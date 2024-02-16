最近天氣冷颼颼，除了火鍋外，來碗熱呼呼拉麵也有夠適合！這間以餐車起家的 豚戈屋台 拉麵，早在蠻久以前就去吃過國際路店了😂😂，而最新分店位在桃園夜市附近，熱騰騰新開張，目前正在試營運中，濃郁湯頭和軟嫩叉燒都是不變的美味，想吃豚戈屋台的日本風味拉麵時，又有更多不同分店可選擇啦！
豚戈屋台 | 位置
豚戈屋台拉麵位在桃園正康二街上，7-11旁，鄰近桃園夜市，附近有收費停車場。
店家名稱：豚戈屋台 拉麵&拌麵專門店(桃園夜市店)
官網或粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=61554998667247&mibextid=LQQJ4d
電話：0931058728
地址：桃園市桃園區正康二街80號
營業時間：11:30-14:30 17:30-22:30
其他分店位置：
八德總店
桃園市桃園區國際路一段98巷52號
033769769
中壢 概念店
桃園市中壢區慈惠一街125號
034258284
大竹店
桃園市蘆竹區大竹路419號
豚戈屋台 | 環境
嶄新店面乾淨整潔，充滿日式風情，而店內座位不多，除了吧台的六個座位，還有兩張雙人桌。
我們抵達時已是過了午後，仍然持續有客人前來用餐，我們坐在吧台座位，真的是體驗日式屋台料理了XD。
盡頭這桌椅擺設讓我備感親切呀XD，露營風格濃厚，難道老闆跟我一樣是露營愛好者😆😆。
餐具及水杯都自取，是冰涼的清新檸檬水。
桌上有辣粉等調味料自己來，一旁小罐內裝的是蒜泥，一打開就蒜味撲鼻！愛這味者記得加好加滿～
豚戈屋台 | 優惠活動
目前豚戈屋台桃園夜市店新開幕慶優惠，有推出試營運活動，來店消費追蹤IＧ或FＢ即贈送紅包袋或30元飲品哦！
紅包袋長這樣好可愛XD，上頭有印上招牌豚戈LOGO，年節將至，覺得這個蠻實用😂。
豚戈屋台 | 菜單
豚戈屋台拉麵每人低消100元，用餐時間60分鐘，桃園夜市店的菜單略有不同，湯頭有豚骨和醬油系列，少了干貝鹽味豚骨這口味。
很棒的是可免費續麵一次！如需加麵，記得把湯留一半哦，再告知服務人員即可。
開胃菜的部份有叉燒飯，沒有烤雞腿串和唐揚雞等炸物，大胃口的人若拉麵吃不過癮，可再加點叉燒飯或白飯／加麵等，碳水控也能大滿足啊😆。
餐點介紹
今天的午餐：肉肉豚骨拉麵／豚戈酥麻麻拉麵／生薑醬油拉麵／皮蛋辣椒／日式胡麻豆腐／哈蜜瓜汽水／白桃汽水。
點了三種不同風格的口味，再配上人氣小菜及冰涼飲料，吃下來超滿足～
肉肉豚骨拉麵
豚戈的招牌豚骨必點款之一，正常版配料是一片叉燒＋半顆溏心蛋，嫌吃不夠的建議直接點肉肉豚骨拉麵，叉燒升級為四片，能一次吃個過癮！
面體是粗麵，能巴住湯汁很夠味，連著湯汁吸起麵條好順口又唰嘴。
軟硬度皆能調整，喜歡有嚼勁些的，可以選硬的一點的口感。
尤其叉燒我們都很喜歡！真的有夠軟嫩的口感，讓人一吃就愛上，一挾起就快要化開😂😂，重點是完全沒有豬腥味，超好吃👍。
還有一款超浮誇的矢壯拉麵，叉燒足足有8片之多，每日限量供應，肉肉控就點起來吧XD。
拉麵的靈魂絕對是湯頭無誤～以大量豬骨及雞骨熬煮十二小時的濃縮精華，使湯頭濃郁又不過於厚重，醇香而不死鹹，少爺把湯都喝光光，就足以明白他的喜愛程度😌😌。
豚戈酥麻麻拉麵
嗜辣者推薦點這款酥麻麻拉麵哦！除了招牌叉燒，還加了肉末／生洋蔥／辣椒粉／香菜／蝦米，在日式風味裡，又融合了些許台味XD，果真是台日友好無誤😂😂。
肉末搭配生洋蔥，脆口中又帶著微微辛香甘甜，為濃郁麻辣湯頭帶了股清新氣息。
看起來紅通通，其實辣度沒有過高，一般吃辣者應該都能輕鬆駕馭。
剛用筷子夾叉燒差點解體😂，用湯匙舀才能保持原樣XD，叉燒肉片是有一些厚度的哦，不是它太薄而散開，而是肉質太軟嫩啦。
同樣以精煉豚湯頭來變化的麻辣口味，濃醇口感不變，而辛香料更刺激了味蕾，邊吃邊覺得超過癮啊！
生薑醬油拉麵
如果你喜歡清爽湯頭，生薑醬油拉麵就點起來吧。
使用鰹魚／鯖魚／小魚乾／香菇／昆布等食材，先浸泡一晚再熬煮而成的湯頭，清澈而鮮美，和豚骨的醇香又是截然不同的風味。
特別的是還加了這個天華——就是炸粉碎啦XD，覺得像是吃烏龍麵常會一起搭配吃的炸物時，也會有提供炸粉的概念，泡在湯裡更有味哦。
附有薑泥，生薑可以選擇不加，不過我個人蠻喜歡的，加入醬油湯底，又多了股香氣，和清爽的湯頭很搭。
叉燒無論是在在濃郁的豚骨湯頭，或是在清澈的醬油湯頭都好好吃！而溏心蛋黃半熟，有稍微流心的程度剛剛好。
小菜
小菜選擇了皮蛋辣椒及胡麻豆腐，這兩款都是人氣菜色，放心點起來不會後悔XD。
我自己吃皮蛋只會一百零一種皮蛋豆腐而已😂😂，而豚戈屋台的皮蛋辣椒，入口就很有感XD，又香又辣又過癮，又會讓人一口接一口呢！
胡麻豆腐清爽卻不會不夠味，濃郁胡麻香氣及柴魚片讓豆腐吃起來不會單調，豆腐質地雖嫩，但不會一碰就化開，用筷子也能輕鬆分割挾起食用，不會整盤碎成豆花。
飲品
吃了濃醇湯頭的拉麵後來杯汽水收尾，整個就是身心舒暢😆😆，綠色是哈蜜瓜，粉色是白桃口味，冰涼暢快又香甜。
餐後心得
豚戈屋台拉麵的濃郁豚骨湯頭，我們都很喜歡～若是清爽派的，也有生薑醬油湯頭可選擇，尤其叉燒太好吃，真的吃一片會不過癮😆😆。
還可免費續麵一次真的太佛心，是大胃口的人的福音呢！
有來到桃園夜市周邊，別再只是吃小吃，來碗熱呼呼的飽足拉麵吧~
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停車資訊
我們是將車停在附近的大華收費停車場，距離僅130公尺。
店家資訊
店家名稱：豚戈屋台 拉麵&拌麵專門店(桃園夜市店)
官網或粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=61554998667247&mibextid=LQQJ4d
電話：0931058728
地址：桃園市桃園區正康二街80號
營業時間：11:30-14:30 17:30-22:30
其他分店位置：
八德總店
桃園市桃園區國際路一段98巷52號
033769769
中壢 概念店
桃園市中壢區慈惠一街125號
034258284
大竹店
桃園市蘆竹區大竹路419號
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