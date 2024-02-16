位在仁德區中清路外頭掛上紅色布條很顯眼。

今天晚上不開伙決定購買便當回家當作晚餐，因此網絡搜尋發現這間「十三碳烤便當」評價很好，下午5點直接驅車前往購買回家享用，小高來的店家時燒肉便當竟然銷售一空，退而求其次選擇碳烤雞腿跟碳烤排骨回家享用，小高品嚐完覺得很美味定價合理，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

鐵皮屋店面外放置炭烤檯做起生意，裡頭燈光很明亮環境整潔。

炭烤檯上有掛菜單供自取自行畫選。

店裡面有放置桌椅供客人坐下來用餐，大部份的客人都選擇外帶或外送服務。

店面大部分空間料理廚房用餐區域較狹窄。

老闆本人掌廚進行各式燒烤的工作，從外面就會聞到碳烤飄散出的香氣。

這張是店家的點菜單供顧客自行畫選，便當種類有很多可挑選定價合理。

小高就選擇碳烤雞腿便當80元與碳烤排骨便當80元。

碳烤雞腿便當80元。

這便當總共有三樣店家自行調配的配菜，表面有隻烤雞腿超吸睛的，裡面配菜整體口感還不錯吃。

這隻雞腿應是俗稱的棒棒腿醃製很入味，雞腿肉充滿碳烤香氣軟Q非常好吃 。

這是碳烤豬排便當80元。

這排骨醃漬很入味很像是比較厚實的燒肉，肉質紮實不柴非常好吃 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「十三碳烤便當店」用餐空間還可接受，服務親切，整體口感水準之上定價合理範圍內，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



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店家資訊：十三碳烤便當店

地址：台南市仁德區中清路115號

營業時間：10:00～16:30（週六、日公休）

電話：0965-724-585

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com