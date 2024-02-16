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饗厚牛排的地址為桃園市桃園區正光路72號2樓。

這邊位於向陽公園和桃園著名的禾風公園附近，地點算是滿熱鬧的。

附近都有付費停車場，店門口也有機車停車格，對於開車或騎車的朋友都很方便~

全家出遊聚餐也不用擔心沒停車位👍

饗厚牛排的餐廳位於二樓，除了樓梯外還有提供電梯搭乘~

非常方便，不用走太多路就可以抵達❤️

饗厚牛排 用餐環境

饗厚牛排的用餐空間非常寬敞，座位數非常多感覺可以容納下250人左右~

就算是公司想聚餐或舉辦尾牙春酒也適合

饗厚牛排 菜單

饗厚牛排 桃園店的自助吧價格為399元/人，兒童根據身高分為319/199元

如果想吃牛排的話最低只要加購$49元就可以享有！價格算是滿便宜的~

而且不再另收一成服務費😍 非常划算！

如果想喝啤酒的話也可以再加購159/人，就可以想生啤酒無限暢飲！

喜歡喝酒的朋友可以參考唷❤️

壽星優惠活動

除了以上基本的價格外，饗厚牛排也有提供壽星優惠活動唷

🔸當日壽星本人享 ” 75折 “ 🔸當週壽星本人享 ” 85折 “

當日壽星用餐只要299元就可以享有將近百道的美味佳餚，CP值超高的！

而且生日當週本人也有85折的優惠😲😲 超讚的

更多菜單詳細資訊👉饗厚牛排官網

以下是活動規則跟大家分享

⭐生日當天以及前後七天共15天皆可使用當週壽星優惠

⭐春節期間除夕至初五不可使用本優惠

⭐饗厚牛排保有活動變更與終止之權利

團體訂餐優惠

除了壽星優惠活動外，饗厚牛排也提供團體訂餐優惠

用餐人數超過30人則享9折優惠！而且這間的座位數也真的很多~

有公司想聚餐的朋友也可以考慮來饗厚牛排這裡用餐唷🥰

饗厚牛排 自助吧

饗厚牛排的自助吧真的非常豐富和多樣性🤩

不管是義式料理、海鮮沙拉、湯品濃湯、披薩炸物、港式小點還是台式小吃都有！

點完餐都要好好逛一下才知道要吃甚麼🤣選擇太多~

而且動線也規畫得很好，走道也不會太壅擠，可以很多人一起夾菜👍

下面來跟大家詳細的分享饗厚牛排的自助吧：

主要分成冷食區、熟食區和甜品飲料區，這些加一加真的要將近百道的菜色了！

不用加牛排就可以吃很飽很滿足😋 399可以吃到這些真的是超級划算！

冷食區 自助吧

常見的沙拉、水果一定有，而且種類也不少~用餐前很適合來一份前菜沙拉

此外還有一些台式涼拌小吃，有小黃瓜涼拌、豬耳朵涼拌、豆干涼拌和海帶涼拌等……

清爽鹹香的口感也很適合拿來當作開胃菜唷，搭配著炸物或披薩一起吃口感很好❤️

冷食區裡最吸睛的就是淡菜﹐中卷、鮮蝦和鳳螺啦😍

這些食材多吃一點就回本了，喜歡吃海鮮的朋友千萬不要錯過！

熟食區 自助吧

熟食區的餐點更加豐富了，台式炒麵、三杯雞、蒸蛋、鹹水雞都有！

餐點真的很豐富，吃這些真的就很飽了🤣

而且竟然還有滷豬腳！味道還滿不錯的，非常入味又充滿嚼勁😋

花399能有這些真的物超所值啊！

其中CP值最高的應該是這盤炒蛤蜊，一大盤都可以3-4人一起吃！

而且蛤蜊口感還滿新鮮的，肉質鹹香有充滿韌性，非常涮嘴😋

想吃熱呼呼擔仔麵也有，還可以自己DIY，非常特別！

很適合跟小朋友一起用一碗屬於自己的擔仔麵，好吃又有趣。

擔仔麵旁邊也有一個小小的關東煮，可以把這些食材跟擔仔麵一起搭配~

這樣吃起來口感更豐富也會更加有滿足感🥰

當然大小朋友最愛的炸物點心也少不了🍟

想吃炸雞、薯條、薯餅、銀絲卷還是炸湯圓也通通有！

企鵝首推雞米花，酥脆的口感沾點番茄醬就超級好吃🤤

另外企鵝也很喜歡饗厚牛排提供的湯品🥘

冬瓜排骨湯、羅宋湯、玉米濃湯、肉羹湯、銀耳湯、紅豆湯等等全部都可以喝到飽！

想喝甜的、養生的還是清爽的口味都有👍

飲品甜點 自助吧

甜點飲料的部分也不容小覷，種類多又豐富~

咖啡、果茶、汽水也是任你喝到飽，還可以自己DIY霜淇淋😆

除了這些之外還有一箱玻璃瓶的汽水冰箱，喜歡乾杯氣氛的朋友也可以直接拿~

甜點也是放在冰箱裡，有布丁、蛋糕、豆花、仙草凍、蛋塔等等~

種類也滿豐富的，飯後來一份蛋糕結尾超幸福🥰

冰品的選擇也不少，除了有各種冰淇淋的口味外還有小朋友最愛蘇打冰棒！

小時候最愛的就是去超商買蘇打冰棒來吃🤣

現在這裡直接無限供應給你吃，真的是超爽的~

饗厚牛排 餐點分享

我們總用餐人數為四人~加價兩份主餐一起來分食，這樣吃的到自助吧又吃得到牛排👍

牛排的部分企鵝和朋友點了菲力牛排和起司牛排~

這兩個的肉質企鵝都還滿喜歡的，吃起來軟嫩又多汁！而且分量也不少❤️

下來一起看看這兩個牛排的詳細介紹吧🥰

起司豬排

起司牛排一端上桌就會聞到陣陣的起司香，味道非常香濃~還沒吃口水就先流了🤤

整體吃起來味道算是滿濃郁的，吃得到牛肉的風味外還有一層濃郁的起司香氣~

不用沾任何醬味道就很豐富！

除了牛排外還有麵條，建議大家要趕快翻面攪拌，

因為鐵板會持續加熱一陣子，如果一直讓同一面受熱可能會有焦味~

麵條可以額外搭配饗厚牛排的蘑菇醬，吃起來口感超好！

有鹹甜的蘑菇口感也有滑順的麵條風味，好吃😋

菲力牛排

菲力的牛排的部分企鵝點的是七分熟~

但因為鐵板會持續加熱加上還有一些小菜搭配著一起吃，用餐時間拉比較長，

吃的時候有點接近九分熟🤣點餐的時候建議熟度往下降一階或降1-2個熟度~

這樣會吃到熟度比較剛好的牛排

菲力的牛排的肉質企鵝還滿喜歡的，這邊的肉質結締組織比較少而較軟嫩~

吃起來嫩又沒有難嚼的筋肉🤤 很適合小朋友和長輩食用。

饗厚牛排 評價

以自助吧399的價格，這間的CP值企鵝覺得滿高的😍

而且不另加收一成服務費，在這物價飛漲的時代，吃到飽只要399真的是很讚！

餐點的選擇也是非常多樣，主食的義大利麵、炒麵、滷雞腿、滷豬腳、擔仔麵通通吃到飽，

還有海鮮、披薩和炸物也是無限量供應！

超級適合像企鵝這樣甚麼都愛吃一點的人，想吃甚麼口味都吃得到🥰

喜歡吃到飽的朋友記得要收藏起來❤️目前春節也有營業想帶家人來吃也很OK唷~

饗厚牛排 詳細資訊、注意事項

🍽：饗厚牛排-桃園店

📍：330桃園市桃園區正光路72號2樓

⏰：11:00 – 22:00 (最晚收客時間 21:00)

📞：(03) 331 7722

💌：饗厚牛排官網、饗厚牛排粉絲團、饗厚牛排IG

⭐付款方式：現金

⭐備註：過年期間正常營業，除夕到初五會加收一成服務費~然後不得使用任何優惠