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入住【川湯春天旗艦館】一泊二食真的太好玩啦!宜蘭吃到飽餐廳 推薦》川湯春天餐廳 【享享自助百匯】比想像中的還要精采！以宜蘭在地新鮮食材融入百匯佳餚，與在地小農配合，每日鮮採的溫泉有機蔬果，由產地直送餐廳；另與頭城大溪漁港合作現流海鮮，每日現撈上岸的漁獲食材，特別是連晚餐早餐都很用心，在飯店就可以品嚐多樣宜蘭特色小吃，啤酒紅白酒無限暢飲，連甜點也很出色，也加入不少宜蘭在地海鮮與小吃，真的超推薦啊



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享享自助百匯 店家資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段218號

電話：03 988 9666

享享自助百匯 交通停車

自行開車： Google導航輸入 川湯春天旗艦館 即可到達

Google導航輸入 即可到達 停車場：有附設免費停車場，開車來很方便

川湯春天旗艦館 優惠票券

川湯春天優惠如下：

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享享自助百匯 時間價位

晚餐時間

第一餐期「17:00-19:00」

第二餐期「19:30-21:30」

平日則不分餐期17:30-21:00

收費方式

成人NT$980+10% 兒童NT$680+10%

120公分以下兒童，酌收清潔費NT$200

享享自助百匯 心得評價

享享自助百匯晚餐

先說個結論好了，這頓晚餐比預期中的豐富太多了，晚餐真的是山珍海味應有盡有

菜色還蠻豐富的，有各國美食佳餚、在地海產、現切櫻桃鴨、牛排、現包手捲

還有生啤酒、白酒、紅酒無限暢飲，真的是超過癮的啦！

提供三種不同的現包手捲

滿滿的小卷!! 很好吃哦

宜蘭有名的櫻桃鴨!! 做成鴨片捲超好吃

自助百匯常出現的牛排!! 但這裏除了基本的蘑菇及黑胡椒醬，還提供不同的鹽來搭配，超有趣的

這一排是熟食區，精采菜色不少

在地的特色小吃，蔥燒餅!! 香酥可口，入口滿滿的蔥香

真的會一口接一口哦

冰鎮的紅白酒無限暢飲任您喝!!! 這就是住飯店的好處啦，吃完上樓休息，超滿足的 (喝酒不開車)

哇，整桶twining 的茶耶!! 太讚了

川湯春天真特別，竟然還提供好幾款不同的糖!! 加在茶中風味大不同!! 雖然是小東西，但真的有用心啊

竟然也有現沖牛肉湯，真的太厲害了

礁溪臨近大溪漁港，拿出當家的海鮮也是很正常的啦!!

但提供這些海鮮，這種扇蝦（蝦蛄撇仔）可是單價比較高的哦

真的是下重本的啦

除了基本的生魚片，這種胭脂蝦也是大溪漁港的特色海鮮

這裏的咖哩飯竟然用的是和牛耶!! 香醇濃郁，好好吃

宜蘭的特色小吃，花生捲冰淇淋，要吃自己刨刨看，很有趣哦

一旁還有燒仙草呢

和牛咖哩飯

現沖牛肉湯

啤酒也是無限暢飲的

這裏的甜點也是一流的!! 都是自己的師父做的，也非常精采

金星馬卡龍

特色蛋糕!

水果

冰櫃裏的甜品也很不錯

也有明治及Kalise冰淇淋哦

冰淇淋、蛋糕、馬卡龍、餅乾等甜點也很豐富好吃！

享享自助百匯 早餐

晚餐很精采，早餐一樣不讓人失望啊，融合多國料理，連地有名的蒜味肉羹在川湯春天旗艦館也吃的到。真的好滿足

晚上的甜點櫃變成了早餐擺放水果的位置

早餐竟然出現可愛的造型吐司機

放入餡料再壓模就好了

連果醬也這麼多種，一天來一種口味

各式冷飲、咖啡、果汁、豆漿~~

飲料機很多樣，尤其是蜜香紅茶機，讓人多喝幾杯，奶茶也很好喝，手榨柳丁汁也很健康好喝！



早餐來點健康的堅果吧!!

這個也好特別!! 提供多種營養穀粉可供沖泡

現煮的麵點還有宜蘭特色的魚丸米粉~暖胃又暖心

來個日式輕爽的蕎麥麵也很不錯

台式清粥小菜的好朋友

可愛動物造型的包子饅頭

粉漿蛋餅

這裏果然大手筆，連魩仔魚都大方的提供

宜蘭有名的蒜味肉羹

魚丸米粉!!

川湯春天餐廳【享享自助百匯】已不到千元的buffet來說，吃起來爽度不減，我心中千元buffet的霸主啊！建議週末提前預約，禮拜五去吃就坐滿了。

這頓晚餐比預期中的豐富太多了，山珍海味應有盡有，有各國美食佳餚、在地海產、現切櫻桃鴨、牛排、現包手捲、現沖牛肉湯，啤酒紅白酒無限暢飲，連甜點也很出色，也加入不少宜蘭在地海鮮與小吃!! 花生捲冰淇淋自己作、宜蘭有名的櫻桃鴨~做成鴨片捲超好吃，真的很精采啊!

我們吃完早餐後，先check out 退房，還又去spa 水樂園玩到快一點才離開，退房當天遊客可以續玩spa 水樂園，但有開車的朋友就要先把車子駛離飯店!!飯店對面就有公費停車場了，真的大推哦！川湯春天旗艦館真的很棒耶，玩的開心，吃的高興!!

▼川湯春天旗艦館礁溪泡湯800坪溫水樂園SPA溫泉露天風呂、電動車溜滑梯卡茲童樂園



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