|奇聞川菜館
「奇聞川菜館」這是一間我們已經吃了很多年.....
但不是很想記錄下來的小店（笑）
哈哈哈，不是因為不好吃，，實在是因為太好吃，且也還挺常去吃，
希望生意這樣剛剛好，不然深怕會吃不到.....
之前看到「奇聞川菜館」停止營業，嚇了一跳....，
原來是因為租約到期了，後來得知找好了新地點，又開始營業，
當然趕緊找機會來去吃飯嚕
奇聞川菜館
網站：https://sichuan-restaurant-17.business.site/
320桃園市中壢區福壽九街40號
營業時間：11:00–14:00、17:00–20:30
11:00–14:00、17:00–20:30
店休日：星期日
電話：032804555
「奇聞川菜館」新址離舊址挺遠的，
不過，來到了中福社區這一帶，我想生意應該會比之前在二樓時更好吧！
這是一間由四川人所開的川菜店，
印象中是由好幾個由四川嫁來當地的妹子們所一起開的，
我們從沒啥人開始，吃到後來人變得挺多；
以前藏於二樓的店，現在開到了一樓
|奇聞川菜館
感覺上空間似乎沒有之前寬廣，不過桌數似乎有多了一點，
跟之前相較下，也做了些裝潢，甚至在牆上也貼上了一些川菜的介紹與圖片，
那日，我們較早來吃飯，不用訂位就有位置了；
看了一下菜單，似乎與過去有些不同，
少了自己喜愛的「金沙豆腐絲」有點難過，
還特別去問了櫃檯，確定真的沒有了......
好可惜哦！這道菜在中壢，
我還真的只在「奇聞川菜館」吃過耶！！
|奇聞川菜館 菜單
「奇聞川菜館」新菜單似乎有增加一些菜，
但似乎也少了一些菜.....
|奇聞川菜館
那日，皮皮我們在水煮牛跟水煮魚中想著要吃哪一道，
皮皮說想吃酸菜魚，所以我們就點了酸菜魚嚕
啊！兩人，有時點菜，還真是無法點太多呀！
另外再點了土豆絲（醋溜炒辣）還有板上的青菜「大豆苗」，
就這樣簡單吃了個便飯嚕
|奇聞川菜館 酸菜魚
酸菜魚NT380元
份量看起來不少吧？！
酸菜魚又充為酸湯魚，是一道重慶經典菜色，近年來感覺在台灣挺紅的，
裡頭有醃製過的酸菜（泡菜）、花椒....等，
據說用的是草魚，那日我們吃到用的是魚片，
這魚片很嫩，很新鮮，自己挺喜歡的；
|奇聞川菜館 酸菜魚
裡頭還有切著細長的土豆絲（馬鈴薯）加上一些香料...等，
上桌香氣逼人，也相當行入口，挺下飯的呦
那日，我覺得味道搭配的剛剛好，
算是較為清爽的，不會過酸與過辣，還有花椒香氣，
相當好下飯，且魚片處理得挺不錯，
跟之前吃的水煮魚有些不同，
突然間，發現這裡的魚又變回以前幾次吃的模樣，好吃呦！！
|奇聞川菜館 土豆絲
另外點了土豆絲NT150元，
有許多作法，如：清炒、醋溜....等
我們喜歡有點微脆口感的土豆絲（馬鈴薯）
不過，這跟酸菜魚中的配料有點重覆到了，
但還是吃得很滿足（笑）
|奇聞川菜館
哈哈哈，這可是霍金生前最愛的一道菜，
當年我們去英國時，在劍橋當地的中餐館，
老闆可是很驕傲地說著....
嗯，當年，我們也是一試成主顧，後來在「奇聞川菜館」吃過後，
也挺對味，所以也是每次必點的嚕
土豆絲中還會配著切著極細的青椒一起吵，加上調味後，
也是相當下飯，且有飽足感的一道菜。
|奇聞川菜館
那日，本還想點個口水雞...等肉類的，
天氣有點冷，想了一下就香不點涼菜，
還有好大一盤的酸菜魚，加上剛好我們也不太餓，
所以就簡單吃吃，那再配上青菜好嚕
白板上有大豆苗，嗯，自己喜愛的青菜
|奇聞川菜館
清炒大豆苗NT150元
上桌時，這份量也太....有誠意了吧？！
這在鼎泰豐吃，記得要二、三百元，且還沒這麼大一盤，
後來，我們在全聯買了兩包，大約快100元，
在家炒起來也沒有這...樣多，
天呀！這...盤真是太佛心嚕（笑）
大夥加上油清炒的大豆苗，也是好好吃，
記得之前在這常吃炒高麗菜，也覺得做得不錯，
沒想到今日的大豆苗，也意外的美味呦
嗯，飯一碗NT15元，印象中與之前免費不同，
搬家之後，加上物價上漲，價格有些調整，
但調整之後，仍是相當經濟實惠
今天，還有很多菜想吃，可惜太飽了，
只好下次再來吃嚕
記錄一下「奇聞川菜館」搬新家，
其他好料，下次再來吃嚕
..............................吃喝玩樂，沒有終點
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