蘆洲早午餐推薦「三寶爸Brunch」，這間以蜂蜜為主題的早餐店，裝潢溫馨可愛充滿童趣，是我目前看過最可愛的蘆洲早餐店，店內環境整理得非常棒，之前還看到三重人打卡推薦稱讚。

「三寶爸Brunch」菜單從輕食早午餐到義大利麵、燉飯等品項都有，早餐和午餐都能吃到，其中融入自家生產的蜂蜜製作的創意料理更是有特色。

蘆洲早餐推薦 三寶爸Brunch 地址

「三寶爸Brunch」位在台北捷運徐匯中學站附近，步行約5分鐘，門口就是公車站牌溪墘站，開車可以停在溪墘公園地下停車場，步行約4分鐘，附近有很多機車停車格，地點這裡位於蘆洲跟三重交界處，搭乘大眾運輸或是自行開車都相當方便！

店門口的裝潢可愛充滿童趣，以蜂蜜為主題的意象相當明顯。

三寶爸Brunch

地址：新北市蘆洲區中山一路105號

電話：0282816454

營業時間：07:30–14:30 (週一公休)

粉絲團：三寶爸Brunch

食記：【蘆洲早餐】三寶爸Brunch，以蜂蜜為主題的蘆洲早午餐推薦

蘆洲早餐推薦 三寶爸Brunch 環境

門口擺設許多可愛的貓咪公仔。

貼心的設置可以掛雨傘跟雨衣的吊架。

走進室內先看到佈置可愛的拍照打卡區，會因應節日不同改變裝飾。

走進室內好舒服

明亮的採光加上蜂蜜主題風格裝潢可愛

座位從四人、雙人到靠窗的單人座位都有

還設有插座使用，環境舒適還有小巧思設計

靠窗的座位還有插座，這裡也有提供WIFI可以上網。

如果平日不用上班趕時間，帶著筆電來這吃早餐享受悠閒氛圍也很棒。

點好餐拿到櫃台結帳，店員態度親切，頭上還帶著可愛的帽子，來的時候剛好是聖誕節，不知道過年會不會變成好彩頭的裝扮，哈！

這裡提供Line Pay和街口等行動支付方式結帳。

餐點現點現做

櫃檯旁的告示提醒餐點要等多久

店內設有自助區，擺放醬料和餐具

喜歡吃辣的一定要加加他們的辣椒

用完餐記得自行拿到櫃檯旁邊回收。

蘆洲早餐推薦 三寶爸Brunch 菜單價錢

三寶爸早午餐菜單價錢

早餐選擇品項多，第一次看到真的會陷入選擇障礙。

吐司、漢堡、蛋餅…等早餐輕食，也有義大利麵、燉飯、鐵板麵、炒泡麵可以選擇，其他還有拼盤類的套餐系列，不知道怎麼選可以參考菜單上的必吃熱銷款。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

蘆洲早餐推薦 三寶爸Brunch 餐點推薦

套餐系列-中式餐($120)

三寶爸早午餐的套餐系列，中式套餐有蔥抓餅加蛋、米腸、薯條和純蜜晶凍。

蔥抓餅酥脆的外皮加上軟嫩的雞蛋香氣十足，帶點鹹香的米腸很有飽足，沾辣椒很好吃，酥脆的薯條單吃就很夠味，用蜂蜜做的果凍風味特別。

用自家生產的蜂蜜做成果凍，Ｑ彈的口感加上蜜香，味道很不錯呢！

打拋豬蛋餅($65)

帶著微微脆度的蛋餅，自製的內餡是微辣的打拋豬肉，是重口味的蛋餅推薦，如果喜歡吃更辣一定要搭配。

鮪魚玉米蛋餅 加牽絲($60)

鮪魚玉米蛋餅可以另外加價起司和牽絲

鮪魚玉米鹹甜的味道加上香濃的乳酪絲

內餡很有飽足感，味道也很搭

冬蔭功義大利麵($115)

冬蔭功口味的義大利麵還是我第一次見到

麵體Ｑ彈，和冬蔭功獨特的酸辣味及香料味還蠻搭的

配料還有鮮蝦跟花椰菜

黑胡椒麵加蛋($68)

我們選了Ｑ麵搭配味道辛香的黑胡椒醬

Ｑ麵很特別，比烏龍麵還Q

軟Ｑ滑順很吸醬汁，上面還有一顆黃橙橙的太陽蛋

甜言蜜語雞蛋仔($65)

一顆顆看起來Q彈酥脆的雞蛋仔，口感好酥好酥

直接淋上自製蜂蜜，嘴裡蔓延著甜滋滋的味道跟淡淡奶香

來這一定要試試招牌蜂蜜相關的餐點

純蜜紅茶($40)、蜂蜜微氣泡飲($40)

不僅餐點種類豐富有創意，在飲料方面也特別用心

尤其是採用天然蜂蜜調製的純蜜飲料，讓我覺得很驚艷

點了純蜜紅茶跟蜂蜜微氣泡飲，帶著蜂蜜香甜風味非常好喝

泰味雙重奏($70)

除了純蜜飲料，這款泰式風味的飲品也很不錯。

點餐後加10元還可以吃霜淇淋

因為三寶爸是養蜂人家，除了在餐點飲品加入蜂蜜

這裡也有販售蜂蜜相關的產品

平常就愛喝蜂蜜＋檸檬，離開又帶了幾瓶回家

現場還有蜂箱展示，裡面都是真的蜜蜂。

還有各種罐裝的蜂蜜供現場客人購買。

現場喝了幾款蜂蜜飲料不錯，我們也帶了幾罐蜂蜜回去。

位於蘆洲跟三重交會處的這間「三寶爸Brunch」，菜單種類品項眾多有創意，舒適的環境跟親切的服務，是蘆洲早午餐店推薦，而且這裡就有賣純蜂蜜，不用再大老遠的跑去外縣市買。

三寶爸Brunch

地址：新北市蘆洲區中山一路105號

電話：0282816454

營業時間：07:30–14:30 (週一公休)

粉絲團：三寶爸Brunch

食記：【蘆洲早餐】三寶爸Brunch，以蜂蜜為主題的蘆洲早午餐推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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