奇聞川菜館

「奇聞川菜館」這是一間我們已經吃了很多年.....

但不是很想記錄下來的小店（笑）

哈哈哈，不是因為不好吃，，實在是因為太好吃，且也還挺常去吃，

希望生意這樣剛剛好，不然深怕會吃不到.....

之前看到「奇聞川菜館」停止營業，嚇了一跳....，

原來是因為租約到期了，後來得知找好了新地點，又開始營業，

當然趕緊找機會來去吃飯嚕

奇聞川菜館

網站：https://sichuan-restaurant-17.business.site/

320桃園市中壢區福壽九街40號

營業時間：11:00–14:00、17:00–20:30

11:00–14:00、17:00–20:30

店休日：星期日

電話：032804555

「奇聞川菜館」新址離舊址挺遠的，

不過，來到了中福社區這一帶，我想生意應該會比之前在二樓時更好吧！

這是一間由四川人所開的川菜店，

印象中是由好幾個由四川嫁來當地的妹子們所一起開的，

我們從沒啥人開始，吃到後來人變得挺多；

以前藏於二樓的店，現在開到了一樓

奇聞川菜館

感覺上空間似乎沒有之前寬廣，不過桌數似乎有多了一點，

跟之前相較下，也做了些裝潢，甚至在牆上也貼上了一些川菜的介紹與圖片，

那日，我們較早來吃飯，不用訂位就有位置了；

看了一下菜單，似乎與過去有些不同，

少了自己喜愛的「金沙豆腐絲」有點難過，

還特別去問了櫃檯，確定真的沒有了......

好可惜哦！這道菜在中壢，

我還真的只在「奇聞川菜館」吃過耶！！

奇聞川菜館 菜單

「奇聞川菜館」新菜單似乎有增加一些菜，

但似乎也少了一些菜.....

奇聞川菜館

那日，皮皮我們在水煮牛跟水煮魚中想著要吃哪一道，

皮皮說想吃酸菜魚，所以我們就點了酸菜魚嚕

啊！兩人，有時點菜，還真是無法點太多呀！

另外再點了土豆絲（醋溜炒辣）還有板上的青菜「大豆苗」，

就這樣簡單吃了個便飯嚕

奇聞川菜館 酸菜魚

酸菜魚NT380元

份量看起來不少吧？！

酸菜魚又充為酸湯魚，是一道重慶經典菜色，近年來感覺在台灣挺紅的，

裡頭有醃製過的酸菜（泡菜）、花椒....等，

據說用的是草魚，那日我們吃到用的是魚片，

這魚片很嫩，很新鮮，自己挺喜歡的；

奇聞川菜館 酸菜魚

裡頭還有切著細長的土豆絲（馬鈴薯）加上一些香料...等，

上桌香氣逼人，也相當行入口，挺下飯的呦

那日，我覺得味道搭配的剛剛好，

算是較為清爽的，不會過酸與過辣，還有花椒香氣，

相當好下飯，且魚片處理得挺不錯，

跟之前吃的水煮魚有些不同，

突然間，發現這裡的魚又變回以前幾次吃的模樣，好吃呦！！

奇聞川菜館 土豆絲

另外點了土豆絲NT150元，

有許多作法，如：清炒、醋溜....等

我們喜歡有點微脆口感的土豆絲（馬鈴薯）

不過，這跟酸菜魚中的配料有點重覆到了，

但還是吃得很滿足（笑）

奇聞川菜館

哈哈哈，這可是霍金生前最愛的一道菜，

當年我們去英國時，在劍橋當地的中餐館，

老闆可是很驕傲地說著....

嗯，當年，我們也是一試成主顧，後來在「奇聞川菜館」吃過後，

也挺對味，所以也是每次必點的嚕

土豆絲中還會配著切著極細的青椒一起吵，加上調味後，

也是相當下飯，且有飽足感的一道菜。

奇聞川菜館

那日，本還想點個口水雞...等肉類的，

天氣有點冷，想了一下就香不點涼菜，

還有好大一盤的酸菜魚，加上剛好我們也不太餓，

所以就簡單吃吃，那再配上青菜好嚕

白板上有大豆苗，嗯，自己喜愛的青菜

奇聞川菜館

清炒大豆苗NT150元

上桌時，這份量也太....有誠意了吧？！

這在鼎泰豐吃，記得要二、三百元，且還沒這麼大一盤，

後來，我們在全聯買了兩包，大約快100元，

在家炒起來也沒有這...樣多，

天呀！這...盤真是太佛心嚕（笑）

大夥加上油清炒的大豆苗，也是好好吃，

記得之前在這常吃炒高麗菜，也覺得做得不錯，

沒想到今日的大豆苗，也意外的美味呦

嗯，飯一碗NT15元，印象中與之前免費不同，

搬家之後，加上物價上漲，價格有些調整，

但調整之後，仍是相當經濟實惠

今天，還有很多菜想吃，可惜太飽了，

只好下次再來吃嚕

記錄一下「奇聞川菜館」搬新家，

其他好料，下次再來吃嚕

..............................吃喝玩樂，沒有終點

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