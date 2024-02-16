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北九州的門司港可以搭船到對岸的下關【唐戶市場】，船程只要5分鐘左右非常近。來【唐戶市場】吃海鮮、嚐河豚也很有東京築地市場的感覺哦。如果門司港＋唐戶市場及周邊景點好好逛的話，玩個一整天都沒問題，還可以順遊馬關條約簽屬地所在的「日清紀念館」及 摩天輪附近的海響館看海豚表演及各種奇特的河豚哦
推薦住宿：福岡索拉利亞西鐵酒店、
唐戶市場 景點資訊
- 地址： 5-50 Karatocho, Shimonoseki, Yamaguchi 750-0005日本
- 營業時間：10:00~15:00，星期日及假日08:00-15:00
- 建議早點來比較好，不然就賣光了
- 電話：+81 83-231-0001
- 休市日期：官網唐戶市場營業時間
唐戶市場 交通如何去
門司港到下關 船票及交通時間
JR 門司港車站附近的乘船處搭船約5分鐘，就可以到對岸的下關了
幾乎一小時有三班船!! 很方便
門票日幣400元
門司港到下關
我們到了門司港的碼頭準備搭船
這棟建築物，便是購買前往下關船票與搭船的地方
幾乎一小時有三班船!! 很方便
這是我們要搭的船
沿著指示牌上船就可以了，非常方便
如果有時間想體驗海底隧道，穿梭兩地也可以，但要花上30-40分鐘左右!!
上船後可以選擇坐在船艙內還是上層甲板
其實只有5分鐘船程，當然要選擇吹吹風享受美景啊
只是~~~~~~海風夾帶浪花而來，上層甲板的人都溼成一片!!! XDDDD
全部的人都很狼狽啊，但大家都笑翻了，真的沒想到風浪會那麼大啊
門司港的對岸就是下關唐戶市場了
這個長約一公里寬的海峽，連接九州與本州
一邊是「九州島福岡縣北九州市門司港」，一邊則是「本州島山口縣下關市」
現在「關門海峽」便是取下關與門司中的兩個字而來。而且這片關門海峽也是和歷史上頂頂有名的馬關條約有關!!
馬關條約的「馬關海峽（ばかんかいきょう）」就是如今「關門海峽」的舊稱
而當年的台灣就是在這裏被清廷割讓給日本的!!
如果不搭船的話，現在可以徒步走過海底隧道穿梭在兩個區域
唐戶港的售票口
巖流島是昔日日本劍聖宮本武藏宮和佐佐木小次郎決鬥的地點
畫面左邊的建築就是海響館 ( 水族館)
這裏的河豚料理非常有名，到處都有河豚的可愛公仔
唐戶市場 必吃海鮮
這個漁市場同時也是海鮮市場。在一樓就有不少美食。各式店家、攤位共有數十家，非常好逛
這裏真的很多河豚料理，可以現買現吃
好大一盤，25000元
我們在這家買的!! 所以才敢比較近一點拍XD
100日幣的生魚片握壽司，便宜又好吃
這間也有炸物
附上佐料可以現買現吃很方便
各式新鮮海鮮井
一千元就有了哦
這家冠上唐戶名物，應該也很不錯吧
一盤1000元哦，來這裏不吃對不起自已啊
如果有機會買鮮魚的話，這樣的價錢也很不錯哦
我們買了3000元日幣的握壽司
這個份量少，但肉品比較高級，也是3000元
在市場買完後，大家都到一旁的濱海步道大塊朵頤!!
這裏可以看到關門海峽及關門橋!!
如果往關門大橋方向走，大約7-8分鐘就會到日清講和紀念館及赤間神宮
往摩天輪的方向，步行約6-7分鐘就可以海響館(水族館)
在海邊吹吹海風吃個美食，真的好享受啊。下次來北九州門司港一遊，不妨也可以這樣玩哦
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