癮！😋

【新榨柳橙汁】$180

新鮮現榨，原汁原味更健康！

【牛肉漢堡】$299

看起來相當誘人的培根起司牛肉漢堡，

一旁還有生菜、蕃茄、酸黃瓜、小黃瓜，

可以自行搭配食用，吃法百變，

隨餐還附上薯條令人滿足感大增！😍

▼自行DIY搭配出色彩繽紛的漢堡包，

視覺、味覺都升級了！哈哈！

一口咬下層次感很足，

只可惜但漢堡排稍乾了點，

如果可以加點美奶滋或是芥茉醬來滋潤一下應該會更好！

▼薯條一定要趁熱吃，

酥酥脆脆，太好吃啦~~~

【英式雙人下午茶】$680

傳統英式三層下午茶，

包含鹹點、甜點、新鮮水果，

$150元下以咖啡、茶飲任選兩杯，

(可補差更換其它無酒精飲料)

三層下午茶看起來優雅也給人滿滿的儀式感，

最適合帶姐妹或閨蜜一起來品嚐！

▼第一層：鹹點

(沙嗲牛肉串、煙燻鮭魚捲、鮮蝦軟法披薩)

鹹點小食相當有水準，我們都很喜歡！

牛肉沙嗲，牛肉軟嫩多汁，濃郁的沙嗲風味讓人驚喜！

煙燻鮭魚捲，整個組合的搭配非常和諧，有層次且好吃！

鮮蝦軟法披薩，起司風味足，軟法麵包鬆軟綿密，好吃到允指！

▼第二層：甜點

(可麗露、馬卡龍、閃電泡芙、手工司康附果醬)

迷你版的甜點小巧可愛無負擔，

閃電泡芙，藏著檸檬內餡，吃起來酸甜不膩！

可麗露，脆皮的咬感一流，焦苦卻叫人沉迷！

司康，外酥內鬆越嚼越香，抹上果醬好吃到走心！🤤

▼第三層：季節水果

(柳橙、西瓜、葡萄、橘子、哈密瓜)

五款水果新鮮豐盛！

▼少女與三層下午茶自拍！

快樂就是這麼簡單~~😂

【美式咖啡、錫蘭紅茶】

既然是下午茶當然飲品也是很重要，

飯後來杯香濃咖啡、茶飲，讓味蕾更滿足！💕

《蛋寶543》

位於林口A8福容大飯店5F的【A Bar】

鄰近A8環球、林口長庚醫院站，交通方便，

以270度環景玻璃屋聞名，視覺很遼闊，

氣氛佳，空間寬廣、座椅舒適得讓人感覺像躺在棉花糖裡，

輕食午餐好吃、份量足且價位親民，

下午茶餐點的 canapes & cookies 更是令人感到幸福，

推薦大家來A Bar用餐，

感受午餐與下午茶的愜意時光！💕

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