樂房早午餐在新竹有多家分店，芎林店與早點名露營生活館結合，是一家充滿OUTDOOR露營風格的早午餐，位於尖石、五峰等露營區必經之路，一早來到就有不少露營發燒友在門口等候，帳篷租借、開露前的補貨外帶食材；旁邊自有停車場停車便利，有點聖誕風的戶外用餐區可以感受一下偽露營氛圍，悠閒時刻帶著家人們享用一下樂房精心準備的早午餐度過一個愜意的早晨。

The Fun樂房早午餐-芎林店 X 早點名露營生活館

早點名露營生活館

地址 : 新竹縣芎林鄉富林路330號

電話 : 03 592 6060

LINE : @thefun

平日 : 07:30 ~ 16:00

假日 : 09:30 ~ 18:00

粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=61552503732755

活動 :

◍憑早點名租借單據至樂房早午餐可以有九折優惠

👉位置停車資訊

The Fun樂房早午餐芎林店位於早點名露營生活館，富林路330號位於芎林交流要道路口，不論是走國三或是68快速道路下芎林都能順路；導航快到的時候不用急著找路邊停車，看見這軍綠色的早點名露營生活館就是它，而旁邊就有一大片自有停車場提供使用，看要怎麼停都可以啦！

最特別的是除了貨運之外現場早就有不少攜家帶眷等開門，原來是早點名露營生活館也有租借露營用具服務。

👉用餐區環境介紹

喜歡OUTDOOR風的朋友一定不能錯過，The Fun樂房早午餐X早點名露營生活館共同打造了戶外用餐區，石子地加上露營躺椅和石壁，儼然就是在帳客廳前方的帳友聊天區；隔壁的木架搭建的發呆亭，可以坐在地墊上就好像在野餐一樣，還沒點餐我就已經決定要坐這裡了，非常的有特色。

室內也有提供內用環境，以野營桌作為餐桌椅的OUTDOOR風格，就連桌上的衛生紙套都是營帳真的太可愛，還有一顆聖誕樹營造聖誕氛圍。

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前方有野營外食專區，有紅酒燉牛肉、麻辣鍋等料理包，作為登山前最後一個補給站，可以買份愛吃的料理創造與露友的共同話題。

👉早點名露營生活館

這裡有最齊全的露營用品，從廚具、餐具專區，到桌椅、工具和車頂架的安排可說應有盡有，我現在還是走懶人露營系列，不過對OUTDOOR風格也相當喜愛，這裡絕對可以買齊戶外風的日家居家用品，就像剛剛看到的帳篷面紙套，軍綠色的香氛機或是小小可愛的營燈，都令人愛不釋手。

沒想到聖誕風和OUTDOOR能這麼搭耶！一朵朵野營燈泡就像聖誕燈飾一般，墨綠色的層次與木色讓空間蔥滿溫暖，哪怕只是想打發一下等餐時間，可能不小心就無法自拔。

二樓有一整層的帳篷展示，對於不想手機談兵的朋友實物看帳最直接。

👉樂房早午餐芎林店菜單

餐點主要有三明治、厚片、炸物點心、茶飲、氣泡飲和職人咖啡，口味不錯份量夠大，早上吃都可以飽到中午呢~

平日 08:00 ~ 10:00 有戶外早餐餐車 : 咖啡外帶、三明治/厚片、炸物厚片，可+LINE提前預約

🔸黃金塔塔魚 $110

吐司用奶油煎成金黃色的酥脆焦香，新鮮的魚肉裹上自調麵糊油炸起鍋，疊上新鮮蔬菜、煎蛋和番茄，淋上的塔塔醬非常大氣，酥脆麵衣更能吸附醬汁，每一口都能嘗到香甜風味。

🔸蜂蜜芥末五花牛 $110

現煎牛五花肉感油潤扎實，金黃色的吐司吸附油脂肉香，生菜的酥脆口感與肉感交融，香氣於口中蔓延，搭配蜂蜜芥末醬讓牛肉吃起來帶有既有香甜卻不過膩的清爽滋味；題外話是給醬真的很大方，一點都不小氣呀！

🔸小米奶油球 $60

🔸松露培根薯條 $90

搭配的點心推薦松露培根薯條，薯條酥脆黑松露醬香氣撲鼻，搭配培根倒是很少見，薯條稍放一下也不會馬上變軟；小米為原料製作的小米奶油球，表層是麵皮香，內餡有著麻糬般的Q軟，吃起來還可以稍微拉絲。

居然可以夾培根也太厲害了

🔸蜜桃乳酸氣泡飲 $80

🔸太妃拿鐵咖啡 $90

戀愛般甜蜜的粉紅漸層，蜜桃果醬酸酸甜甜的滋味，氣泡水是現場機器注入不是市售罐裝，氣泡中都但著果香氣息；使用現磨咖啡豆搭配咖啡機，太妃糖的甜香與綿密滑順的奶香堆疊，喜歡拿鐵的朋友可以品嘗試試，The Fun樂房的品項都有一定水準。

現在台灣越來越多人喜歡露營，在休假時可與大自然融合一體享受戶外的芬多精，即便是我這種懶人露營也無法拒絕OUTDOOR風的曠野氛圍，如果時間不足山上走走，那就和我一樣，選個戶外的座位區，享受日照的溫暖，好好享受一趟The Fun樂房早午餐。

👉營業時間地址

The Fun樂房早午餐-芎林店 X 早點名露營生活館

早點名露營生活館

地址 : 新竹縣芎林鄉富林路330號

電話 : 03 592 6060

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平日 : 07:30 ~ 16:00

假日 : 09:30 ~ 18:00

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