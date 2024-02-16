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北九州的門司港可以搭船到對岸的下關【唐戶市場】，船程只要5分鐘左右非常近。來【唐戶市場】吃海鮮、嚐河豚也很有東京築地市場的感覺哦。如果門司港＋唐戶市場及周邊景點好好逛的話，玩個一整天都沒問題，還可以順遊馬關條約簽屬地所在的「日清紀念館」及 摩天輪附近的海響館看海豚表演及各種奇特的河豚哦

推薦住宿：福岡索拉利亞西鐵酒店、

唐戶市場 景點資訊

地址： 5-50 Karatocho, Shimonoseki, Yamaguchi 750-0005日本

營業時間：10:00~15:00，星期日及假日08:00-15:00

建議早點來比較好，不然就賣光了

電話： +81 83-231-0001

休市日期：官網唐戶市場營業時間

唐戶市場 交通如何去

門司港到下關 船票及交通時間

JR 門司港車站附近的乘船處搭船約5分鐘，就可以到對岸的下關了

幾乎一小時有三班船!! 很方便

門票日幣400元

門司港到下關

我們到了門司港的碼頭準備搭船

這棟建築物，便是購買前往下關船票與搭船的地方

幾乎一小時有三班船!! 很方便

這是我們要搭的船

沿著指示牌上船就可以了，非常方便

如果有時間想體驗海底隧道，穿梭兩地也可以，但要花上30-40分鐘左右!!

上船後可以選擇坐在船艙內還是上層甲板

其實只有5分鐘船程，當然要選擇吹吹風享受美景啊

只是~~~~~~海風夾帶浪花而來，上層甲板的人都溼成一片!!! XDDDD

全部的人都很狼狽啊，但大家都笑翻了，真的沒想到風浪會那麼大啊

門司港的對岸就是下關唐戶市場了

這個長約一公里寬的海峽，連接九州與本州

一邊是「九州島福岡縣北九州市門司港」，一邊則是「本州島山口縣下關市」

現在「關門海峽」便是取下關與門司中的兩個字而來。而且這片關門海峽也是和歷史上頂頂有名的馬關條約有關!!

馬關條約的「馬關海峽（ばかんかいきょう）」就是如今「關門海峽」的舊稱

而當年的台灣就是在這裏被清廷割讓給日本的!!

如果不搭船的話，現在可以徒步走過海底隧道穿梭在兩個區域

唐戶港的售票口

巖流島是昔日日本劍聖宮本武藏宮和佐佐木小次郎決鬥的地點

畫面左邊的建築就是海響館 ( 水族館)

這裏的河豚料理非常有名，到處都有河豚的可愛公仔

唐戶市場 必吃海鮮

這個漁市場同時也是海鮮市場。在一樓就有不少美食。各式店家、攤位共有數十家，非常好逛

這裏真的很多河豚料理，可以現買現吃

好大一盤，25000元

我們在這家買的!! 所以才敢比較近一點拍XD

100日幣的生魚片握壽司，便宜又好吃

這間也有炸物

附上佐料可以現買現吃很方便

各式新鮮海鮮井

一千元就有了哦

這家冠上唐戶名物，應該也很不錯吧

一盤1000元哦，來這裏不吃對不起自已啊

如果有機會買鮮魚的話，這樣的價錢也很不錯哦

我們買了3000元日幣的握壽司

這個份量少，但肉品比較高級，也是3000元

在市場買完後，大家都到一旁的濱海步道大塊朵頤!!

這裏可以看到關門海峽及關門橋!!

如果往關門大橋方向走，大約7-8分鐘就會到日清講和紀念館及赤間神宮



往摩天輪的方向，步行約6-7分鐘就可以海響館(水族館)

在海邊吹吹海風吃個美食，真的好享受啊。下次來北九州門司港一遊，不妨也可以這樣玩哦

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