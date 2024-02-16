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台南市仁德區吃。台南|仁德區。「十三碳烤便當店」網絡Goole65則評論獲得4.9顆星好評，招牌燒肉便當經常提早銷售一空「

2024-02-16 13:10:08 樂天小高&樂天人生 人氣：107
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2354篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 仁德區

造訪商家：十三碳烤便當店
place台南市仁德區中清路115號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位在仁德區中清路外頭掛上紅色布條很顯眼。

今天晚上不開伙決定購買便當回家當作晚餐，因此網絡搜尋發現這間「十三碳烤便當」評價很好，下午5點直接驅車前往購買回家享用，小高來的店家時燒肉便當竟然銷售一空，退而求其次選擇碳烤雞腿跟碳烤排骨回家享用，小高品嚐完覺得很美味定價合理，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

鐵皮屋店面外放置炭烤檯做起生意，裡頭燈光很明亮環境整潔。 

炭烤檯上有掛菜單供自取自行畫選。 

店裡面有放置桌椅供客人坐下來用餐，大部份的客人都選擇外帶或外送服務。 

 店面大部分空間料理廚房用餐區域較狹窄。

老闆本人掌廚進行各式燒烤的工作，從外面就會聞到碳烤飄散出的香氣。 

這張是店家的點菜單供顧客自行畫選，便當種類有很多可挑選定價合理。 

小高就選擇碳烤雞腿便當80元與碳烤排骨便當80元。 

碳烤雞腿便當80元。 

這便當總共有三樣店家自行調配的配菜，表面有隻烤雞腿超吸睛的，裡面配菜整體口感還不錯吃。 

 

這隻雞腿應是俗稱的棒棒腿醃製很入味，雞腿肉充滿碳烤香氣軟Q非常好吃。 

這是碳烤豬排便當80元。 

 

這排骨醃漬很入味很像是比較厚實的燒肉，肉質紮實不柴非常好吃。 

 天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：十三碳烤便當店」用餐空間還可接受，服務親切，整體口感水準之上定價合理範圍內，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

店家資訊：十三碳烤便當店

地址：台南市仁德區中清路115號

營業時間：10:00～16:30（週六、日公休）

電話：0965-724-585

   樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID0937318086（不是電話喔！）

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